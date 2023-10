[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)が運営するドメイン取得サービス「ムームードメイン byGMOペパボ」(URL:https://muumuu-domain.com/)は、Notion Labs Inc.が提供するコラボレーションソフトウェア「Notion(ノーション)」(※1)(URL:https://www.notion.so/ja-jp/product)を使って独自性のあるWebサイトを簡単に作成・運用できる機能『MuuMuu Sites(ムームーサイト)』(URL:https://muumuu-domain.com/muumuu-sites/)を、2023年10月4日(水)より無料(※2)で提供開始いたします。これにより、専門的な知識やスキル、経験がなくても、簡単にWebサイトを作成することができます。





(※1)ドキュメントの作成・共有、プロジェクトの管理、ナレッジの整理 - すべてが一箇所で実現できるコネクテッドワークスペース

(※2)「ムームードメイン byGMOペパボ」での独自ドメインの取得・更新料金がかかります。





【『MuuMuu Sites』提供の背景】





GMOペパボは、「人類のアウトプットを増やす」をミッションに、インターネット上での自己表現や情報発信(アウトプット)を支援するサービスを多数提供しています。「ムームードメイン byGMOペパボ」は、国内最大級の独自ドメイン取得サービスで、Webサイトを使ってアウトプットを行う人々に向けて、400種類以上(※3)のドメインを提供しています。

近年、SNSや動画配信サービスなどの台頭により、インターネット上で自己表現や情報発信を行う機会が増えています。Webサイトも手段の一つで、SNSや動画配信サービスと比較して、網羅的に情報を掲載でき、デザインやレイアウトの自由度が高く世界観を表現しやすいといったメリットがあります。しかし、Webサイトの作成には、専門の知識やスキルが必要なため、ハードルが高いと感じている人も多いのが現状です。

一方「Notion」は、テキストや画像、データベースなどあらゆる要素を直感的に組み合わせながらページを構築でき、社内wikiやプロジェクト管理などあらゆる情報を一元的に管理できるコネクテッドワークスペースです。2022年11月に日本語の正式版がリリースされ、全世界で3,000万人超が利用している注目のサービスです。また、「Notion」にはWeb公開の機能があることから、個人や企業のホームページを「Notion」で作成するようなケースも多く見られています。

そこでこの度「ムームードメイン byGMOペパボ」は、「Notion」を利用してWebサイトを簡単に作成できる機能『MuuMuu Sites』を提供することといたしました。『MuuMuu Sites』により、Webサイトを活用した自己表現や情報発信のハードルを下げ、人々のアウトプットが増えることを期待しています。



(※3)2023年9月末現在



【『MuuMuu Sites』概要(URL:https://muumuu-domain.com/muumuu-sites/)】





『MuuMuu Sites』は、「Notion」上で作成したコンテンツを使って、独自性のあるWebサイトを簡単に作成できる機能です。コンテンツの管理に「Notion」を使用することで、PCやスマートフォンからも簡単に公開するページの作成・更新が可能です。『MuuMuu Sites』の管理画面では、レイアウトやテーマ、テキスト、背景の色などをボタン操作で簡単にカスタマイズできます。これにより、専門的な知識やスキル、経験がなくても、簡単にWebサイトを作成することができます。

「ムームードメイン byGMOペパボ」で独自ドメインを取得したユーザーは、本機能を独自ドメインの取得・更新料金のみで利用することができます。



▲管理画面イメージ





以上





【GMOペパボ株式会社】(URL:https://pepabo.com/)

会社名 GMOペパボ株式会社(東証プライム市場 証券コード:3633)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 佐藤 健太郎

事業内容 ■ホスティング事業

■EC支援事業

■ハンドメイド事業

■金融支援事業

資本金 2億6,222万円





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





