[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします!











2023年5月10日(水)発売予定の『あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -6th Tour “Synchronic Spheres”-』Blu-ray & DVDの発売を記念して、パッケージ映像を最速で見ることができる最速先行上映会を開催します!



全国各地の映画館で1日限り、昼夜2公演で実施します。

【昼公演】2023年5月6日(土)13時開演

【夜公演】2023年5月6日(土)18時開演

※実施映画館は公演によって異なります。詳しくは下記の実施映画館よりご確認ください。



上映会の先行抽選の受付は【3月17日(金) 19:00】よりスタートしますので、お見逃しなく!







【あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -6th Tour “Synchronic Spheres”- Blu-ray&DVD発売記念 最速先行上映会概要】



【実施日・開催時間】

・2023年5月6日(土) 13時開演/18時開演

※映像特典の上映はございません。あらかじめご了承ください。



【実施映画館】

詳細は下記URLからご確認ください。

https://l-tike.com/dreamlive6th-lv/



※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、

保護者同伴でないとご入場いただけません



【チケット料金】

3,300円(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。



【チケット受付スケジュール】

●プレリクエスト(先行抽選)2023年3月17日(金)19:00~3月27日(月)23:59

●一般販売(先着順)2023年4月22日(土)18:00~5月2日(火)12:00

▶ローソンチケット:https://l-tike.com/dreamlive6th-lv/



※お申込みは、おひとり様につき2枚まで。

※一般発売は先着順になりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/



※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要になります。

※チケット代以外に手数料がかかります。

※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、ローソンチケット FAQ(よくあるご質問)をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが、上記プレイガイドのお問い合わせURL内「メールでのお問い合わせ」よりご連絡ください。※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。





<映画館ご来場のお客様へのご協力とお願い>

※発声を伴うイベントとなる可能性があるため、上映スクリーン内ではマスクの着用をお願いいたします。着用するマスクは、不織布マスクを推奨しております。

※上映及びイベントの性質を考慮し、マスクを着用されていないお客様の入場をお断りする場合がございますので、ご来場時にはマスクを着用していなくても、マスクをお持ちの上、ご来場いただけますようお願い申し上げます。

※入場前に検温をお願いする場合がございます。感染症対策に準じた映画館の規定体温より高いお客様は、ご入場をご遠慮いただきます。予めご了承ください。

※入退場時にはアルコール消毒のご協力をお願いいたします。

※整列時や入退場時には、前後のお客様と充分距離をとり、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。

※映画館内で気分が優れなかったり、体調が悪くなったりした際には、お近くのスタッフまでお声がけください。



<映画館鑑賞マナーのお願い>

※ペンライトの持ち込み可のイベントです。静かにご鑑賞されたいお客様には不向きの上映となりますので、予めご了承ください。

※ペンライトの持ち込み・ご使用は可能ですが、周りのお客様の視界のさまたげにならないような長さ・明るさのものをご使用ください。

※応援グッズは他のお客様のご迷惑にならないよう、胸の高さよりも上に上げる・左右に振るなどの行為はご遠慮ください。

※発声はマスク着用時のみ可能です。

※ご鑑賞中はご飲食時の場合を除いてマスクを着用の上、咳エチケット等に充分ご配慮いただき周囲への感染防止にご協力をお願いいたします。

※過度な大声や、周囲のお客様のご迷惑となるような行為はお控えください。

※購入された座席でのご鑑賞をお願いいたします。



<応援グッズの使用に関して>

■ペンライトに関して

公式グッズ以外のペンライトの使用は可能です。但し発光が強すぎたり、全長が長すぎたり(※目安として、全長30cm以上)するアイテムは、他のお客様のご迷惑になる可能性がございますので、ご利用はご遠慮ください。

また、消灯不可能なライト類は客席内ではご使用いただけませんのでご注意ください。



■うちわに関して

うちわのサイズは面の部分(持手を含まない)が30cmまでとさせていただきます。

また、うちわを持っての応援は1人1枚までとさせていただきます。

※手に持てるうちわが1枚となり、会場内へ複数枚のうちわの持ち込みは可能です。

※装飾をする場合も、公式の規定サイズ(30cm×30cm)からはみ出さないようご注意ください。

※モール等取れやすいものでの装飾はご遠慮ください。



■持ち込みに当たっての注意事項

※上記以外の応援グッズ(ボードなど)のお持ち込みはご遠慮ください。



【注意事項】

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントの為、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※チケットご購入後は、上映中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございますので絶対におやめください。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※上映会場に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

※映画館により、場内飲食に制限がかかる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保の為、上映を中断させていただく場合がございます。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。



※上記は、今後の新型コロナウイルスの感染状況に伴い、政府や関係省庁、自治体などからの新たな情報発表がなされた場合は、変更の可能性がございます。あらかじめご了承ください。当日は最新情報をご確認の上、ご来場くださいますようお願いいたします。

※映画館により、別途ルールを設けている場合がございます。各映画館サイトにて追加ルールの有無をご確認いただきますよう、お願いいたします。







商品情報



2023年5月10日(水)発売



あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -6th Tour “Synchronic Spheres”-

[Blu-ray]¥9,350(税込) / [DVD]¥8,250(税込)





【STARMAKER PRODUCTION】と【NEW DIMENSION】2つの人気事務所が開催した合同ツアー、

『あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE -6th Tour “Synchronic Spheres”-』の

BD & DVDが2023年5月10日(水)に発売決定 ! !



2022年5月29日(日) に開催された幕張メッセ公演の模様を収録。



映像特典として幕張公演の本編中日替わりMCパートの定点映像や

5月29日公演のアンコール曲「BRAND NEW STARS!!」の定点映像を収録!



さらに、封入特典として

5月29日公演の「BRAND NEW STARS!!」ライブ音源を収録した特典CDを同梱!





[封入特典]

・5月29日公演「BRAND NEW STARS!!」ライブ音源収録の特典CD



[映像特典]

・5月27日、5月28日、5月29日公演の日替わりMC 定点映像

・5月29日公演のアンコール曲「BRAND NEW STARS!!」定点映像



■Cast■

【STARMAKER PRODUCTION】

fine:天祥院 英智、日々樹 渉、姫宮 桃李、伏見 弓弦

Trickstar:氷鷹 北斗、明星 スバル、遊木 真、衣更 真緒

流星隊:守沢 千秋、深海 奏汰、南雲 鉄虎、高峯 翠、仙石 忍

ALKALOID:天城 一彩、白鳥 藍良、礼瀬 マヨイ、風早 巽



【NEW DIMENSION】

Knights:朱桜 司、月永 レオ、瀬名 泉、朔間 凛月、鳴上 嵐

Switch:逆先 夏目、青葉 つむぎ、春川 宙

Double Face:三毛縞 斑、桜河 こはく

MaM:三毛縞 斑



※収録内容 ・ 仕様は予告なく、変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ



■購入特典■

【アニメイト】

ユニットごと丸型缶バッジ(76mm)2個をランダムでお渡し(全8種)



【Amazon】

A4サイズクリアファイル(『Knights』絵柄使用予定)



【HMV,HMV&BOOKS online】

A4サイズクリアファイル(『Trickstar』絵柄使用予定)



【タワーレコード】

A4サイズクリアファイル(『流星隊』絵柄使用予定)



【TSUTAYA RECORDS(※一部店舗除く)/TSUTAYAオンライン】

A4サイズクリアファイル(『MaM』絵柄使用予定)



【楽天ブックス】

A4サイズクリアファイル(『fine』絵柄使用予定)



【ヨドバシカメラ】

A4サイズクリアファイル(『ALKALOID』絵柄使用予定)



【セブンネットショッピング】

A4サイズクリアファイル(『Switch』絵柄使用予定)



【Neowing】

A4サイズクリアファイル(『Double Face』絵柄使用予定)



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ&ES!!store含む)】

ホログラム仕様カードセット(ユニット絵柄 全8種)



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。





(C) 2021 Happy Elements K.K/スタライプロジェクト

発売元 フロンティアワークス・Happy Elements

販売元 フロンティアワークス





=================================================================================

関連サイト

>>『あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE』 公式サイト(http://stars-dreamlive.com/)

>>『あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE』公式ツイッター

(@stars_dreamlive)(https://twitter.com/stars_dreamlive)

>>『あんさんぶるスターズ!!』公式サイト(https://ensemble-stars.jp/)

>>『あんさんぶるスターズ!!』公式ツイッター

(@ensemble_stars)(https://twitter.com/ensemble_stars)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-09:46)