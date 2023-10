[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2023年10月2日(月)より、運営するチャット型小説サービス「プリ小説 byGMO」で、声優・宮崎雅也が主演するショートアニメ「夕木真哉は夜、暴く ~殺人遺族カウンセラーの秘密と闇~」全10話を「プリ小説 byGMO」公式SNSにて、順次配信開始いたします。







【宮崎雅也が主人公役のショートアニメ】(URL:https://novel.prcm.jp/)





「夕木真哉は夜、暴く ~殺人遺族カウンセラーの秘密と闇~」は、「ダークヒーロー」をテーマに、若手人気俳優の曽田陵介を主演にしたショートドラマとアニメーションの原案を募集したコンテストで、応募総数132作品の中からグランプリを獲得した作品です。

今回配信されるショートアニメは同作品を原案としており、「殺人遺族専門カウンセラー」として働く主人公の夕木真哉(ゆうきしんや)役には、「アイドルマスター SideM」にて花園百々人のCVを担当した宮崎雅也、若手実業家の谷口流太(たにぐちりゅうた)役にはTVアニメ「ブルーピリオド」にて矢口八虎のCVを担当した峯田大夢、母親を殺された葉村栞(はむらしおり)役には、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にてメジロアルダンのCVを担当した会沢紗弥が出演します。

本作品の監督は、大学在学中に『第16回吉祥寺アニメーション映画祭』で優秀賞などを受賞した三川音璃(みかわねり)が務めます。主題歌はショートドラマ同様、シンガーソングライター・かわにしなつきが本作のために書き下ろしたオリジナルソング「笑っていようよ」です。



【ドラマとは違う雰囲気が楽しめるショートアニメ】





本作品は、母を亡くした過去を持つ主人公、夕木真哉が「殺人遺族専門カウンセラー」として働きながら、法をすり抜けようとする悪人たちに罰を下すという裏の顔を持つダークヒーローとして暗躍するストーリーです。そんな主人公のもとに、若手実業家の谷口流太と、母親を殺された葉村栞が訪れ事件の真相は意外な方向に・・・。

2023年8月に配信されたショートドラマと原案は同じですが、脚本や出演者が異なることでショートドラマとは違ったテイストの作品となっています。アニメならではの演出で、1話の冒頭からドラマにはなかった男の叫び声が・・・ドラマを視聴された方も、初めて見る方も新鮮な気持ちで楽しんでいただけます。



■グランプリ作品:玉山かなさん著「夕木真哉は夜、暴く ~殺人遺族カウンセラーの秘密と闇~」

「プリ小説 byGMO」で好評連載中!URL:https://novel.prcm.jp/novel/PEiEO2MCEnFHCyyncATy

タ



・タイトル :夕木真哉は夜、暴く ~殺人遺族カウンセラーの秘密と闇~

・出演者 :宮崎雅也/峯田大夢/会沢紗弥 監督:三川音璃

・第1話あらすじ:襲われる男の動画を見ながら自身の事務所で、ある事件に関する新聞や雑誌の切り抜きを集めている夕木真哉。手に取る新聞には、「正義の味方」と称される話題の若社長の記事が大きく取り上げられていて・・・

・主題歌 :かわにしなつき「笑っていようよ」

2023年8月9日(水) 配信リリース https://orcd.co/nk_thewayyouare

・「プリ小説 byGMO」公式SNS:

TikTok :https://www.tiktok.com/@novel_prcm_jp

X(旧Twitter):https://twitter.com/novel_prcm_jp

Instagram :https://www.instagram.com/prcmjp/

YouTube :https://www.youtube.com/@novel_prcm_jp



・配信スケジュール





(※2)TikTokはTikTok Pte.Ltd.の登録商標です



【ショートドラマ出演者】









【夕木真哉役:宮崎雅也】

■コメント

夕木真哉を演じさせていただきました、宮崎雅也です。

夕木を演じるにあたって、常識的な考え方ではこの人を表現することはできないなと苦戦しましたが、とても貴重な経験となりました。

ダークなお話ですがショートアニメなので見やすくなっています!

たくさんの方に見ていただけると嬉しいです。

■プロフィール

宮崎雅也(みやざき・まさや)

3月20日生まれ/大阪府出身/スターダストプロモーション所属

主な出演作品は「アイドルマスター SideM」(花園百々人)、TVアニメ「からかい上手の高木さん」(ウスイ)、ゲーム「グランブルーファンタジー」(シンク〈少年期〉)ほか。





【谷口流太役:峯田大夢】

■コメント

谷口流太を演じました、峯田大夢です。

谷口という人物の色々な奥深さを短いフィルムの中でどのように表現していくか試行錯誤しながら収録に臨ませて頂きました。

今回掛け合いでの収録が出来たため、距離感や臨場感をお楽しみ頂けたらと思います!

■プロフィール

峯田大夢(みねた・ひろむ)

6月24日生まれ/山形県出身/スターダストプロモーション所属

主な出演作品は TVアニメ「ブルーピリオド」(矢口八虎)、TVアニメ「セスタス -The Roman Fighter-」(セスタス)、TVアニメ「アルスの巨獣」(メラン)ほか。





【葉村栞役:会沢紗弥】

■コメント

葉村栞を演じさせていただきました、会沢紗弥です。

誰が善で、誰が悪なのか。

ショートアニメという限られた時間の中で起こる物語ですが、とても考えさせられる作品でした。

母親を殺害された、というプロフィールしか明かされていない栞。

予想外の結末を楽しんでいただけたら嬉しいです。

■プロフィール

会沢紗弥(あいざわ・さや)

9月9日生まれ/埼玉県出身/スターダストプロモーション所属

主な出演作品は TVアニメ「大正オトメ御伽話」(立花夕月)、TVアニメ「Engage Kiss」(キサラ)、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」(メジロアルダン)ほか。



アフレコ現場のオフショット





【主題歌:かわにしなつき】

■プロフィール

2002年生まれ、奈良県出身のシンガーソングライター。2020年よりアーティスト活動を開始し、自然体で親近感のあるパーソナリティとバラードからポップスまで歌い上げる芯のある声が多くの支持を集める。

2022年より路上ライブを活動の軸にして地元・関西で毎週ライブ活動を行い、その様子がTikTokを中心に話題を集めSNSの総フォロワー数は32万人を超える。

2023年より活動拠点を東京へ移し、柔らかくも凛とした彼女ならではの視点と歌声で、そっとリスナーのそばによりそう。



【ショートアニメ監督・脚本・キャラクターデザイン:三川音璃】

■プロフィール

三川音璃(みかわ・ねり)

大学在学中に制作したアニメーション作品「やわらかなしろ」が、第16回吉祥寺アニメーション映画祭で優秀賞などを受賞。

みゆはん「真夏の陽が刺した」や遼遼「無為を抱く」のアニメーションミュージックビデオなどを監督。



【「プリ小説 byGMO」とは】(URL:https://novel.prcm.jp/)

「プリ小説 byGMO」は、2017年10月にサービスを開始した登場人物が会話をしているようなチャット型の小説を読んだり投稿したりできるサービスです。サービス開始以来、手軽に小説が読めるサービスとして人気を集め、2023年8月時点で利用者数は322万人を超えています。

2020年7月29日(水)には、人気連載作品「色のない世界で、君と」(榊 あおい著 URL:https://prcm.jp/campaign/ironai)が株式会社KADOKAWAから書籍化され発売、さらにはコミカライズ企画も進行中など「プリ小説 byGMO」で活躍するクリエイターの支援も行っています。 2021年11月にはSpotifyで「プリ小説 byGMO」の公式作品をオーディオドラマとして公開、「耳で楽しむチャット型小説」も発信しています。



■アプリ版「プリ小説 byGMO」

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel





【GMOメディア株式会社】(URL:https://www.gmo.media/)

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





