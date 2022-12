[LINE株式会社]

LINE株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:出澤 剛)は、当社が運営するライブ配信サービス「LINE LIVE https://live.line.me/」において、ライバー(配信者)が所属している芸能事務所やライバー事務所(オーガナイザー)を表彰する「Best Organizer Award」を新設し、総合賞(Gold、Silver、Bronze)・Good Partner賞の4部門の発表・表彰を行いましたので、お知らせいたします。







「LINE LIVE」は、誰もが気軽にリアルタイムで動画配信を楽しめるライブ配信サービスです。何気ない日常トークをはじめ、音楽や歌などのパフォーマンスや声だけによる配信など、時間や場所に捉われないリアルタイムなコミュニケーションを楽しむことができます。



LINE LIVEは、ライブ配信市場が盛り上がる中でオーガナイザーに所属している方々にもライブ配信を活動の足掛かりにしてもらうために2018年からオーガナイザー契約を導入しております。オーガナイザー契約を行うことで、限定特典や専属担当からのサポートを受けることが可能になり、現在提携しているオーガナイザーは数百社にのぼります。



この度、LINE LIVEでライブ配信活動を行なっているライバーが所属しているオーガナイザーを表彰する制度として、「Best Organizer Award」を新設いたしました。各オーガナイザーに所属しているライバーの活躍ぶりや、ライバーのマネジメント力を評価基準に定め、総合的に評価・選考・表彰を行います。



また、本制度と併せて、オーガナイザー所属のライバー個人を表彰する「Monthly Best Liver」も開催しており、LIVE PRESS(https://lineblog.me/livepress/)にて公開しております。



■「Best Organizer Award」概要

【対象期間】2022年7月~9月

【表彰枠】以下4枠

<総合賞>Gold、Silver、Bronze

オーガナイザー各社単位での合計獲得ポイント(ライバーがライブ配信中に獲得した応援ポイント)、所属ライバーの配信継続率、自社主催以外のイベントへの参加率等を加味し選定



<Good Partner賞>功労部門

活躍する所属ライバーの人数や継続率、イベント参加への積極性等を加味し選定



■長期にわたり最も活躍したオーガナイザーとしてLARMEが「総合賞 Gold」、短期間で飛躍したECポテンシャルが「Good Partner賞 功労部門」を獲得

「Best Organizer Award」では、以下オーガナイザーを表彰いたします。また、総合賞Goldを受賞したLARME、Good Partner賞 功労部門を受賞したECポテンシャルよりそれぞれコメントをいただきました。





■総合賞:Gold





株式会社LARME

https://www.larme.co/



受賞コメント:

Best Organizer Awardに選んでいただき、大変光栄でございます。

弊社は「#未経験でもモデルになれる」をコンセプトに「有名になりたい!モデルになりたい!」という女の子たちの活動をサポートしています。

この賞を受賞できたのは、日頃から配信をしている所属タレントのみなさんとリスナーさんのおかげです。

これからも女の子たちの夢を叶えるお手伝いができるよう、スタッフ一同も精進してまいります!



■総合賞:Silver





株式会社アソビシステム





■総合賞:Bronze





・株式会社エイチジェイ https://hj-s.co.jp/

・株式会社KIRINZ https://kirinz.tokyo/liver/

・株式会社TWIN PLANET https://twinplanet.co.jp/

・合同会社プロダクション・リブ https://production-reb.com/

・株式会社フロントウェイ

・株式会社YUI https://yuijp.com





■Good Partner賞:功労部門





ECポテンシャル株式会社

https://ecpotential.com



受賞コメント:

この度は、第1回Best Organizer Award 「Good Partner賞 功労部門」という名誉ある賞をいただき感謝御礼申し上げます。

この賞は、関係者の皆様のご協力があってこその賞で御座います。

これからもLINE LIVEの発展に貢献できるよう、ECP所属ライバー、ECP LIVEサポートチーム共々精進して参ります。





「LINE LIVE」では、『LIVE FOR FUN ~あなたのワクワクがみんなのHAPPYに~』をミッションに、“FUN=楽しい”を追求したサービスを提供し、すべてのユーザーが自分の個性をありのままに表現し、楽しい時間を分かち合える心地よい空間を創出してまいります。



また、今後もより多くのライバーに配信を楽しんでいただけるよう、配信に関する学びの機会やサポート、表彰の機会を提供していきます。





LINE LIVEでは、新規オーガナイザー様を随時募集しております。ご希望の場合は以下よりお申し込みください。

https://live.line.me/landing/organizer





【LINE LIVE 概要】

「LINE LIVE」は、『LIVE FOR FUN~あなたのワクワクがみんなのHAPPYに~』をミッションに掲げる、誰もが気軽にリアルタイムで動画配信を楽しめるライブ配信サービスです。何気ない日常トークをはじめ、音楽や歌のパフォーマンスなど、配信を通してすべてのユーザーが個性をありのままに表現し、楽しい時間を分かち合うことができます。毎日開催されているオーディションには、数多くのライバー(配信者)が参加しており、視聴者はコメントや応援アイテムを送って応援するなど、夢を叶えたいライバーと応援者が一緒に盛り上がれる空間を提供しています。

https://live.line.me/



