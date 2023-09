[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営するアフィリエイトサービスプロバイダ(ASP)(※1)「アフィタウンbyGMO」は、2023年9月27日(水)より株式会社ギフティ(代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉 以下、ギフティ) のデジタルギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」とシステム連携いたしました。

この連携により、「アフィタウンbyGMO」のギフト付与機能『アフィコ』の交換先に、複数のギフトから好きなものを選べるデジタルギフト「giftee Box Select」を追加いたしました。「giftee Box Select」ではコンビニ商品やカフェチケットなど、金券・ポイントとは異なる換金性の低いギフトのみを取り揃えており、法的な制限により換金性の低いギフトを必要とする広告主にも『アフィコ』をご利用いただくことが可能になります。

【「アフィタウンbyGMO」のギフト付与機能『アフィコ』】

「アフィタウン byGMO」は、GMOメディアのメディア運営のナレッジを活かし、成果報酬型の広告配信を中心に運営しているASP(アフィリエイトサービス・プロバイダ)です。メディア会社運営のASPとして国内の大手メディアへの配信も行っており、国内外の大手企業様からもサービスをご活用いただいています。

『アフィコ』は、アフィリエイト広告を出稿する広告主が、会員基盤やポイント機能がなくても、対象者へインセンティブを簡単に付与できる、「アフィタウン byGMO」の特許取得済み(※3)の独自機能です(※4)。『アフィコ』はデジタルギフト選択サービスの「デジコ」(※5)と連携しており、『アフィコ』でギフトを受け取った対象者は、「デジコ」に取り揃えているAmazonギフトカード(※6)など6,000種類以上の中から好きなギフトを選ぶことが可能でした(※7)。



(※3)アフィリエイト広告の出稿主が、WEBメディア上において会員基盤やポイント機能がなくても対象者へインセンティブを簡単に付与できるギフト管理システムの特許を取得しています。(特許番号:特許第7288931号)

(※4)「アフィタウン byGMO」と提携するWEBメディア上が対象となります。

(※5)「デジコ」はDIGITALIOが提供するデジタルギフトサービスです。

(※6)Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。本プログラムは【GMOメディア株式会社】による提供です。本プログラムについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。

『アフィコ』は、これまで、インターネット回線やクレジットカードなどの様々な広告主やメディアに導入いただいております。しかし、「デジコ」には金券・ポイントなど換金性のあるギフトが含まれているため、法的な制限により換金性のあるギフト付与ができない業界では、本サービスをご利用いただけませんでした。

今回のシステム連携により、『giftee Box Select』がギフト交換先に追加され、換金性の低いギフトを必要とする業界のお客様にも『アフィコ』を利用いただけるようになり、顧客獲得や、顧客還元などの施策にインセンティブ付与を活用したい、といったニーズへ応えることができるようになりました。

GMOメディアは、今後もお客様のニーズに応えるべく、サービスの拡充や利便性の向上に努めてまいります。



GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ」と美容医療の情報に特化した「キレイパス」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や医療機関のDXを支援するサービスも展開しています。

さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築を支援する「GMOリピータス」と アフィリエイトASP「AffiTown」など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。





【GMOメディア株式会社】 (URL:https://www.gmo.media/)

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

