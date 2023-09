[GMOインターネットグループ]

”すべての人にインターネット”を合言葉に、インフラ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ株式会社(会長兼社長執行役員・CEO:熊谷 正寿)は、2023年9月11日(月)に、AI(人工知能)の研究で知られる東京大学大学院の松尾豊教授が、新たに顧問に就任したことをお知らせいたします。

松尾教授は、日本のAIや深層学習研究の第一人者です。日本ディープラーニング協会の理事長も務め、日本の産業競争力の強化を進められています。また、AIスタートアップ企業の育成にも取り組むなど、AI技術の実社会やビジネスへの適用を進められています。

このたび、日本のAI研究の権威であり、ビジネスへの応用の造詣が深い松尾教授に顧問に就任いただき、AIに関する事業などに助言をいただくことで、グループ全体におけるAI関連の取り組みをさらに強化してまいります。そして、日本のAI産業をより一層力強く推進しAI革命の一翼を担うことで、みなさまの笑顔と感動の創出につなげてまいります。







【プロフィール】





GMOインターネットグループ株式会社 顧問 松尾豊(まつお・ゆたか)氏

・東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授

・日本ディープラーニング協会 理事長(2017年~)

・新しい資本主義実現会議 有識者構成員(2021年~)

・内閣府 AI戦略会議 座長(2023年~)



<専門分野>人工知能、深層学習、Webマイニングなど







■松尾教授コメント

「日本のインターネットを牽引してきたGMOインターネットグループが、AIの取り組みを強化し、新しい時代を切り拓こうとされていることを大変心強く思います。日本の産業を盛り上げていくことに微力ながらご協力できればと思っております。」







【GMOインターネットグループ「AI活用No.1企業グループ」実現への取り組み】





GMOインターネットグループは、1.時間とコストの節約、2.既存サービスの質向上、3.AI産業への新サービス提供を軸として、グループをあげてAIの活用を進めることで「AI活用No.1企業グループ」となることを目指しています。



■時間とコストの節約(パートナー(従業員)の生産性向上)

1.グループのAI活用を促進するために、2023年4月より「AI(愛)しあおうぜ!ChatGPT業務活用コンテスト」 を実施しています。AIに関する取り組みや新サービスへ繋がる作品が集まっており、既に実装されているものも多数あります。(https://www.gmo.jp/news/article/8338/)

2.AIに関する最新動向や最新ツールの理解を深めるために、専門家によるオンライン「AIセミナー」を月に最低2回開催しています。

3.NVIDIA社の最新GPU「NVIDIA H100 Tensor コア GPU」、「NVIDIA L4 Tensor コア GPU」を搭載したサーバーの無償貸出および、GeForce RTX(TM) 4090、RTX(TM) 3080Tiを搭載したノートパソコンの無償貸出を、グループパートナーに対し実施しています。

4.生成AIを使いこなすために重要なプロンプト力を高めるため、社内ナレッジ共有SNS「Genius」プロジェクトを開始し、2023年4月よりSlack版の運用を開始しています。

5.Slackの全パートナー参加のチャンネルではAIに関する最新情報をリアルタイムで共有しています。

6.オリジナルのAIリテラシーテスト「GMO AIパスポート」を実施し、すべてのパートナーのAI知識・スキルの向上に取り組んでいます。

7.中途採用における選考でAIに関する課題を実施しています。



■AI産業への新サービス提供(AIスタートアップ支援の推進)

GMOインターネットグループでは、グループ内での活用にとどまらず、グループのリソースを活用し、AIスタートアップの支援を推進しています。

1.「GMO AI&Web3株式会社」によるAIスタートアップ支援の開始

2023年5月24日に、ハンズオン型CVC「GMO Web3株式会社」を、「GMO AI&Web3株式会社」へと社名変更しAIスタートアップ支援を拡大しました。(https://www.gmo.jp/news/article/8419/)

2.「NVIDIA H100」、「NVIDIA L4」搭載GPUホスティングサービス「ConoHa for AI」

NVIDIA社のGPU「NVIDIA H100 Tensor コア GPU」「NVIDIA L4 Tensor コア GPU」を搭載したAIスタートアップ向けのGPUホスティングサービス「ConoHa for AI」を2023年内に提供予定です。現在は10月31日までの予定でご利用のトライアルを実施しています。





以上





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





