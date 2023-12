[株式会社カプコン]

12月発売のカプコン最新グッズもご紹介!





12月に予約を開始した新商品グッズ、CFB クリエイターズモデル 「煌⿊⿓ アルバトリオン」「恐暴竜 イビルジョー」の動画と特設サイト、12月発売のカプコン最新グッズをご紹介!!





■人気モンスター「リオレウス」「ベリオロス」のぬいぐるみを2024年7月11日に復刻/リニューアル版で発売予定。予約を開始します!

好評配信中の『モンスターハンターNow』に登場する人気モンスター「リオレウス」「ベリオロス」のデフォルメぬいぐるみを復刻! それぞれの特徴を活かした可愛いデザインになっています。この機会にぜひゲットしよう!







カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

リオレウス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008139/

ベリオロス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00008140/



【商品情報】

・商品名:モンスターハンター デフォルメぬいぐるみ リオレウス(復刻)/ベリオロス(リニューアル)

・発売日:2024年7月11日(木)

・価格:各3,850円(税込)

・本体サイズ:

リオレウス 約H170×W140×D170mm

ベリオロス 約H140×W150×D200mm

・素材:ポリエステル

※「モンスターハンター デフォルメぬいぐるみ リオレウス(復刻)」は2021年6月に発売された「モンスターハンター デフォルメぬいぐるみ リオレウス」と同仕様です。



【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」 などのオフィシャルショップ

https://www.e-capcom.com/shop/default.aspx

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※画像はすべてイメージです。

※実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またイベントや催事等にて先行販売する場合がございます。





■動画・特設サイト

「モンスターハンター」シリーズ20周年記念商品としてフィギュア化される古⿓「煌⿊⿓ アルバトリオン」の動画と特設サイトが公開! 全身を鋭い逆鱗で覆われ、触れる者全てを無慈悲に引き裂くその姿を余すところなく再現した圧倒的存在感を感じていただくため、「紹介動画」を是非チェックしよう!



「CFB クリエイターズモデル 煌⿊⿓ アルバトリオン」特設サイト

https://www.e-capcom.com/sp/cfb_alatreon

「CFB クリエイターズモデル 煌⿊⿓ アルバトリオン」紹介動画

https://youtu.be/uSV3yYQC7Jw



【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 煌⿊⿓ アルバトリオン

・発売日:2024年3月12日(⽕)予定

・価格:33,000円(税込)

・本体サイズ:約H335×W305×D230mm

・素材:PVC、ABS、EVA





■動画・特設サイト

その類を見ない凶暴性で多くのハンター達を震え上がらせた「イビルジョー」の動画と特設サイトが公開! 新たな獲物を捕らえ鋭く光る眼差し、隆起した筋肉、足元に積み上げられた無数の骨々… 恐暴竜たる所以を物語るその姿を、「紹介動画」で是非チェックしよう!



「CFB クリエイターズモデル 恐暴竜 イビルジョー」特設サイト

https://www.e-capcom.com/sp/cfb_deviljho/

「CFB クリエイターズモデル 恐暴竜 イビルジョー」紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=KproAK3GmYo



【商品情報】

・商品名:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 恐暴竜 イビルジョー

・発売日:2024年2月29日(木)予定

・価格:22,000円(税込)

・本体サイズ:約H230×W180×D265mm

・素材:PVC、ABS





■12月発売の新商品をご紹介

12月に発売した商品は、大迫力のフィギュアとコレクションフィギュアに加え、ステッカーやバイオ名作劇場の商品まで盛りだくさん! 詳細はイーカプコンの公式HP、または全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか、取扱店舗にてご確認ください。



「カプコンフィギュアビルダー スタンダードモデル Plus THE BEST ~モンスターハンターワールド:アイスボーン~」発売中!

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』に登場する古龍種モンスターを収録したベスト版!





カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007536/



【商品概要】

・価格:各1,650円(税込)

・種類数:全6種類+ボーナスパーツ+ステッカー(52×52mm)

・仕 様:彩色済フィギュア+台座+ボーナスパーツ

・素材:フィギュア・PVC、ABS、ステッカー・紙

・フィギュア本体サイズ:全高約100~150mm

・台座サイズ:約75.5×87mm(六角形)

・パッケージ:紙箱(ブラインド形式)



『CFB スタンダードモデル Plus THE BEST ~モンスターハンターワールド:アイスボーン~』紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=EfZzsH9Qpck





カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル 爵銀龍 メル・ゼナ(血氣活性状態)発売中!





カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007782/





【商品情報】

・価格:22,000円(税込)

・本体サイズ:約H235×W335×D365mm

・素材:PVC、ABS

※この商品は、「CFB クリエイターズモデル 爵銀龍 メル・ゼナ」の色替えの商品となります。





カプコンとB-SIDE LABELのコラボステッカー第18弾発売中!

「B-SIDE LABEL」とのコラボステッカーの新作全12種類。今回はカプコン40周年を記念したデザインもラインナップされています。







カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

逆転裁判 王泥喜法介 ラインアート:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007844/

逆転裁判 成歩堂龍一ラインアート:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007845/

逆転裁判 牙琉響也 ラインアート:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007846/

CAPCOM40th 逆転裁判:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007847/

ドラゴンズドグマ 2:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007848/

ストリートファイター6 キャミイ:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007849/

ストリートファイター6 ケン:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007850/

CAPCOM40th ストリートファイター:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007851/

CAPCOM40th バイオハザード:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007852/

モンスターハンター アマツマガツチ浮世絵:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007853/

CAPCOM40th モンスターハンター:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007854/

CAPCOM40th 40:https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007855/



【商品情報】

商品名:

CAPCOM×B-SIDEステッカー

逆転裁判 王泥喜法介 ラインアート/逆転裁判 成歩堂龍一 ラインアート/逆転裁判 牙琉響也 ラインアート

/CAPCOM40th 逆転裁判/ドラゴンズドグマ2/ストリートファイター6 キャミイ/ストリートファイター6 ケン/CAPCOM40th ストリートファイター/CAPCOM40th バイオハザード/モンスターハンター アマツマガツチ浮世絵/CAPCOM40th モンスターハンター/CAPCOM40th 40

・価格:各440円(税込)

・サイズ(平均):約H80×W65mm

・素材:PET、PVC

・仕様:防水、UVプロテクト加工





■「バイオハザード RE:4 バイオ名作劇場 ふしぎの村のレオン」の商品が発売中!





カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

アクリルスタンド レオン https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007951/

アクリルスタンド レオン ダッシュ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007952/

アクリルスタンド アシュリー https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007953/

アクリルスタンド コルミロス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007954/

アクリルスタンド チェーンソー男 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007955/

アクリルジオラマスタンド https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007956/

フレークシール https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00007957/



【商品情報】

・商品名:バイオハザード RE:4 バイオ名作劇場 アクリルスタンド レオン/レオン ダッシュ/アシュリー/コルミロス/チェーンソー男

・価格:各880円(税込)

・本 体サイズ:約H90mm×W40mm×D3mm

・素 材:アクリル



・商品名:バイオハザード RE:4 バイオ名作劇場 アクリルジオラマスタンド

・価格:2,640円(税込)

・本体サイズ:H220mm×W120mm×D3mm

・素材:アクリル



・商品名:バイオハザード RE:4 バイオ名作劇場 フレークシール

・価格:1,100円(税込)

・本体サイズ:H50×W30×D1mm

・素材:紙





【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」 などのオフィシャルショップ

https://www.e-capcom.com/shop/default.aspx

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※画像はすべてイメージです。

※実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。



