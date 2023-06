[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)は株式会社AQUAPLUS(本社:東京都新宿区、CEO:三上 政高、URL:https://aquaplus.jp/ )が開発する「WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-」Steam版のページ(URL:https://store.steampowered.com/app/2432110/WHITE_ALBUM_Memories_like_Falling_Snow/)を公開しました。

発売は2023年第3期頃を予定しております。









▼リリース本文

■WHITE ALBUMについて

AQUAPLUSより発売された恋愛アドベンチャーゲームで、特徴的なシナリオ、魅力的なキャラクターから人気を博し2009年にアニメ化もされた作品です。クリスマスが近づくと今でも話題に挙がるほどファンから長く愛されています。



本製品は2012年に発売されたPC版『WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-』(現在は販売終了)をWindows11でプレイできるように調整を加えたものになります。



■ストーリー紹介

『WHITE ALBUM-綴られる冬の想い出-』は様々なかたちの恋愛を描いたラブストーリーです。



主人公は平凡な毎日を送る大学生。

でも人と違うことが一つだけ…。



みんなの注目を集める人気歌手――『森川由綺』。

彼女が恋人なのです。彼女の人気が高まるほど、二人の会えない時間は増えていきます。

そんな二人はこのままでいられるのでしょうか…?



訪れる冬を背景に、二人は恋のアルバムを刻んでゆきます。



綴られる冬のアルバムは、いつも白く、切なく──



■キャラクター紹介



▲『森川 由綺』(cv:平野綾)。一年前にデビューした新進気鋭の人気歌手。主人公とは高校時代からの恋人同士で同じ大学に通う。しかし彼女の人気は主人公に災いし、二人を引き離す。





▲『緒方 理奈』(cv:水樹奈々)。由綺と同じ芸能プロダクションの先輩にあたる。幼い頃からの才能と努力でスターダムに上り詰めた実力派のトップアイドル。美麗な容姿、明晰な頭脳、上品な風格、鍛え上げの実力、揺るがない名声、何ものにもくじけない強い心、若くして全てを手に入れた彼女。引き換えに、すべての自分の時間を失った。





▲『河島 はるか』(cv:升望)。主人公とは実家が近所で、幼稚園以来、小中高そして大学まで一緒という間柄。マイペースな性格。気まぐれで、無気力で、そしてレジャースポーツと散歩を好む。そしてその全てに付き合ってくれる主人公は彼女のお気に入りである。だけど、それでも、友達は友達のままで…





▲『澤倉 美咲』(cv:高本めぐみ)。主人公達とは高校時代から付き合いがあり、今も同じ大学に通う一つ年上の先輩。読書と料理が大好きで、常に慎ましく控えめ。いろんなことに器用だけど、時々不器用な一面も。誰にでも優しく、誰からも愛される、そんな女性。特に由綺からは本当の姉のように慕われている。





▲『観月 マナ』(cv:戸松遥)。ふとしたことで主人公と知り合う。わがままで、むら気で、攻撃的で、少しだけ意地悪で、子供のような容姿と性格だが、時々、ふと大人な表情を覗かせる。そんな彼女の周囲に、両親や友達の姿は見受けられない。





▲『篠塚 弥生』(cv:朴璐美)。由綺のマネージャー。常に由綺の側にあって、言葉少なに彼女を見守っている。スターとしての由綺の前途の障害になりうるものは全て除く。たとえ、それが由綺の恋人であろうと。どこか欠落した感情から来る完璧にして冷徹な一途さで由綺に尽くす。例えるなら、機械。





▲『如月 小夜子』(cv:佐藤利奈)。人気アイドルグループ・桜っ娘クラブの元リーダー。グループを『卒業』後、ソロで活動している。意地っぱりなくせに、芯は弱い。今は大学検定の結果待ちでそわそわしている。



▼Steam版サイト

https://store.steampowered.com/app/2432110/WHITE_ALBUM_Memories_like_Falling_Snow/



▼公式ツイッター

https://twitter.com/AQUAPLUS_JP



▼製品概要

タイトル:WHITE ALBUM -綴られる冬の想い出-

プラットフォーム:Steam

権利表記: 2023 AQUAPLUS Licensed to and published by EXNOA LLC



