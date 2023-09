[GMOインターネットグループ]

抽選で総計100名様に商品券、人気メーカーのVlogカメラやポータブルワイヤレススピーカーなどの豪華賞品をプレゼント



GMOインターネットグループ株式会社(代表取締役グループ代表:熊谷 正寿)が提供する国内シェアNo.1(※1)のドメイン登録サービス「お名前.com byGMO」(URL:https://www.onamae.com/)は、1999年9月のサービス提供開始から24周年を記念して、2023年9月11日(月)から2023年10月11日(水)まで、『「お名前.com byGMO」24周年記念 感謝を込めて豪華賞品プレゼントキャンペーン』を開催いたします。

期間中に特設ページからご応募いただいた方の中から抽選で100名様に、商品券、人気メーカーのVlogカメラやポータブルワイヤレススピーカーなど豪華商品をプレゼントいたします。

(※1)ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。最新データは2023年3月時点。: https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports







【「お名前.com byGMO」24周年記念キャンペーン概要】







*賞品や応募方法の詳細については、特設ページをご参照ください。



【世界トップクラスのレジストラとして成長を続ける「お名前.com byGMO」】





■「お名前.com byGMO」とは

「お名前.com byGMO」は、ドメイン登録サービスを中心に、レンタルサーバーやSSL(Webセキュリティ)など、ネットビジネスに必要な各種関連サービスを包括的に提供しているインフラサービスブランドです。

特に、ドメイン登録サービスについては、アジア圏初となるICANN(※2)公認のドメイン名登録機関(レジストラ)として1999年9月10日にサービスを開始し、今年で24周年を迎えました。現在では、取り扱いドメイン数は約620種類、累積登録件数は3,000万件を超え、国内シェアNo.1のレジストラとなっています。また、全世界のレジストラを対象にした新ドメイン(※3)の登録件数でも5位にランクインしており、その規模は世界トップクラスです(※4)。



【参照】数字で見る、お名前.com:https://www.onamae.com/infographics/

(※2)インターネット上で使用されるドメイン名やIPアドレスといったアドレス資源の割当管理を行う米国の非営利団体。ドメイン登録業務を行うレジストラ(登録業者)を公認する権限を持っています。

(※3)新ドメイン(新gTLD)=New gTLD(new generic Top Level Domains)は、TLDの導入ルール自由化に伴い、2012年1月よりレジストリ企業・団体から申請された新しいドメインです。「.shop」「.tokyo」「.site」などの一般名称のドメインを指します。TLDとは、トップレベルドメインといい、ドメイン名において、末尾部に配置される「com」や「net」、「jp」などの文字列のことです。

(※4)新gTLD統計サイト「nTLDStats」(https://ntldstats.com/)の「Registrar Overview」参照(2023年8月29日時点)。



■成長の背景

こうした成長の背景には、ベーシックなドメインを国内最安値水準でご利用いただけるラインナップに加え、わかりやすいドメイン名が登録できるプレミアムドメインの取り扱いや、集客力のある中古ドメインが入手できるバックオーダー・オークションサービスなど、様々な用途に応じたドメインの拡充を進めてきました。また、ドメインを安心してご利用いただけるよう、ブランド保護対策をかんたんにする「ドメインモニタリング」や、ドメイン名ハイジャックを防ぐ「ドメインプロテクション」などのセキュリティにも力を入れてきた点が挙げられます。

さらに、Web・ブログ・メールなど、ドメインの活用に欠かせないレンタルサーバーでは、誰でもかんたんに使えるという基本コンセプトの下、「処理速度・サポート体制No.1」のサービスをご提供させていただいており、近年では「AI高速化機能」や「AIによるブログ記事生成機能」の拡充を進めてきました。そして、ドメイン登録と同時にレンタルサーバーを申し込むと、ドメイン登録料金は無料となり、レンタルサーバーの契約期間中はドメインの維持料金が永久無料となるなど、よりお得にご利用いただけるようサービス拡充を進めています。

今後も「お名前.com byGMO」は、あらゆるお客様が目的に応じたドメインを登録でき、そのドメインを効果的に活用いただけるように、ドメインのさらなる拡充とサービスの向上に努めてまいります。



【「お名前.com byGMO」のサービス特徴】





◎ドメイン登録サービスを中心に、レンタルサーバーやSSL(Webセキュリティ)など、ネットビジネスに必要な各種関連サービスを包括的に提供しているインフラサービスブランドです。



◎特に、提供開始から24年の実績を持つドメイン登録サービスは、1999年4月21日にアジア圏初のドメイン名登録機関(レジストラ)としてICANNに認定され、累積登録件数3,000万件を超える国内最大級のドメイン公式登録サービスです。「.com」、「.net」、「.info」など、全部で約620種類のTLD(※5)を取り扱っています。



◎ドメイン登録サービスの管理画面「お名前.com Navi」では、自動更新機能・転送サービス設定など、登録後もドメインを便利に管理・運用できるサービスを提供しています。



◎ドメイン登録サービスとレンタルサーバーサービスの提供を並行して行うことで、ドメイン登録から運用までのシームレスな導入が可能です。



◎「メールアドレスは作りたいけど、ホームページは不要」というお客様向けに、独自ドメインのメールアドレスを月あたり約95円(税込)から利用できる「お名前メール」を提供しています。



◎インターネットで情報発信をするお客様のお手伝いをするべく、オウンドメディアを通じた情報発信にも注力しています。

・Webで稼げるコツをゼロから学べる「Web学園」:https://www.onamae.com/column/

・ビジネス効率化に役立つ情報「ビジネスコンシェルジュ」:https://www.onamae.com/business/



(※5)TLDとは、トップレベルドメインといい、ドメイン名において、末尾部に配置される「com」や「net」、「jp」などの文字列のことです。





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネットグループ株式会社

お名前.com事業部 松山

E-mail:support@onamae.com

URL:https://www.onamae.com/support/contact/



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





