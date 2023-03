[株式会社アニメイトホールディングス]

フェアに合わせて、『ONE PIECE』をはじめとした「ジャンプフェスタ2023」先行発売グッズを販売!!





■ジャンプフェア in アニメイト2023

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108783



株式会社アニメイトは、「ジャンプフェア in アニメイト2023」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催いたします。



2023年4月21日から5月14日までの期間中、ジャンプ4誌(週刊少年ジャンプ、ジャンプSQ.、Vジャンプ、最強ジャンプ〈各誌増刊含む〉)・ジャンプコミックス・JUMP j BOOKSをご購入・ご予約(内金500円〈税込〉以上)1冊毎、またはジャンプ原作およびアニメのキャラクターグッズ(関係の商品含む)をご購入・ご予約(内金)500円(税込)毎、あるいはジャンプ原作のCD・Blu-ray・DVD・ゲームをご購入・ご予約(内金500円〈税込〉以上)1点毎に、ジャンプフェアオリジナル『ミニ色紙』を1枚プレゼントいたします。上の3点以外の絵柄は後日発表いたしますので、続報をお待ちください。



また、フェア開始に合わせて、2022年12月17日、18日開催「ジャンプフェスタ2023」にて発売された、ジャンプ作品の原作絵柄を使ったグッズをアニメイトでも一部販売いたします。『ONE PIECE』、『僕のヒーローアカデミア』、『呪術廻戦』、『鬼滅の刃』などの人気作品のグッズをお見逃しなく!



■フェア情報

ジャンプフェア in アニメイト2023

開催期間:2023年4月21日~5月14日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

お渡し条件:

●ジャンプ4誌(週刊少年ジャンプ、ジャンプSQ.、Vジャンプ、最強ジャンプ〈各誌増刊含む〉)・ジャンプコミックス・JUMP j BOOKS

…ご購入・ご予約(内金500円〈税込〉以上)1冊毎に1枚

※500円(税込)未満の書籍をご予約の場合は、全額内金を入れていただくと特典お渡しになります。また1,000円(税込)以上の書籍につきましては500円(税込)毎のお渡しになります。

●キャラクターグッズ(関係の商品含む)(ジャンプ原作およびアニメのグッズ)

…ご購入・ご予約(内金)500円(税込)毎に1枚

●CD・Blu-ray・DVD・ゲーム(ジャンプ原作のタイトル)

…ご購入・ご予約(内金500円〈税込〉以上)1本毎に1枚

特典内容:ジャンプフェアオリジナル『ミニ色紙』

※アニメ雑誌等の有償特典として販売されるものは、有償特典のみフェア対象となります。本誌は対象外となります。

※アニメイト通販では期間中の出荷分に特典をお付けいたします。



■商品情報

『ONE PIECE』コレクション缶バッジ第7弾

発売日:2023年4月21日

価格:1パック440円(税込)

種類:全20種







『僕のヒーローアカデミア』クリアファイル

発売日:2023年4月21日

価格:440円(税込)







『呪術廻戦』クリアファイル

発売日:2023年4月21日

価格:440円(税込)







『鬼滅の刃』【JAS】のるキャラマスコット(R) 煉󠄁獄杏寿郎 キメツ学園Ver.

発売日:2023年4月21日

価格:1,100円(税込)







『ワールドトリガー』アートコースター(R)

発売日:2023年4月21日

価格:1パック(ランダムで5枚入り)660円(税込)

1BOX(11パック入り)7,260円(税込)

種類:全55種







『憂国のモリアーティ』アクリルキャラコレクション 第1弾

発売日:2023年4月21日

価格:1パック550円(税込)

種類:全10種







『SPY×FAMILY』FAMILY DAYS ブロマイド3枚セット

発売日:2023年4月21日

価格:770円(税込)







『怪獣8号』アクリルフィギュアコレクション 第1弾

発売日:2023年4月21日

価格:1パック880円(税込)

種類:全10種







※ジャンプフェスタオリジナルグッズ販売ECサイトで販売された集英社原作商品はアニメイト通販では販売しません。

※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※一部商品はジャンプキャラクターズストアでも販売予定です。販売商品・販売方法等の詳細はジャンプキャラクターズストアをご確認くださいませ。

※「アートコースター」は、株式会社集英社の登録商標です。

※「のるキャラマスコット」は、株式会社集英社の登録商標です。

※「煉」は「火」+「東」が正しい表記となります。



■権利表記

(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.



