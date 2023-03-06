「ジャンプフェア in アニメイト2023」が、4月21日か…
［株式会社アニメイトホールディングス］
フェアに合わせて、『ONE PIECE』をはじめとした「ジャンプフェスタ2023」先行発売グッズを販売!!
■ジャンプフェア in アニメイト2023
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108783
株式会社アニメイトは、「ジャンプフェア in アニメイト2023」を全国アニメイト・アニメイト通販にて開催いたします。
2023年4月21日から5月14日までの期間中、ジャンプ4誌（週刊少年ジャンプ、ジャンプSQ.、Vジャンプ、最強ジャンプ〈各誌増刊含む〉）・ジャンプコミックス・JUMP j BOOKSをご購入・ご予約（内金500円〈税込〉以上）1冊毎、またはジャンプ原作およびアニメのキャラクターグッズ（関係の商品含む）をご購入・ご予約（内金）500円（税込）毎、あるいはジャンプ原作のCD・Blu-ray・DVD・ゲームをご購入・ご予約（内金500円〈税込〉以上）1点毎に、ジャンプフェアオリジナル『ミニ色紙』を1枚プレゼントいたします。上の3点以外の絵柄は後日発表いたしますので、続報をお待ちください。
また、フェア開始に合わせて、2022年12月17日、18日開催「ジャンプフェスタ2023」にて発売された、ジャンプ作品の原作絵柄を使ったグッズをアニメイトでも一部販売いたします。『ONE PIECE』、『僕のヒーローアカデミア』、『呪術廻戦』、『鬼滅の刃』などの人気作品のグッズをお見逃しなく！
■フェア情報
ジャンプフェア in アニメイト2023
開催期間：2023年4月21日～5月14日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
お渡し条件：
●ジャンプ4誌（週刊少年ジャンプ、ジャンプSQ.、Vジャンプ、最強ジャンプ〈各誌増刊含む〉）・ジャンプコミックス・JUMP j BOOKS
…ご購入・ご予約（内金500円〈税込〉以上）1冊毎に1枚
※500円（税込）未満の書籍をご予約の場合は、全額内金を入れていただくと特典お渡しになります。また1,000円（税込）以上の書籍につきましては500円（税込）毎のお渡しになります。
●キャラクターグッズ（関係の商品含む）（ジャンプ原作およびアニメのグッズ）
…ご購入・ご予約（内金）500円（税込）毎に1枚
●CD・Blu-ray・DVD・ゲーム（ジャンプ原作のタイトル）
…ご購入・ご予約（内金500円〈税込〉以上）1本毎に1枚
特典内容：ジャンプフェアオリジナル『ミニ色紙』
※アニメ雑誌等の有償特典として販売されるものは、有償特典のみフェア対象となります。本誌は対象外となります。
※アニメイト通販では期間中の出荷分に特典をお付けいたします。
■商品情報
『ONE PIECE』コレクション缶バッジ第７弾
発売日：2023年4月21日
価格：1パック440円（税込）
種類：全20種
『僕のヒーローアカデミア』クリアファイル
発売日：2023年4月21日
価格：440円（税込）
『呪術廻戦』クリアファイル
発売日：2023年4月21日
価格：440円（税込）
『鬼滅の刃』【JAS】のるキャラマスコット(R) 煉󠄁獄杏寿郎 キメツ学園Ver.
発売日：2023年4月21日
価格：1,100円（税込）
『ワールドトリガー』アートコースター(R)
発売日：2023年4月21日
価格：1パック（ランダムで５枚入り）660円（税込）
1BOX（11パック入り）7,260円（税込）
種類：全55種
『憂国のモリアーティ』アクリルキャラコレクション 第1弾
発売日：2023年4月21日
価格：1パック550円（税込）
種類：全10種
『SPY×FAMILY』FAMILY DAYS ブロマイド３枚セット
発売日：2023年4月21日
価格：770円（税込）
『怪獣8号』アクリルフィギュアコレクション 第1弾
発売日：2023年4月21日
価格：1パック880円（税込）
種類：全10種
※ジャンプフェスタオリジナルグッズ販売ECサイトで販売された集英社原作商品はアニメイト通販では販売しません。
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※一部商品はジャンプキャラクターズストアでも販売予定です。販売商品・販売方法等の詳細はジャンプキャラクターズストアをご確認くださいませ。
※「アートコースター」は、株式会社集英社の登録商標です。
※「のるキャラマスコット」は、株式会社集英社の登録商標です。
※「煉」は「火」+「東」が正しい表記となります。
■権利表記
(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
■関連URL
ジャンプフェア in アニメイト2023
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108783
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-13:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
3月25日(土) 東京都立産業貿易センター浜松町館にて、ヴァイスシュヴァルツブラウ初のイベント『びぎなーわーるど』開催決定！(03/06 13:46)
TVアニメ『東京ミュウミュウ にゅ～(ハート)』のトレーディング ちびキャラ カードステッカーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(03/06 13:46)
TVアニメ『みどりのマキバオー』の25周年記念描き下ろし アクリルジオラマなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(03/06 13:46)
【ウクライナ難民支援】十分な教育を受けられないウクライナの子どもたちへの補習校支援プロジェクトを実施(03/06 13:46)
舞台『鋼の錬金術師』DMM TVで独占ライブ・アーカイブ配信決定！(03/06 13:46)
「ジャンプフェア in アニメイト2023」が、4月21日から全国アニメイト・アニメイト通販で開始！(03/06 13:46)
【東秀の〇〇炒飯シリーズ 第2弾】赤白が華やか！「白あんかけチャーハン」が期間限定で登場！(03/06 13:46)
トルコ・シリア大地震への支援として「フェリシモ 地球村の基金」が被災者への医療・生活支援活動を行う3団体に基金を拠出決定。(03/06 13:46)
銭湯・サウナをテーマにしたPARCOの人気企画が過去最大規模でリニューアル!!銭湯ミュージアム“SUPER SENTO パルコ湯”開催(03/06 13:46)
濱家隆一＆生田絵梨花のハマいく「ビートDEトーヒ」や新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」など、2月にTikTokで話題を集めた「HOT SONG」プレイリストを「AWA」で公開(03/06 13:46)
【ライブ配信セミナー】IT/車載やAR/VR/MR向けなどの新しいディスプレイの材料・技術の動向 4月7日（金）開催 主催：(株)シーエムシー・リサーチ(03/06 13:46)
がん対策推進企業表彰「がん対策推進パートナー賞（治療と仕事の両立部門）」を受賞(03/06 13:46)
宇賀なつみさん出演!微アルコールビールテイスト「サッポロ The DRAFTY」新TVCM 「ノンアルとは、まったく違う」篇放映のお知らせ(03/06 13:46)
恵比寿の料理人が考える「ヱビスビールに合う逸品グランプリ」に特別協賛(03/06 13:46)
お客様のご要望にお応えして7年ぶりに復活！『爽 メロンソーダフロート』2023年3月13日（月）全国で新発売(03/06 13:46)
新入学・進級キャンペーン開催！ 15名様 Instagram 読者モニター募集(03/06 13:46)
アイデムフォトギャラリー[シリウス] ＜プロキオン・フォース＞荻田如月子 写真展「追懐」期間：2023年3月9日(木）～3月15日（水）(03/06 13:46)
“ロング”で“ラージ”なLサイズで満足感抜群！ 風味豊かなホタテの旨みが楽しめる『じゃがりこ ホタテ醤油バター味Lサイズ』(03/06 13:46)
【3/8開催】西日本最大級210社が出展！医薬・化粧品／再生医療向け 研究・製造展「インターフェックスWeek／再生医療EXPO 大阪」(03/06 13:46)
ニューバランス 2023「We Got Now」キャンペーンをスタート(03/06 13:46)
「ワタミの宅食 みまもりサービス」『最大２ヶ月 おためしキャンペーン』を開催中！(03/06 13:46)
(共同リリース) FDA×JAL コードシェア路線拡大(03/06 13:46)
脳が育つ家庭教育！子どもの探究学習に欠かせない親のサポート、子どもの発達を加速させる「発達科学コミュニケーション」保護者向け講座がベネッセ「みらいキャンパス」にて申込開始(03/06 13:46)
【「ビジネス書グランプリ」部門1位！】書籍『だから僕たちは、組織を変えていける』の「読者が選ぶビジネス書グランプリ2023」総合3位・マネジメント部門1位獲得への著者・編集者の受賞コメントを公開(03/06 13:46)
【生ビール、ハイボール、レモンサワーが何杯飲んでも1杯100円(税込)】「北海道応援隊 きたいち酒場 梅田店」が3月13日(月)より期間限定でグランドメニューリニューアル記念キャンペーンを実施(03/06 13:46)
【KEITH】ブリテッシュトラディショナルブランドKEITH、新作ルックブック＜Spring / Summer 2023＞を公開(03/06 13:46)
産直品を生産する3団体が受賞 農水省の持続可能農業コンクール(03/06 13:46)
ノンアル・無香料のおしりふき発売 シンプルだから赤ちゃんの肌に安心(03/06 13:46)
ヤマダNEOBANK「新生活応援キャンペーン」実施のお知らせ(03/06 13:46)
第4回IP BASE AWARD エコシステム部門「奨励賞」HVC KYOTOが受賞(03/06 13:46)