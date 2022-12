[LINE株式会社]

「プー」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「ラビット」「ルー」など、お馴染みのキャラクターが限定なかまとしてゲーム内に登場!



LINE株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:出澤 剛)は、当社が展開するバブルシューティングゲーム「LINE バブル2」(iPhone・Android対応/無料)において、「くまのプーさん」のキャラクターたちが登場するゲーム内イベントを開始しますことを、お知らせいたします。









本日より、バブルシューティングゲーム「LINE バブル2」に「くまのプーさん」でお馴染みの「プー」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「ラビット」「ルー」など、かわいいキャラクターたちが限定なかまとして登場します。限定なかまは「LINE バブル2」のプレミアムガチャの報酬として手に入れることができます。ほかにも、獲得できる限定なかまが異なる「プレミアムガチャSide A」と「プレミアムガチャSide B」の2種類のガチャが引ける「くまのプーさんブルーガチャチケット」や「くまのプーさんレッドガチャチケット」が報酬としてもらえる各種ゲーム内イベントを多数開催いたします。

「LINE バブル2」と「くまのプーさん」のゲーム内イベントをどうぞお楽しみください。



【開催期間】2022年12月12日(月)11:00~2023年1月10日(火)23:59







プレミアムガチャに「くまのプーさん」のキャラクターたちが登場!



プレミアムガチャに「くまのプーさん」の「プー」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「ラビット」「ルー」など、かわいいキャラクターたちが限定なかまとして登場します。プレミアムガチャでは、獲得できる限定なかまが異なる「プレミアムガチャSide A」と「プレミアムガチャSide B」の2種類のガチャをご用意しました。プレミアムガチャは、ゲーム内の各種イベントの報酬として獲得できる「くまのプーさんブルーガチャチケット」または「くまのプーさんレッドガチャチケット」でも引くことができます。獲得条件などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。











「くまのプーさん」イベント開催!限定なかまやプレミアムガチャチケットを手に入れよう!



イベントごとに与えられたミッションをクリアすると、限定なかまやプレミアムガチャチケットを獲得できる各種イベントを順次開催します。



▼「限定なかま」が獲得できるイベント



・フェスティバルイベント

指定のミッションを達成するとマジックパウダーを手に入れることができます。マジックパウダーを使用すると報酬盤 の中からランダムで「プー(SS)」やゲーム内アイテムを獲得できます。



【期間】2022年12月12日(月)11:00~2023年1月10日(火)23:59

【報酬】プー(SS)など





▼「くまのプーさんブルーガチャチケット」が獲得できるイベント



・森の演奏会イベント

オリジナルステージをクリアすると楽器が手に入ります。手に入れた楽器を使用して楽譜の中のアイテム獲得に挑戦することができます。



【期間】2022年12月12日(月)11:00~12月18日(日)23:59

【報酬】くまのプーさんブルーガチャチケット



・ワンダーランドイベント

1段階3ステージ、2段階3ステージ、3段階2ステージの3段階で構成されたステージに挑戦して連続でクリアをすると報酬が獲得できます。



【期間】2022年12月16日(金)11:00~12月22日(木)23:59

【報酬】くまのプーさんブルーガチャチケット



・お料理教室イベント

ノーマルステージを連続クリアし、指定された連勝数を達成すると報酬が獲得できるイベントです。特定の連勝回数を達成すると報酬が獲得できます。



【期間】2022年12月22日(木)11:00~12月27日(火)23:59

【報酬】くまのプーさんブルーガチャチケット





▼「くまのプーさんレッドガチャチケット」が獲得できるイベント



・コニーレース

1つずつステージをクリアするたびに板の上を前進し、ステージクリアに失敗すると「靴」を1つ失います。すべて失うと最初の位置に戻されます。ステージをすべてクリアすると報酬が獲得できます。



【期間】2022年12月27日(火)11:00~2023年1月2日(月)23:59

【報酬】くまのプーさんレッドガチャチケット



・宝石箱イベント

イベント期間中にステージをクリアして宝石を決められた個数集めると、宝石箱にあるアイテムがもらえます。



【期間】2023年1月2日(月)11:00~1月8日(日)23:59

【報酬】くまのプーさんレッドガチャチケット



・カードビンゴイベント

ビンゴのように画面に並ぶカードをめくりイベントステージに挑戦するイベントです。すべてのステージをクリアすると報酬が獲得できます。



【期間】2023年1月5日(木)11:00~1月10日(火)23:59

【報酬】くまのプーさんレッドガチャチケット



※すべてのイベントについて、予告なく変更となる場合がございます点ご了承ください。



(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard



LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、様々な連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



「LINE バブル2」について

「LINE バブル2」は、人気パズルゲーム「LINE バブル」の続編として公開されたバブルシューティングゲームで す。2015年4月23日の公開直後より、誰でも気軽に楽しめるシンプルな操作性に加え、ステージごとに異なる多彩なミッションや各エピソードの最後に出現するボスバトルなど、バラエティに富んだゲーム性と高い攻略性などが好評で、幅広いユーザーに楽しまれています。また、日本だけでなくタイでも TVCMを放映するなど、プロモーションも積極的に実施した結果、バブルシリーズは世界累計7,000万ダウンロード(2022年10月時点)を突破しました。



■ゲーム概要





タイトル名:LINE バブル2

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語・英語・繁体字(台湾)・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2015年4月23日

価格:無料(アイテム課金)

開発: LINE Plus Corporation

運営:LINE株式会社

著作権表記: (C) LINE Plus Corporation



App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id895761422

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGBB2



※Android、Google Play は、Google LCC の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunes および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



