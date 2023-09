[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOタウンWiFi株式会社(代表取締役社長:荻田 剛大 以下、GMOタウンWiFi)が提供するアプリ「タウンWiFi byGMO」(以下、タウンWiFiアプリ)で貯まり、各種ポイントに交換可能な『WiFiポイント』が、2023年7月20日(木)にてリリースから2周年を迎え、同年8月に累計発行ポイント数が500億ポイントを突破いたしました。

これを記念して、2023年9月19日(火)から2023年10月18日(水)の期間、日頃よりタウンWiFiアプリをご利用いただいているユーザーの皆様へ、『WiFiポイント』総額最大5億ポイント(500万円分)が抽選で当たるキャンペーンを開催いたします。(※1)なお、2023年9月5日(火)より事前エントリーも開始しており、エントリーした方全員に100ポイントをプレゼントいたします。

GMOタウンWiFiは、今後も、より多くのポイントをユーザー様に獲得いただき、通信費の節約に少しでも貢献できるよう、サービスの改善やキャンペーンの実施を行ってまいります。







(※1)キャンペーン参加にはタウンWiFiアプリのダウンロードが必要です。

■『WiFiポイント』総額最大5億ポイント(500万円分)が抽選で当たる!





(※2)『WiFiポイント』は、「タウンWiFi byGMO」対象のフリーWi-Fiへの接続や、広告視聴など特定のアクションをしていただくことで獲得できます。



■参加方法とポイント獲得条件

1.タウンWiFiアプリをダウンロードする(URL:https://app.townwifi.jp/AFkE/zg2aw5dr)

2.アプリ内のキャンペーンページからエントリーする(全員に100ポイントプレゼント!)

3. 期間中に、WiFi接続時のスタンプや、クイズ・ゲームなどの動画視聴からポイントをGETする

4. エントリーした方の中から抽選でポイントが当たる!



キャンペーン期間中の全ユーザーの皆様の累計獲得ポイント数に応じて、当選者数と当選総額のポイント数が変わります。キャンペーン中の総獲得ポイント数が多いほど当選者数も増えるため、多くのユーザーの皆様のご参加をお待ちしております。



【「タウンWiFi byGMO」について】(URL:https://townwifi.jp/)





GMOタウンWiFiが2016年5月から提供している「タウンWiFi byGMO」は、街中のコンビニや飲食店、ショッピングモール、公共施設など、ユーザーの近くにある接続可能なフリーWiFiに自動接続することで、シームレスなWiFi体験を提供するスマートフォンアプリです。

初回利用時に簡単な登録をするだけで、その後は対応しているフリーWiFiスポットへ自動接続できるため、登録・ログインの手間を省くことができます。また、「遅いWiFiに接続しない」機能や「使えないWiFiに接続しない」機能など、フリーWiFiの課題を解決し、ユーザーにとってより良いWiFi体験をサポートする機能を備えています。さらに、WiFi接続のたびに『WiFiポイント』が貯まる機能や、『WiFiポイント』をデータ容量や、共通ポイントに交換できます。

ユーザーのみなさまにこうした点を評価いただき、2023年4月時点で、「タウンWiFi byGMO」のダウンロード数は1,800万件、対応スポット数98万か所と、年々利用が拡大しています。



【GMOタウンWiFi株式会社について】(URL:https://townwifi.jp/company/)





GMOタウンWiFiは、「日常にひそむ違和感に気づき、より良い仕組みで解決する」をミッションに掲げ、人々を日常の制約から解放し、自由で楽な生活を送ることができる社会を目指しています。遭遇する違和感や不便さに対し、それが通信制限であろうと生活の複雑さであろうと、新しいソリューションを創り出していきます。





【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOタウンWiFi株式会社

TEL:03-6823-5450

E-mail:info@townwifi.jp



【GMO タウン WiFi 株式会社】(URL:https://townwifi.jp/company/)

会社名 GMOタウンWiFi株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大

事業内容 スマートフォン向けアプリケーションの開発と運営

資本金 1億円





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円





