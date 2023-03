[株式会社アニメイトホールディングス]





2023年3月16日より《アニメイト池袋本店 アニメイトシアター》の杮落とし公演として舞台化が決定している「華Doll* THE STAGE -Another Universe-」(通称:華ST)。原作は考察要素満載“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』(読み:ハナドール)。体内に特殊な花の種を埋め込まれ、「完璧なアイドル」を人工的に作り出すプロジェクト:通称【華人形プロジェクト】に人生を捧げる少年達「Anthos*(アントス)」「Loulou*di(ルルディ)」を中心に、彼らの成長と人生を描いたストーリーが、ドラマパートと楽曲収録のCDシリーズで展開していくSFディストピア作品です。



舞台で描かれるのは原作ドラマCDの1stシーズン。本作に登場するアイドルユニット「Anthos」は結城眞紘役を北出流星さん、影河凌駕役を三島涼さん、清瀬陽汰役を水瀬裕也さん、如月 薫役を中島優斗さん、チセ役を徳井太一さん、灯堂理人役を丸山ナオさんがそれぞれ演じます。また、アンサンブルには久野木貴⼠さん、森田陽大さん、佐藤慧一さん、⾚間頼依さんの出演が発表されました!



そんな「華ST」に声優の間宮康弘さん、山下誠一郎さんが【声の出演】として登場! 間宮康弘さんが天霧 一役で、山下誠一郎さんが天霧智紘役で出演いたします。



是非「華ST」にご期待ください!





公演チケット特別販売&舞台Anthosグリーティングイベント開催!



<日時>

2023年3月5日(日)11時~13時頃 ※時間前でも終了する場合がございます。

<場所>

アニメイト池袋本店1F LEDビジョン前

<出演>

結城眞紘(北出流星)、影河凌駕(三島涼)、清瀬陽汰(水瀬裕也)

如月薫(中島優斗)、チセ(徳井太一)、灯堂理人(丸山ナオ)

<内容>

「華Doll* THE STAGE」に登場の6人による、「華Doll* THE STAGE」公演チケットの特別販売と挨拶会をアニメイト池袋本店内、1FのLEDビジョン前にて行います。

Anthosの6人が舞台に登場するそのままの姿で皆様の前に初お披露目。写真・ムービー撮影OK。ぜひハッシュタグ「#華ST」で、6人の姿をSNSにご投稿ください。

また、本イベントでチケットをご購入いただいた方は、特別にAnthosのお見送りを体験できます。



※写真・ムービー撮影の際は、周囲のお客様のご迷惑にならないようご注意ください。

※写真・ムービーのSNSご投稿にあたっては、Anthosメンバー以外のスタッフ・お客様の顔が映り込まないようにぼかし等を入れるご配慮をお願いいたします。

※チケット販売はスタッフが行います。Anthos6人はお客様のお見送りのみになります。

※お見送りの際は停止しての写真・ムービー撮影はできません。また、Anthos6人との握手やハイタッチ、サイン等の接触はご遠慮ください。



詳細は公式HPをご確認ください。





特別企画:「華Doll* THE STAGE」へのメッセージ募集!



本イベント中にお客様のメッセージを受け付けております。「華Doll* THE STAGE」に向けての激励のメッセージやAnthosキャストへの質問など、付箋(規定:75×75mmサイズ推奨)または規定サイズ内の紙に書いて、本イベント会期中(3月5日11時~13時)に「メッセージ受付」までお持ちください。いただいたメッセージはキャストからの手書きメッセージを添えて、公演期間中にアニメイトシアターにて貼り出させていただきます。



※メッセージが多数の場合は抽選させていただく場合がございます。

※イベント会場に付箋・ペン・記入所の用意はございません。必ず事前にメッセージを記入して持ち込みお願いいたします。

※貼りだされたメッセージは撮影可能です。



詳細は公式HPをご確認ください。





グッズ情報解禁!









パンフレット

2,310円(税込)









個人ブロマイドセット/結城眞紘

1,100円(税込)







個人ブロマイドセット/影河凌駕

1,100円(税込)







個人ブロマイドセット/清瀬陽汰

1,100円(税込)





個人ブロマイドセット/如月 薫

1,100円(税込)





個人ブロマイドセット/チセ

1,100円(税込)





個人ブロマイドセット/灯堂理人

1,100円(税込)







トレーディングブロマイド(ランダム6枚セット)/全42種

1,100円(税込)







ブロマイドスタンド

770円(税込)











アクリルパネル

2,200円(税込)







巾着トートバッグ

1,650円(税込)





【物販購入特典】



特典ブロマイド/全6種

1会計でご購入3,000円(税込)ごとにランダムで1枚プレゼントいたします!!(絵柄はお選びいただけません)



舞台商品はアニメイト池袋本店、アニメイト渋谷、ムービック通販の3か所で販売いたします。グッズ情報の詳細は公式HPをご確認ください。

https://www.hanadoll-stage.com/goods





華Doll* THE STAGE -Another Universe-×Gratte コラボ開催!

開催店舗:アニメイト池袋本店・渋谷

※舞台商品はアニメイトカフェグラッテ開催店舗(渋谷店)でも取り扱いを行います。

https://www.animate.co.jp/gratte/486441/









公式TikTok始動!

本日3月1日(水)から「華ST」の公式TikTokが始動いたします! 華STに関する告知や、出演キャストの様々な動画をアップしていく予定です。

是非フォローしてください!!

https://www.tiktok.com/@hanadoll_stage?lang=ja-JP



その他、各種SNSも更新中です。

【Instagram】ID:hanadollstage

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UCtf9hJJbpk-obgfxOfq7u1w

【公式HP】https://hanadoll-stage.com

【公式Twitter】@hanadollstage





チケット一般販売受付中!

2023年3月1日(水)10:00からは一般販売がスタートしました。まだチケットを購入できる機会がございますのでご確認いただけますと幸いです。

https://www.hanadoll-stage.com/ticket





【公演情報】

『華Doll* THE STAGE -Another Universe-』

場所:アニメイトシアター 東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F

タイトル:華Doll* THE STAGE -Another Universe-

開催期間:2023年3月16日~3月26日

チケット料金:8,700円(税込)【入場特典付】

公式サイト:https://hanadoll-stage.com

公式Twitter:@hanadollstage



【チケットスケジュール】



■一般販売(先着)

販売開始:2023年3月1日(水)10:00~



チケットに関するお問い合わせ

イープラス https://eplus.jp/qa/



【出演】

結城眞紘役:北出流星

影河凌駕役:三島涼

清瀬陽汰役:水瀬裕也

如月 薫 役:中島優斗

チセ 役:徳井太一

灯堂理人役:丸山ナオ



【アンサンブル】

久野木貴士

森田陽大

佐藤慧一

赤間頼依



【声の出演】

天霧 一役:間宮康弘

天霧智紘役 : 山下誠一郎



【スタッフ】

原作:R/0

脚本:関 涼子

演出・脚本協力:山本タク

衣裳:加藤佑里恵(藤衣裳)

ヘアメイク:松前詠美子



【Introduction】

みなさんは、「アイドル」と聞いてどのようなことを思い浮かべますか?

歌って、踊る、キラキラした人たち?

多くの人に希望や夢を与える職業? 誰もが憧れる人気者?



今やこのアイドル業界は、同じような夢を見る

イミテーションが溢れ返った飽和状態となっています。

これはエンタメ業界の危機、だと思いませんか?



そこで我ら天霧プロダクションが打ち出したのが

「華人形(ハナドール)プロジェクト」



人体に「特殊な花の種」を埋め込み、その成長に合わせ

人の潜在能力を最大限まで引き出す医療技術により、

高い才能を持った「完璧」に近いアイドルを人工的に生み出すプロジェクトです。



簡単に言えば、“人体の極限”を目指すために、

少々身体を改造されたアイドル、といったところでしょうか。



厳しいオーディションとレッスンを勝ち抜き、その人生と引き換えに

自らの「華」を得たアイドルたち。

様々な想いや目的、覚悟を抱えながらも純粋な夢を求めて足を踏み入れた

この残酷で美しい世界は、彼らにどのような真実を見せるのでしょうか?



『華Doll*(ハナドール)』

彼らは「人間」か、「人形」か?





【華Doll*とは】

「華Doll*(ハナドール)」はアイドル達のユニット楽曲と彼らの活動を記録するドラマパートが収録されたドラマCDシリーズコンテンツです。



従来の「アイドル」というイメージを違った視点から切り、タブーとも取れるテーマにあえて踏み込んだ“知的興奮型コンテンツ”。

アイドルを夢見る少年たちの成長と人生を描いたドラマパートやMVを追っていくと、様々な伏線や裏設定に繋がるメッセージを見つけられるかもしれません。

彼らのファンとして、本作品が提供するコンテンツをそのままお楽しみいただくか、作品の奥深いテーマまで辿り着くために考察するかはあなた次第。



この招待状を受け取るか、選択をするのはあなたです。

我々は常に問いかけます。



Are you a thinking reed?

(あなたは考える葦ですか?)





<「華Doll* THE STAGE-Another Universe」では、原作CDの1stシーズンを舞台化。舞台ならではの演出による物語を描きます。>





【原作HP/SNS紹介】

■天霧プロダクション『華Doll*』公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■天霧プロダクション『華Doll*』公式Twitter

@Amagiri_Prod

■Anthos*メンバー公式Twitter

@Anthos_twt

■天霧プロダクション『華Doll*』YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCxAHYHVXlnenUHmGzt4HOTA/playlists?app=desktop

■『華Doll*』公式Instagram

@amagiri_production

■『華Doll*』公式TikTok

@amagiri_production



■「アニメイト池袋本店」特設サイト

https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/



■公演に関するお問い合わせ

hanadoll.seisaku@gmail.com



(C)HANA-ST.AU



