[株式会社カプコン]

イギリス&アイルランド大会は、RAINPRO選手が優勝!



「CAPCOM Pro Tour 2023」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/





PS5/PS4/Xbox Series X|S/PCで好評発売中『ストリートファイター6』にて世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し各地域で熱戦を繰り広げる「CAPCOM Pro Tour 2023」!



イギリス&アイルランド大会優勝者は、RAINPRO選手!











日本時間12月17日(日)~18日(月)に実施された、「CAPCOM Pro Tour 2023 オンラインプレミア」イギリス&アイルランド大会。見事優勝したのは、RAINPRO選手!



「CAPCOM Pro Tour 2023」とは











『ストリートファイター6』にて世界最強を決めるカプコン公式世界大会「CAPCOM CUP X」。その出場権をかけ、世界中のプレイヤーが「CAPCOM Pro Tour 2023」で熱戦を繰り広げます。



賞金額は史上最高! 「CAPCOM CUP X」優勝賞金100万ドル、賞金総額200万ドル以上!



「CAPCOM Pro Tour 2023」は初心者でもエントリーが可能です。『ストリートファイター6』で新たに追加された操作タイプ「モダンタイプ」でも参加可能になります! 皆さまの参加お待ちしております!



大会の模様はYouTube/Twitchの「CAPCOM Fighters」でオンラインライブ配信を行います。



■「CAPCOM Pro Tour 2023」公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/cpt/jp/



■CAPCOM Fighters 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFighters/



■CAPCOM Fighters 公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters



「CAPCOM Pro Tour 2023 ワールドウォリアー」とは











好評発売中の『ストリートファイター6』にて、世界中のプレイヤーが年間チャンピオンを目指し各地域で激戦を繰り広げる「CAPCOM Pro Tour 2023」。



地域ごとに実施される「オンラインプレミア」、「オフラインプレミア」と並び、昨シーズンより新たに追加された大会「ワールドウォリアー」は、数か月にわたって各地域のトーナメントオーガナイザ-によって全世界26地域で複数回開催されます。



本大会は順位に応じてポイントが獲得できる通常大会と、ポイント上位選手8名による決勝大会で構成されます。そして見事、地域決勝大会で優勝を収めた選手は「CAPCOM CUP X」への出場権を獲得します。



「CAPCOM CUP X」について











「ストリートファイター」シリーズで世界最強を決めるカプコン公式世界大会「CAPCOM CUP」。

今シーズンで10回目の開催となる「CAPCOM CUP X(テン)」はシリーズ最新作『ストリートファイター6』にて開催されます。

決戦の舞台となるのはアメリカ カリフォルニア州ハリウッド。



各地域の「ストリートファイターリーグ」を優勝したチームが世界最強チームの座をかけて激突する「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2023」も「CAPCOM CUP X」期間中の日本時間2月25日(日)に同会場にて開催されます。



激闘を制し、史上最高額の賞金と『ストリートファイター6』初代最強の称号を手にするのは誰になるのか。

王者誕生の瞬間をお見逃しなく!





大会の模様は全日程「Capcom Fighters」、「Capcom Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて放送いたします。



■Capcom Fighters JP公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP



■Capcom Fighters JP公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■Capcom Fighters 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFighters



■Capcom Fighters 公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters



「CAPCOM CUP X」会場観戦チケット発売中!











今シーズンの「CAPCOM CUP」も会場で世界最高峰の戦いをお楽しみいただける会場観戦チケットが販売中です。



世界各地で熱戦を繰り広げてきた猛者たちが一堂に会して闘う「CAPCOM CUP X」。

その熱戦の模様をぜひ会場でお楽しみください。



■チケット販売ページはこちら

https://www.eventbrite.com/e/capcom-cup-x-tickets-740983149547?aff=oddtdtcreator



「CAPCOM CUP X Last Chance Qualifier」エントリー受付中!











世界中から強豪選手が集結し、「CAPCOM CUP X」最後の出場枠をかけて激闘を繰り広げる、最大512名で行われるオフラインのトーナメント大会である「Last Chance Qualifier」通称「LCQ」のエントリーが開始中です。



「CAPCOM CUP X」出場最後のチャンス、世界中のプレイヤーと戦うチャンス!

皆さまのエントリーお待ちしております。



■「CAPCOM CUP X Last Chance Qualifier」エントリーはこちら

https://www.start.gg/tournament/capcom-cup-x-last-chance-qualifier/details



※エントリー人数上限は先着512名までとなります。

※エントリー上限数は変更となる場合がございます。



『ストリートファイター6』について











■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中(2023年6月2日)

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4 パッケージ 税込:8,789円、ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



株式会社カプコンについて







1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

http://www.capcom.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-18:46)