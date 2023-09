[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、世界全人口の内上位2%のIQ(知能指数)の持ち主の団体である、JAPAN MENSA(以下 メンサ)に協力を頂き、メンサ会員が監修・作成した「難題」を掲載した看板を2023年8月21日(月)から都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅に設置しています。

この看板に掲載した「難題」を突破した方のみ、正解のバーコードを通じてより難しい「超難題」にチャレンジできるサイトに入ることができます。同サイトでは約2~3か月ごとに4問出題し、合計約11か月で16問を出題します。

なお、1問につき、正解者先着25名様に、Amazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。1クールで4問正解すると最大20,000円分、さらに4クール16問に正解すると最大80,000円分をプレゼントします。

GMOインターネットグループはこの取り組みを通じ、学生をはじめとした皆様の知的好奇心を刺激してまいります。ぜひチャレンジしてみてください。







▲本郷三丁目駅に掲載されている「難題」(上記画像のQRコードはダミーとなっています)





【超難問出題概要】





■スケジュール

第1回:2023/09/04(月) ~ 2023/10/31(火)

第2回:2023/11/01(水) ~ 2024/01/31(水)

第3回:2024/02/01(木) ~ 2024/04/30(火)

第4回:2024/05/01(水) ~ 2024/07/31(水)



■概要

・各回4問ずつランダムに出題されます。

・1問正解につき先着25名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。



【メンサについて】(https://mensa.jp/about.html)





MENSA(メンサ)とは、1946年にイギリスで創設された、全人口の内上位2%のIQ(知能指数)の持ち主であれば、誰でも入れる国際グループです。メンサは、世界100ヶ国以上、10万人以上の会員を持つ国際的グループです。メンサはメンバー同士の知的交流の場を提供します。その活動は、講義、ミーティング、会報、特定の趣味を持つグループ、 地域レベル・国レベル・世界レベルのイベントによる交流を含んでいます。 そして知能に関するプロジェクトでメンサの内部や外部の研究者への協力を行います。

会員数は全世界100ヶ国以上で約134,000人。南極をのぞく世界全大陸の約40ヶ国に支部を置いています。 日本には、約4,700人(2019年12月現在)の会員がいます。



【『No.1&STEAM人財採用 新卒年収710万円プログラム』を推進】

(https://www.gmo.jp/710program/)





GMOインターネットグループでは、リモートワークの推進や業務効率化で生産性の向上を図った結果、

そこから生まれた利益をグループパートナー(従業員)に還元する『未来家賃削減&RPA・AI・ロボット導入の結果としての給与No.1プロジェクト』を推進しています。

そのプロジェクトの一環として、『新卒年収710万円プログラム』『地域No.1採用』を立ち上げ、新卒世代で最高のポテンシャルを秘めた人財を広く募っています。

『新卒年収710万円プログラム』は、既存の枠組みに捉われない自由な発想で新しい事業やサービスを生み出すなど、従来の新卒パートナーの倍以上のパフォーマンスを発揮できる優秀な人財に対して年収710万円(2年間)をお約束するものです。将来的にはグループ会社の社長や各事業の責任者など、今後のGMOインターネットグループをリードする「リーダー人財」を目指していただきます。



■求める人材像

●高度な専門技術、知識、能力を持ち、実務に反映できるSTEAM人財(※1)

●100年単位で続く企業グループの成長を推進し、グループ経営の将来を担う人財

●GMOインターネットグループが持つ「GMOイズム」(※2)を深く理解し、実践できる人財



(※1)Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)に、美術・文学・哲学・歴史などのリベラルアーツ(教養)を包括したArtsを加えた造語で、これからの世代を支えるイノベーション人財を指す。

(※2)GMOインターネットグループがインターネット事業を開始した1995年から唱和・実践し続けている、「スピリットベンチャー宣言」をはじめとする社是・社訓に相当するもの。(https://www.gmo.jp/brand/sv/)





