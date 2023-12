[株式会社カプコン]

ゲーム本編が49%オフ! 発売記念セールは2024年1月17日(水)までの期間限定。さらに、期間中に本編をご購入の方には早期購入特典をプレゼント







いよいよ12月20日(水)の発売日が近づいてきたiPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:4』。本日最新トレーラーが公開された。さらに発売を記念したセールが開催される。記念セールは2024年1月17日(水)までの期間限定。なお、セール期間中に本作を購入いただいた方には早期購入特典もプレゼントされる。

本作は序盤のゲームプレイが無料で体験でき、続きは本編を購入して遊ぶ「Play Before You Buy」スタイルのアプリケーション。予約しておけば無料でプレイできる範囲が自動でダウンロードされる。まずは予約してAppleデバイスで楽しむ最新サバイバルホラーのクオリティに驚いて欲しい。



最新トレーラー本日公開!

https://www.youtube.com/watch?v=Doq408q6xjI







予約注文はコチラから!

https://apps.apple.com/jp/app/biohazard-re-4/id6459829184





■iPhone/iPad/Mac版『バイオハザード RE:4』発売記念セール

本作の発売を記念しセールを開催! 本編ソフトウェアが通常価格7,990円(税込)のところ、4,000円(税込)へ49%オフ! こちらのセールは2023年12月20日(水)から2024年1月17日(水)までの期間限定。お見逃しなく!



■好評予約受付中! 『バイオハザード RE:4』



Appleデバイスに向けて2023年12月20日(水)から配信が始まる『バイオハザード RE:4』は好評予約注文受付中。『バイオハザード RE:4』はシリーズ屈指の人気作「バイオハザード4」を最新のテクノロジーとアイデアでリメイクした作品。原作の”核”を大切にしつつも、現代的に再構築。美麗さを増したビジュアルと再構成されたストーリーが原作の目指した”意図”をより深く掘り下げている。ナイフアクションをはじめ、より多彩になったキャラクターアクションで幅広い攻略が楽しめる。未経験の方はもちろん、シリーズファンも新鮮な感覚で楽しめる本作は“リメイク作品の最高峰”の呼び声も高い1作だ。

















■商品名:バイオハザード RE:4



■発売日:2023年12月20日(水)発売予定

■希望小売価格:

・ゲーム本編 7,990円(税込)

・セパレート ウェイズ 1,000円(税込)

※ゲーム本編の序盤は無料で体験いただけます

(C)CAPCOM

※この記事で使用している画面はすべて開発中のものです



■『バイオハザード RE:4』 対応端末

【MacBook Pro】

MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (13-inch, M2, 2023)

【MacBook Air】

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (13-inch, M2, 2023)

MacBook Air (15-inch, M2, 2023)

【iMac】

iMac (24-inch, M1, 2021)

【Mac mini】

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M2, 2023)/Mac mini (M2 Pro, 2023)

【Mac Studio】

Mac Studio(M1 Max, 2022)/ Mac Studio(M1 Ultra, 2022)

Mac Studio(M2 Max, 2023)/ Mac Studio(M2 Ultra, 2023)

【Mac Pro】

Mac Pro(M2 Ultra, 2023)

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max



iPhone、Mac、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。

(C) 2023 Apple Inc. All rights reserved.



