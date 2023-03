[株式会社アニメイトホールディングス]



■ガルパ超大型アップデート記念!BanG Dream!×アニメイト スプリングセレブレーション

株式会社アニメイトは、2023年4月1日から「ガルパ超大型アップデート記念!BanG Dream!×アニメイト スプリングセレブレーション」を開催いたします。



『BanG Dream!(バンドリ!)』とは、アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアルライブなど様々なメディアミックスを展開する次世代ガールズバンドプロジェクト。スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』は、国内ユーザー1,600万人を突破する人気作です。



全国アニメイト・アニメイト通販にて4月1日~5月7日まで開催される「ガルパ超大型アップデート記念!BanG Dream!×アニメイト スプリングセレブレーション」では、期間中、『BanG Dream!』関連のキャラクターグッズ・グラッテ商品をご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎、または書籍(月刊ブシロードを含む)をご購入1点毎に、描き下ろしイラスト含む特典「キラキラステッカー(全42種)」と「ヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)」をそれぞれ1枚ずつプレゼントいたします。本フェアは、アニメイト海外店舗でも順次展開予定なのでお楽しみに!



また、アニメイト秋葉原2号館7階では4月1日から4月23日までオンリーショップを開催いたします。さらにフェア開催にあわせて、描き下ろしイラストを使用した新グッズの販売や、グラッテコラボなどを実施いたします。



そのほか、一部店舗では描き下ろしイラストを使用した特製エプロンをスタッフが着用するなど、フェアを盛り上げる施策もあるので、ぜひチェックしてみてください♪





■フェア情報

ガルパ超大型アップデート記念!BanG Dream!×アニメイト スプリングセレブレーション

開催期間:2023年4月1日~5月7日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販(海外店舗でも順次展開予定)

開催内容:期間中、『BanG Dream!』関連のキャラクターグッズ・グラッテ商品をご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎、または書籍(月刊ブシロードを含む)をご購入1点毎に、描き下ろしイラスト含む特典「キラキラステッカー(全42種)」と「ヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)」をそれぞれ1枚ずつプレゼントいたします。

特典内容:

・キラキラステッカー(全42種)

・ヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)



※特典はお選びいただけません。

※『ARGONAVIS from BanG Dream!』関連商品はフェア対象外です。









■オンリーショップ情報

ガルパ超大型アップデート記念!BanG Dream!×アニメイト スプリングセレブレーション オンリーショップ

開催期間:2023年4月1日~4月23日

開催場所:アニメイト秋葉原2号館7階





■グッズ情報

トレーディング缶バッジ Letter ver.

発売日:2023年4月1日

価格:1パック550円(税込)

1BOX(14パック入り)7,700円(税込)

種類:全14種







アクリルスタンドキーホルダー Letter ver.

発売日:2023年4月1日

価格:各1,650円(税込)

種類:7種(戸山香澄/美竹蘭/丸山彩/湊友希那/弦巻こころ/倉田ましろ/レイヤ)







クリアファイル Letter ver.

発売日:2023年4月1日

価格:550円(税込)







トレーディングブロマイド Letter ver.

発売日:2023年4月1日

価格:1パック440円(税込)

1BOX(14パック入り)6,160円(税込)

種類:全14種







ポストカードセット Letter ver.

発売日:2023年4月1日

価格:3,080円(税込)

仕様:7枚入り







布ポスター Letter ver.

発売日:2023年4月1日

価格:各3,300円(税込)

種類:7種(戸山香澄/美竹蘭/丸山彩/湊友希那/弦巻こころ/倉田ましろ/レイヤ)









■グラッテ情報

バンドリ! ガールズバンドパーティ! × Gratte

開催期間:2023年4月1日~5月7日

開催場所:アニメイト池袋本店、秋葉原2号館、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、大阪日本橋、岡山

<クッキー出張販売店>アニメイト町田、札幌、名古屋、三宮、京都、福岡パルコ、新潟、広島、長野、静岡パルコ

※クッキー出張販売店ではクッキーと有償特典アクリルコースターの販売を行います。



メニュー:

<グラッテ(絵柄全42種)>イートイン550円(税込) テイクアウト540円(税込)

<アイシングクッキー(絵柄全42種)>イートイン495円(税込) テイクアウト486円(税込)









有償特典:アクリルコースター(全42種/Aグループ18種・Bグループ24種)

『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』×Gratteコラボご飲食1点ごとに、【+500円(税込)】で「アクリルコースター(全42種)」A・Bグループのどちらかをお選びいただき、その中から1枚ご購入いただけます。







■関連施策情報

フェア特製エプロン施策

期間中、一部店舗のアニメイトスタッフが特製エプロンを着用!

描き下ろしイラストを使用した特製エプロンでフェアを盛り上げます♪



実施期間:2023年4月1日~5月7日

実施店舗:アニメイト秋葉原、名古屋、大阪日本橋





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。





■権利表記

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.





