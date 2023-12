[株式会社カプコン]

『ストリートファイター6』がBest Fightingを、『バイオハザード ヴィレッジ VR モード」がBest VR/ARを受賞し、合計2作品2部門を獲得!











株式会社カプコンは、米国ロサンゼルスにて開催された「The Game Awards 2023」において、『ストリートファイター6』がBest Fighting、『バイオハザード ヴィレッジ VR モード』がBest VR/ARを受賞したことをお知らせいたします。



今年で10回目を迎える「The Game Awards」は、全世界のゲームメディアやユーザーの投票によって1年を代表するゲーム作品や功労者を選出する世界最大級の表彰式典です。

この度、『ストリートファイター6』は、優れた格闘ゲームに贈られるBest Fightingを受賞しました。

同作は、前作から約7年ぶりに発売された新世代の対戦格闘ゲームです。複雑なコマンド入力無しで必殺技を出せる新たな操作モード「モダンタイプ」を採用し、幅広いユーザー層に向けた施策を講じた結果、全世界で240万本※1を販売しています。また本作は、「ストリートファイター」の世界を冒険するストーリーモード「ワールドツアー」などシングルプレイの強化に加え、対戦格闘ジャンルで最高峰のバトル体験を実現していることも高く評価されています。



さらに、『バイオハザード ヴィレッジ』のPlayStation(R)VR2対応無料ダウンロードコンテンツ『バイオハザード ヴィレッジ VR モード』も、優れたVR/ARゲームに贈られるBest VR/ARを受賞しました。



当社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティ溢れるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。



※1 2023年9月30日時点





■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:5,273円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:5,353円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:5,273円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,867円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:9,992円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.





■商品名:バイオハザード ヴィレッジ VRモード

(PlayStation(R)5 『バイオハザード ヴィレッジ』向けダウンロードコンテンツ)

■配信日:好評配信中(2023年2月22日)

■対応ハード:PlayStation(R)VR2(PlayStation(R)5)

■販売価格:無償※

※このダウンロードコンテンツを遊ぶには『バイオハザード ヴィレッジ』本編ソフトウェアが必要です。

■ジャンル:サバイバルホラー

■プレイ人数:1人

■CEROレーティング:「D」(17才以上推奨)

※同時配信の「Zバージョン」は「Z」(18才以上のみ対象)

■コピーライト:(C)CAPCOM

■公式サイト:https://www.residentevil.com/village/ge/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-19:16)