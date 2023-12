[株式会社カプコン]

2024年3月22日(金)発売予定の『ドラゴンズドグマ 2』、初となる大型アップデートが配信中の『モンスターハンターNow』、さらに『ロックマンX DiVE オフライン』などを狩野さんが実機プレイで紹介予定! そしてゲストに宇宙海賊ゴー☆ジャスさんが決定!







◆当日の視聴はコチラから

https://www.youtube.com/watch?v=ONCs93QsjNI

※企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。予めご了承ください。

※12月21日放送回では『モンスターハンターワイルズ』に関する新情報はございません。予めご了承ください。



◆『モンスターハンターNow』



好評配信中のスマートフォン向けゲーム『モンスターハンターNow』。

大型アップデート第一弾「雪華散らす碧雷」で追加されたモンスターの討伐に出演者全員でチャレンジ! 果たして結果は?! お見逃しなく!



◆『モンスターハンターNow』公式サイト

https://monsterhunternow.com/ja



◆『モンスターハンターNow』公式X

https://twitter.com/mh_now



●出演予定開発スタッフ:菅野千尋(Niantic)/辻本良三(CAPCOM)



(C) 2023 Niantic. Characters / Artwork / Music (C) CAPCOM CO., LTD.



◆『ドラゴンズドグマ 2』



2024年3月22日(金)発売予定の『ドラゴンズドグマ 2』。本作の魅力をお伝えすべく、メインパーソナリティの狩野英孝さんが実況プレイに挑戦します! 今回のお題は、怪力を誇る一つ眼の巨人”サイクロプス”討伐に挑戦!



■商品名:ドラゴンズドグマ 2

■発売日:2024年3月22日(金)

■対応ハード:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■希望小売価格:

パッケージ版 9,889円(税込) ※PlayStation(R)5のみ発売

ダウンロード版 8,990円(税込)

ダウンロード版 デラックス エディション 9,990円(税込)



◆『ドラゴンズドグマ 2』公式サイト

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/



◆『ドラゴンズドグマ 2』公式X

https://twitter.com/DD_CAPCOM



◆『バイオハザード RE:4 VRモード』『ロックマンX DiVE オフライン』もご紹介します! お楽しみに!





◆『バイオハザード RE:4』公式サイト

https://www.residentevil.com/re4/ja-jp/



◆『ロックマンX DiVE オフライン』公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/xdive-offline/ja-jp/



◆【見逃し配信】

前回12月1日放送のカプコンTV!!はこちらからご覧になれます。





