最新作『モンスターハンターワイルズ』の制作も発表された「モンスターハンター」シリーズから、名作『モンスターハンター:ワールド』が999円以下! また『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』『モンスターハンターライズ』『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』もお買い得価格に!



さらに12月8日にPS5/PSVR2向けの無料DLC「RE:4 VRモード」の配信が始まったばかりの『バイオハザード RE:4』や『バイオハザード ヴィレッジ』を含む「バイオハザード」シリーズ、全世界での累計販売数200万本を突破し「The Game Awards 2023」で「Best Fighting」を受賞した『ストリートファイター6』など、さまざまな人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお求めやすい価格でセール中!



そしてSteam Storeでは、名作3タイトルがセットになった超お得な『THE GAME AWARDS COLLECTION』も期間限定販売中! この機会にカプコンの名作たちをお得に手に入れて充実のゲームライフを堪能しよう!



セール名称:CAPCOM WINTER SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale12-gx5hp/ja-jp/





※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



PlayStation(TM)Store





▼セール期間:2023年12月11日(月)11:59まで

PS4『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)



通常価格:1,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:995円(税込)



PS4『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



PS5/PS4『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



PS5/PS4『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)



PS5/PS4『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)



PS5/PS4『バイオハザード RE:4 デラックスエディション』(ゲーム本編+エクストラDLCパック)



通常価格:8,990円(税込)

セール価格【43%OFF!!】:5,124円(税込)



PS5/PS4『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)



PS5/PS4『ストリートファイター6』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【34%OFF!!】:5,273円(税込)



Xbox Games Store





▼セール期間:2023年12月15日(金)18:59まで

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(超大型拡張コンテンツ)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:2,394円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)



Xbox Series X|S『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)



Xbox Series X|S『ストリートファイター6』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【33%OFF!!】:5,353円(税込)



Steam Store





▼セール期間:2023年12月22日(金)2:59まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tga

Steam『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)



通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)



Steam『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:1,976円(税込)



Steam『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,596円(税込)



Steam『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)



通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)



Steam『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ゲーム本編)



通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Steam『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)



Steam『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)



通常価格:4,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)



Steam『ストリートファイター6』(ゲーム本編)



通常価格:7,990円(税込)

セール価格【34%OFF!!】:5,273円(税込)



Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)



通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)



Steam Storeでは名作3タイトルがセットになって更にお買い得なバンドルパックを販売中!





販売期間:2023年12月22日(金)2:59まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。



Steam『THE GAME AWARDS COLLECTION』

CERO-D版:https://store.steampowered.com/bundle/36998/THE_GAME_AWARDS_COLLECTION/

CERO-Z版:https://store.steampowered.com/bundle/36999/THE_GAME_AWARDS_COLLECTION_Z_Version/



バンドル価格:2,975円(税込)

★収録タイトル★

『モンスターハンター:ワールド』

『バイオハザード ヴィレッジ』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』





(C)CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。



