GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営する、クイズプラットフォーム「まいにちクイズボックス byGMO」(URL:https://kantan.game/line/lp/quiz)は、株式会社日本マーケティングリサーチ機構が2023年7月に行った調査で、累計ユーザー数、日次アクティブユーザー数、月間アクティブユーザー数が、国内のインターネットクイズゲーム(eクイズ)においてNo.1を獲得いたしました。

また、一般社団法人日本クイズ協会主催の「第6回ニュース・博識甲子園(全国高等学校総合クイズ大会)」および株式会社キュービック主催の「Q LEAGUE2023」への協賛も決定いたしました。







【「まいにちクイズボックス byGMO」がユーザー数No.1を獲得】





GMOメディアでは、以前より、身近で手軽に楽しめるコンテンツでありながら知的好奇心を刺激し、高度な競技性まで実現することができるクイズの可能性に注目し、スマートフォンやPCで気軽にクイズを楽しんでいただけるクイズプラットフォーム「まいにちクイズボックス byGMO」を提供しています。

今回、累計ユーザー数、日次アクティブユーザー数、月間アクティブユーザー数が、インターネットクイズゲーム(eクイズ)においてNo.1を獲得しました。

「まいにちクイズボックス byGMO」は、2020年1月のサービス開始以来、わずか3年半で2023年6月に月間アクティブユーザーが259万人を突破し、幼少期の教育現場から高齢者向けの知的トレーニングまで幅広いユーザー様にご利用いただいております。今回のNo.1達成はクイズを愛するユーザーの皆様と共に歩んできた証と捉えております。

今後もさらなるクオリティの向上と新たな魅力あるコンテンツの提供に努め、皆様にさらに楽しんでいただけるサービスを目指してまいります。



■まいにちクイズボックス byGMO:https://kantan.game/line/lp/quiz



■調査概要





【クイズ大会協賛の背景】





GMOメディアでは、2022年1月に開催された「JQSグランプリシリーズ 3rd season グランプリファイナル」、2022年7月に開催された「第5回ニュース・博識甲子園」、2023年2月に開催された「JQSグランプリシリーズ 4th season グランプリファイナル」に協賛をしてきました。

これらのクイズ大会への協賛を通し、より多くのクイズファンにクイズを楽しんでいただきたいと思っております。

今後も、クイズコンテンツへの理解を深めるとともに、インターネットクイズゲーム(eクイズ)のユーザー数No.1サービスとして、インターネットクイズゲーム(eクイズ)のさらなる普及や、ユーザーのみなさまにさらに楽しんでいただけるコンテンツを提供してまいります。



■大会概要











以上



