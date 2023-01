[ヴィレッジヴァンガード]

2023年1月27日(金)より、大人気ボクシングエクササイズゲーム【Fit Boxing 2】のヴィレッジヴァンガード限定グッズが発売!



Fit Boxing 2のインストラクターたちが熱く応援してくれるアイテムが勢ぞろい!



タオル・マグカップのデザインは「Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ-」イラストコンテストにて、グッズデザイン部門 最優秀賞を受賞したデザインを使用しております!



オンラインストアでの期間限定、完全受注生産なのでお見逃しなく!



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/19127/?utm_source=press



(C)Imagineer Co., Ltd.











商品詳細



・Tシャツ 全2種 各¥3,520(税込)









【素材】

綿100%

【サイズ】

Sサイズ 身丈:66 身巾:49 肩巾:44 袖丈:19cm

Mサイズ 身丈:70 身巾:52 肩巾:47 袖丈:20cm

Lサイズ 身丈:74 身巾:55 肩巾:50 袖丈:22cm

XLサイズ 身丈:78 身巾:58 肩巾:53 袖丈:24cm



・キャラスタンド 全10種類 各¥1,650(税込)

























【素材】

アクリル

【サイズ】

ガイ W:36mm×H:113mm

カレン W:30mm×H:103mm

ヒロ W:29mm×H:114mm

ジャニス W:38mm×H:109mm

リン W:31mm×H:106mm

マルティーナ W:40mm×H:109mm

ソフィ W:40mm×H:106mm

エヴァン W:36mm×H:116mm

ラウラ W:39mm×H:112mm

ベルナルド W:38mm×H:120mm



・タオル 全1種類 ¥3,190(税込)





【素材】

ポリエステル

【サイズ】

350mm×800mm



・マグカップ 全2種類 各¥1,650(税込)







【素材】

陶器

【サイズ】

直径8cm(持ち手含む12cm)×高さ10cm



・ヘアピン 全2種類 各¥850(税込)







【素材】

アクリル・合金

【サイズ】

1サイズ展開直径(貼り付け部分)25mm×厚み(アクリル含まず)2mm





(C)Imagineer Co., Ltd.



販売ページ



https://vvstore.jp/feature/detail/19127/?utm_source=press





受注期間



2023年1月27日(金)18:00~2023年2月12日(日)23:59





お届け予定日



2023年3月下旬~2023年4月上旬





販売店舗



オンラインストア

※店頭での取り扱いはございません。





注意事項



・商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

・お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。



ヴィレッジヴァンガードオンライン

http://vvstore.jp/?utm_source=press

【twitter】

https://twitter.com/vgvd

【Facebook】

http://www.facebook.com/VillageVanguardOnline

【instagram】

http://instagram.com/village_vanguard



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/27-20:46)