[株式会社カプコン]

豪華な「iiyama」ゲーミングディスプレイゲットのチャンスをお見逃しなく!



キャンペーン情報はこちら

https://sf.esports.capcom.com/news/50538/









シリーズ最新作『ストリートファイター6』で行われている「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」。



11月28日に終了したリーグ本節にて2位~4位の「DetonatioN FocusMe」「Saishunkan Sol 熊本」「魚群」が「グランドファイナル」進出をかけて争う、「プレイオフ」が12月16-17日(土-日)に開催!



「プレイオフ」「グランドファイナル」のWEB先行視聴チケットは現在好評販売中!



日本最強チームの座を勝ち取り、各地域代表チームが参加する 「ワールドチャンピオンシップ」に出場するのはどこのチームになるのか!?



過去最高の盛り上がりを見せる「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」の結末を、ぜひ皆さんの目で見届けて下さい!



▼WEB先行視聴チケットの購入はこちら

https://sf.esports.capcom.com/sp/sfl/2023/final/





プレイオフ直前! 「iiyama」ゲーミングディスプレイプレゼントキャンペーン実施!













12月16-17日(土-日)開催のプレイオフに向けて、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」オフィシャルパートナーである「株式会社マウスコンピューター」の液晶ディスプレイブランド"iiyama"のゲーミングディスプレイなどが当たる、プレゼントキャンペーンを実施いたします!



▼キャンペーンポストはこちら

https://x.com/CAPCOM_eSports/status/1731508632507019643?s=20



▼キャンペーン詳細はこちら

https://sf.esports.capcom.com/news/50538/



■キャンペーン募集期間

12月4日(月)~12月17日(日)23:59まで



■キャンペーン参加方法

1.『CAPCOM eSports』の公式Xアカウント「@CAPCOM_eSports」

『G-Tune』の公式Xアカウント「@GTUNE_NEXTGEAR」をWフォロー



2.キャンペーンポストをリポスト



■プレゼント賞品

1.ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 オリジナルスマホネックストラップ 5名様

2.iiyamaゲーミングディスプレイ「G-MASTER GB2470HSU-5」1名様



ぜひ、プレゼントを当ててSFリーガーとともに『ストリートファイター6』を楽しみましょう!

皆さんこのチャンスに是非ご応募下さい!



▼「G-MASTER GB2470HSU-5」製品ページ

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gb2470hsu-b5/?adid=pa_cpc_231204&argument=QzuaYF3M&dmai=a655afd99ce35d



※「G-MASTER GB2470HSU-5」製品スペック

パネル種類:IPS方式パネル(FAST IPS) ノングレア

サイズ:対角:60.5cm (23.8型) 16:9

信号入力コネクタ(デジタル):HDMI × 1 / DisplayPort × 1

昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm

ピボット機能(画面縦回転):左右回転90°





「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」について













大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰の公式チームリーグ戦です。



2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入。



シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催される2023年シーズンは大会規模を拡大、合計9チームがリーグへ参画し、激戦を繰り広げます。



大会ルールもさらにブラッシュアップ。「1st STAGE」と「2nd STAGE」から構成される「2STAGE制」で開催。「2nd STAGE」上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がったチームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて戦います!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP



■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■CAPCOM eSports 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/CAPCOM_eSports





『ストリートファイター6』について













■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中(2023年6月2日)

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4 パッケージ 税込:8,789円、ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.





株式会社カプコンについて







1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-15:16)