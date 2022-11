[LINE株式会社]

「FS.エレン」「FS.リヴァイ」「アルミン」「ハンジ」「ジーク」が登場!コラボスペシャルステージ「進撃の巨人Final 惑星」も開催





LINE株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:出澤 剛)は、当社が展開する防衛バトルゲーム「LINE レンジャー」(iPhone・Android対応/無料)において、アニメ『進撃の巨人』とのコラボレーション第2弾が本日より開始いたしましたので、お知らせいたします。





『進撃の巨人』は、突如として出現した謎の存在「巨人」により、絶滅の危機に立たされた人類と巨人との戦いを描いたバトル漫画です。連載以降、瞬く間に人気を博し、2013年4月よりTVアニメ化。2023年にはTVアニメ『進撃の巨人』The Final Season 完結編の放送を予定しております。



本コラボレーションでは、アニメ『進撃の巨人』に登場するキャラクターの「FS.エレン」「FS.リヴァイ」「アルミン」「ハンジ」「ジーク」がコラボ限定のレンジャーとして登場するほか、コラボスペシャルステージ「進撃の巨人Final 惑星」を開催いたします。



【コラボレーション期間】2022年11月30日(水)~12月28日(水)メンテナンスまで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■『進撃の巨人』のキャラクターが、コラボ限定レンジャーとして登場!

コラボ期間中、「FS.エレン」「FS.リヴァイ」「アルミン」「ハンジ」「ジーク」が、コラボ限定レンジャーとして登場するほか、シリーズでおなじみのアイテムをモチーフにしたコラボ装備として登場いたします。また、期間中にログインすることで、コラボレンジャー「ジーク」をプレゼントいたします。



<FS.エレン>

104期訓練兵団出身。

「進撃の巨人」「始祖の巨人」の力を宿す。マーレ潜入を敢行。



< FS.リヴァイ>

調査兵団・兵士長。“人類最強の兵士”と称される。

盟友の遺志を継ぎ、苦闘を続ける。



<アルミン>

104期訓練兵団出身。

「超大型巨人」の力を宿す。際立つ知性と勇気で仲間を救う。



<ハンジ>

調査兵団・団長。奇抜な言動もあるが優れた観察眼を持ち、先代団長から後任に任命された。



<ジーク>

マーレの戦士長。グリシャの息子で、エレンの異母兄。

「獣の巨人」の力を宿す。







■スペシャルステージ「進撃の巨人Final 惑星」開催!

コラボ期間中、スペシャルステージ「進撃の巨人Final 惑星」を開催いたします。クリアすれば、コインや羽根、進化素材などのゲーム内アイテムやコラボレンジャー「★8 ジーク」を手に入れることができます。



(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会





LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、様々な連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」について

-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」は、LINEキャラクター達が様々なコスチュームに扮したレンジャーとして登場する、防衛バトルゲームです。宇宙征服を狙うエイリアン軍団に拉致されたサリーを助け、支配された惑星を救うため、計300以上の様々なステージに500種類以上のレンジャー達を強化しチーム組んで進めます。2014年2月28日のサービス公開以降、LINEキャラクターの親しみやすいビジュアルと、自分のチームを結成・育成して戦う戦略性が幅広いユーザーに支持され、App Storeの無料アプリランキングでは、日本・タイ・台湾をはじめ6カ国で1位を獲得、Google Playでも3カ国で1位を獲得し、ダウンロード数は2020年2月時点で世界累計5,500万ダウンロードを突破しています。





■ゲーム概要

タイトル名:LINE レンジャー

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語・英語・繁体字(台湾)・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2014年2月28日

価格:無料(アイテム課金)

開発:LINE PLUS Corporation

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C) LINE PLUS Corp.

▼App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id767265270

▼Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGRGS

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/30-19:16)