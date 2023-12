[株式会社カプコン]





『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の公開を記念した『ストリートファイター6』とのコラボ企画が遂に本格始動! 『ストリートファイター6』ゲーム内のコラボ展開に先立ち、ヨルさんと春麗が戦うシーンを描いたスペシャルコラボアニメが本日公開! WIT STUDIOが手がけた特別なアニメ映像を是非視聴しよう!



『ストリートファイター6』ゲーム内のコラボなども近日実施予定なので乞うご期待!



『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』公式サイト

https://spy-family.net/codewhite/



(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (C)遠藤達哉/集英社



『ストリートファイター6』公式サイト内特設ページ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/news/detail/spyfamily_20231204



対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



