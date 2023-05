[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、中世ストラテジーゲーム『クルセイダーキングスIII』のPlayStation(R)5版/Xbox Series X|S版におきまして、追加コンテンツ(以下、DLC)「クルセイダーキングスIII: ロイヤルコート」を5月17日(水)に配信開始いたしました。







中世を舞台とした没入型の本格ストラテジーゲーム『クルセイダーキングスIII』。DLC「クルセイダーキングスIII: ロイヤルコート」では、自分だけの王宮を構築することができます。表敬した人々から宝物を収集し、王宮役職をもった要人を雇用することで、統治者としての力と名声を強化することができます。



また、刷新された文化システムでは、現実世界の歴史でも起きてきた「異文化の融合」や、文化同士の個性を組み合わせて「新たな文化の創造」が可能になりました。



■「クルセイダーキングスIII: ロイヤルコート」商品ページ

PS5: https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1201-PPSA05814_00-CK3DLC0000000004

Xbox Series X|S:https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/crusader-kings-iii-royal-court/9P8KL4RQ4JMT



■自分だけの「玉座の間」を構築しよう

王または皇帝となり、自分だけの「玉座の間」を構築しましょう。アチーブメントを反映し、宝物を収集したり、王宮役職の要人を雇用することで、「王宮の威光レベル」を上げることができます。



※スクリーンショットは英語版のものとなり、製品内では日本語が適用されております。



王宮内では、宮廷道化師、宮廷建築家、宮廷詩人、ボディーガードなど、宮廷役職を持った要人を雇用することができます。役職により異なる特定のボーナスが付与されます。



※スクリーンショットは英語版のものとなり、製品内では日本語が適用されております。



あなたの王宮にインスピレーションを受けた訪人の要望をかなえ、剣、家具、彫像などの宝物を入手しましょう。王宮内の壁や台座に飾ったり、キャラクターに装備することもできます。



■自分だけの文化を創造しよう

大きく刷新された文化システムは、従属国家に新しい言語を学ばせたり、王国の地形に応じて適切な福利を図るなど、文化のハイブリット化、新たな文化の創造が可能になりました。



※スクリーンショットは英語版のものとなり、製品内では日本語が適用されております。



▼新機能「ハイブリッド化」

戦闘に長けている文化もあれば、農業に長けている文化もあります。国民の個性を組み合わせ、ユニークな異なる文化の融合を実現しましょう。新たに支配下においた人々と融合を図る偉大なベドウィンの征服者となるか、スリランカまで遠征して現地の文化を取り入れる冒険者の王となるか。すべては自由自在です。



▼新機能「ダイバージェンス」

「文化の柱」の各要素を変更し、新たな文化の創造をすることができます。時の流れと共に、一つの文化が派生し、下位文化へと少しずつ変化していきます。思うように形作っていくもよし、変化の種をまくもよし。一枚岩だった文化が、さまざまな人々から成る集合体になっていく様を見守りましょう。



■『クルセイダーキングスIII』とは?

▷中世を舞台とした没入型の本格ストラテジーゲーム

本作は、中世の一領主として激動の時代を生き抜き、一族を繁栄させていく本格ストラテジーゲーム。

ゲーム内には外見のみならず性格も個性的なキャラクターが豊富に用意されており、キャラクターたちが絡んだ複雑な人間ドラマも体感できます。時には戦争や陰謀を画策しながら辣腕を振るい、歴史上最も偉大な王朝を築き上げましょう!



■製品概要(ゲーム本編)

タイトル:クルセイダーキングスIII

ジャンル:中世ストラテジー

対応プラットフォーム:PlayStation(R)5、Xbox Series X|S

プレイ人数:オフライン1人、オンライン1人~12人

価格:7,920円(税込)



■製品概要(DLC)

タイトル:クルセイダーキングスIII: ロイヤルコート

価格:3,410円(税込)



タイトル:クルセイダーキングスIII: ノーザンロード

価格:770円(税込)



タイトル:クルセイダーキングスIII: エクスパンションパス

価格:3,960円(税込)



タイトル:クルセイダーキングスIII: ロイヤルエディション

価格:9,900円 (税込)



権利表記: Published in Japan by EXNOA LLC. (C)2020-2022 and published by Paradox Interactive AB. CRUSADER KINGS and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S. and other countries. All other trademarks, logos, and copyrights are the property of their respective owners. Console version adapted by Lab42 Limited.



▼『クルセイダーキングスIII』公式サイト:https://crusaderkings3.games.dmm.com/

▼DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/

▼DMM GAMES PCゲーム・コンシューマーゲーム 公式Twitter:https://twitter.com/PCGameDL



