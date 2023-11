[株式会社カプコン]

各社の「周年記念企画」について紹介。

セブン-イレブン、セブンネットショッピング、マウスコンピューターで実施される販売商品の紹介や各種キャンペーンに参加して、カプコン40周年記念の豪華景品をゲットしよう!





周年記念企画その1.:カプコン40周年キャンペーン





カプコンSteamダウンロードコードを購入してニトリ社製のオリジナルゲーミングチェアをゲットしよう!

キャンペーン期間中、セブン-イレブンのスマホプリペイドにてカプコンSteamダウンロードコードの

セールを実施! 『バイオハザード RE:4』『ストリートファイター6』等の人気作品がお買い求めやすい価格に。



※セール対象外の商品がございます。

※スマホプリペイドは一部取扱いのない店舗がございます。



■キャンペーン概要

スマホプリペイドにてカプコンSteamダウンロードコードの購入、もしくはSteamギフトカードを購入すると

応募者全員にカプコン40周年特別デザインのスマホ壁紙(1080×1920)をプレゼント!

さらに、対象商品の購入額に応じて40周年デザインの様々な景品に応募することができる。

特に、40周年キャンペーンのために製作された「ニトリ社製 ゲーミングチェア」は

ここでしか手に入らない希少なデザインになっているので是非キャンペーンに応募してゲットしよう!



■キャンペーンの景品

A賞:ニトリ社製 ゲーミングチェア 3名様 ※非売品

B賞:オリジナルパーカー 17名様

C賞:ステッカー6種セット 180名様

※B賞のパーカーのサイズはワンサイズ(XL)、カラーはブラックのみとなります。



■応募条件(対象商品)

カプコンSteamダウンロードコードを購入(※)、またはSteamギフトカード1万円券、

バリアブル券(500-20,000円)の購入。

※カプコンSteamダウンロードコードはセール中の商品も含みます。



■購入期間

2023年12月4日(月)~12月20日(水)23:59まで



■応募期限

2023年12月21日(木)23:59まで

※2023年12月21日(木)に購入の商品は対象となりません。



■キャンペーンの参加方法

1.対象商品を購入。

2.キャンペーンの特設サイト内にある応募フォームに必要情報を記入して応募。



※当選者のみにDMにてご連絡させて頂きます。

※応募資格は日本国内にお住いの方で、かつ当選品のお届け先が日本国内の方に限らせて頂きます。



周年記念企画その2.:「カプコン40周年の思い出」プレゼントキャンペーン第3弾







マウスコンピューター製PCがもらえる本キャンペーンは本日11月29日(水)より実施。

今回のお題は“#カプコンお願いスマプリ対応”としてセブン-イレブンのスマホプリペイドで取り扱ってほしい

カプコンタイトルを募集します。



■キャンペーン景品紹介

『世界に1台だけ』カプコン開発クリエーター陣のサイン入りマウスコンピューター製ラップトップノートPCを

1名様にプレゼント。





【製品情報】

■モデル :G-Tune P6-I7G60BK-A

■スペック:Windows 11 Home 64ビット/インテル(R) Core(TM) i7-13700H プロセッサー/GeForce RTX(TM) 4060 Laptop GPU/16GBメモリ/SSD 500GB/16型液晶パネル(ノングレア/165Hz対応)



※画像はイメージ



■参加方法

1.カプコン公式アカウント(@capcom_official)をフォロー

2.ハッシュタグ「#カプコンお願いスマプリ対応」をつけて、セブン-イレブンのスマホプリペイドで取り扱ってほしい、カプコンタイトルをリクエスト

※リクエストできるタイトルは現行発売されているタイトルに限ります。



■キャンペーン期間

2023年11月29日(水)~12月20日(水)13:00まで



※本キャンペーンに参加される前に必ず下記のキャンペーンサイトで記載内容をお読みいただき、

同意の上でご参加ください。また、未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。



【カプコン40周年の思い出 プレゼントキャンペーン第3弾 特設サイト】

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20231129/40th_cp3/



周年記念企画その3.:マウスコンピューター製ゲーミングPCがセブンネットショッピングにて販売!





マウスコンピューター製PC(G-Tune DG-I5G1D / G-Tune DG-I5G60)2種に、ロジクール製マウス&キーボードとカプコン40周年大型マウスパッドがセットになった商品が、12月1日(金)午前11:00よりセブンネットショッピングとマウスコンピューターのサイトで予約受付開始!



■セブンネットショッピング取扱商品

拡張性に優れた筐体、ライトゲームユーザーにおすすめ、カジュアルクラス ゲーミングPC。

すべてはゲーマーのためのゲーミングデスクトップパソコン! 幅広いカスタマイズも可能なゲーミングPC。







【製品情報】

・モデル:G-Tune DG-I5G60

・スペック:Windows 11 Home 64ビット/

インテル(R) Core(TM) i5-13400Fプロセッサー/

GeForce(R) GTX 1660 Super/16GBメモリ/SSD 500GB







高性能グラフィックス搭載でオールラウンドに活躍、ミドルクラスゲーミングPC。

ゲームプレイから動画配信まで多種多様な用途に活用可能! 幅広いカスタマイズも可能なゲーミングPC。







【製品情報】

・モデル:G-Tune DG-I5G60

・スペック:Windows 11 Home 64ビット/

インテル(R) Core(TM) i5-13400Fプロセッサー/

GeForce RTX(TM) 4060/16GBメモリ/SSD 1TB







※上記2つのモデルいずれも、以下の2種類のセット内容から選ぶことができる。

【セット内容】

1.G-Tune(ホワイトケース)PC+カプコン40周年大型マウスパッドのセット

2.G-Tune(ホワイトケース)PC+カプコン40周年大型マウスパッド+ロジクール製キーボード&マウスのセット



■マウスコンピューター公式サイト取扱商品





【製品情報】

・モデル:G-Tune DG-I7G6T

・スペック:Windows 11 Home 64ビット/

インテル(R) Core(TM) i7-13700Fプロセッサー/

GeForce RTX(TM) 4060 Ti 8GB/16GBメモリ/SSD 1TB













【製品情報】

・モデル:G-Tune DG-I7G70

・スペック:Windows 11 Home 64ビット/

インテル(R) Core(TM) i7-13700Fプロセッサー/

GeForce RTX(TM) 4070/32GBメモリ/SSD 1TB





これらPCとセットの「カプコン40周年大型マウスパッド」はカプコンタウンのトップページを切り抜いた

デザインとなり、この商品でしか手に入らない限定グッズ。サイズは(W800mm×D400mm×H5mm)の大判!

使用中はカプコンタウンに想いを馳せることができる。



※周年記念PCの詳細は、セブンネットショッピングとマウスコンピューター各社のサイトでご確認ください。



周年記念企画その4.:周年記念PC発売記念フォロー&リポストキャンペーン





セブンネットショッピングにて、マウスコンピューターの周年記念PCの発売記念し、フォロー&リポストキャンペーンを実施!

本キャンペーンにご参加いただいた方の中から、抽選で7名様にカプコン40周年を記念して作られた豪華景品が当たる!



■キャンペーンの景品紹介

「CAPCOM 40th Anniversary ピンズセット」を7名様にプレゼント。



※画像はイメージです



カプコン40周年記念用に描き下ろされた、キャラクターアイコン画像40種を使ったピンズセットは、色味、素材にこだわって制作されているだけでなく、限定の記念品であることを証明する真鍮製シリアルナンバー入りプレートが付き。40種類のピンズとナンバープレートは専用の額縁に収められ、上品なゴールドカラーの文字が刻印された外箱に収められた見た目は、豪華さとプレミアム感を感じさせる。



■参加方法

1.セブンネットショッピング公式X「@7_netshopping」および、

マウスコンピューター公式X「@mouse_computer」をフォロー

2.セブンネットショッピング公式Xで対象のキャンペーン投稿をリポスト



■キャンペーン期間

2023年11月29日(水)~12月20日(水)まで



※当選者のみにDMにてご連絡させて頂きます。

※応募資格は日本国内にお住いの方で、かつ当選品のお届け先が日本国内の方に限らせて頂きます。

※当選品を受け取るためには、7iDの登録が必要です。

※キャンペーンに関する注意事項:https://twitter.com/7_netshopping/status/1729666826680844366





各キャンペーンのお問い合わせ先について





各キャンペーンの「特設サイト内にあるお問い合わせ先」へお問い合わせください。





(C)CAPCOM

(C)2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

(C)NITORI Holdings Co.,Ltd. Allright r eserved.

(C)MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

Microsoft、Windows、Officeロゴは、Microsoft Corporationにおける商標または登録商標です。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、インテルコア は、Intel Corporation またはその子会社の商標です。

(C)2023 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce RTX は米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の社名と製品名は、それらが関連付けられているそれぞれの企業の商標になっている可能性があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-19:46)