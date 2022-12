[LINE株式会社]

読者からの絶大な支持を得ている、関西ならではの家族の爆笑の日常漫画『コミックエッセイ えむふじんがあらわれた』が最優秀グランプリに



株式会社ライブドア(本社:東京都新宿区、代表取締役:宮本 直人)は、当社が運営するブログサービス「ライブドアブログ」https://blog.livedoor.com/ において、2022年に活躍したブロガーを表彰する「ライブドアブログ OF THE YEAR 2022」を発表いたしましたので、お知らせいたします。







提供開始から今年で20年目を迎える「ライブドアブログ」は、絵日記、子育て、料理・レシピ、ライフスタイル、ペットなどの分野で活躍するブロガー・クリエイターをサポートする、読みたいブログが必ず見つかる国内最大級のブログサービスです。2015年に、良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度である「公式ブログ」を発足して以来、公式ブロガーによる多種多様なブログ記事が人気を博してきました。



このたび、ブログコミュニケーションの魅力をさらに多くのユーザーに伝えることを目的に、2022年に活躍されたブログを読者からの支持、クオリティー、世間に与えた影響などあらゆる視点から選定し、ライブドアブログ運営が表彰する「ライブドアブログ OF THE YEAR 2022」を実施いたします。



■「ライブドアブログ OF THE YEAR 2022」特設ページ:https://blog.livedoor.com/of_the_year/2022/



最優秀グランプリ



『コミックエッセイ えむふじんがあらわれた』:https://mfujin.blog.jp/

スタッフコメント:

家族の日常に起こる出来事を面白く描いたマンガは今年も大人気。一度読んだらクセになり毎日欠かさずブログを訪れる読者さんが続出しました。そんな多くの皆さんに支えられ2020年のグランプリ受賞から悲願のライブドアブログ OF THE YEAR 2022最優秀グランプリ、文句なしの受賞です。2023年以降も多くの読者さんに笑顔を届けること間違いなしです!







グランプリ



『マンガと私と猫ブログ。』:https://3cha0033.com/

スタッフコメント:

“デート先は義実家”など2022年も読者の期待を裏切らずヒット作を飛ばし続け、月間3,000万PVを遥かに超える史上2人目の4,000万PV達成と人気はうなぎのぼり。2023年はどんな大ヒット連載が生み出されるのか3chaさんから目が離せません!



『麺好い(めんこい)ブログ』:https://ikemen3.blog.jp/

スタッフコメント:

ラーメン愛に満ちあふれている管理人の「いけ麺」さん。クオリティの高い記事の数々は2022年も多くの読者さんから支持を受けました。コロナ禍において活動することが苦しいグルメ・食べ歩きジャンルにスポットを当て続ける姿はまさにラーメンブロガーの鑑、そしてグランプリ受賞にふさわしいブログです。



『人間まおと愉快な仲間たち』:https://ningenmao.blog.jp/

スタッフコメント:

2021年の月間1,000万PV達成から今年はさらにパワーアップして2,000万PVを達成。「読者の皆さんを楽しませたい」、「面白いマンガを描きたい」という想いが読者さんにも伝わりファン急増中。2022年グランプリ受賞をステップに2023年以降、ご本人が掲げる夢の5,000万PV達成に向けて視界良好です!



『のばらのガーデニングブログ Hana and Rose Garden+』:https://hana-and-rose-garden.blog.jp/

スタッフコメント:

“ガーデニング”というジャンルにおいて唯一無二の存在感を放つのばらさん。2017年からライブドアブログを始め、そこから着実に読者やファンの皆さんを増やしていただきました。今後も素敵な世界観をそのままにガーデニング界のスターブロガーとして輝き続けていただきたいです!







読者賞



『チリツモブログ』:http://tiritumoru.blog.jp/

スタッフコメント:

ご夫婦の馴れ初めでありながら恋愛ドラマのように楽しめる“福岡ララバイ”が大人気のチリツモルさん。2022年に無事に本編は完結を迎えましたが、アフターストーリーや本編で大人気のキャラクター“田口さん”を中心としたエピソードなど、まだまだ目が離せません! たくさんの読者さんの支持を得て読者賞受賞です!



『くま母もよう』:https://kumahahamoyou.livedoor.blog/

スタッフコメント:

かわいらしい絵柄や面白いエピソード、個性的なキャラクター、何よりも管理人である“くま母さん”のお人柄に対してたくさんの読者支持が集まりました! 子育て中の方には共感や癒やしをもたらし、子育て中ではない方には子育ての楽しさを教えてくれる素敵なブログです。2022年は“次男ミツオくん誕生”と嬉しいニュースもありました。



『オニハハ絵日記。【日常漫画ブログ】』:https://www.okihaha.xyz/

スタッフコメント:

絵柄の上手さやマンガの構成力の高さなど、一度読んだら“ハマらせる”魅力と力があり、それを裏付けるように読者さんからも熱量のあるコメントがたくさん集まりました。週刊マンガのように先が気になってしまう連載系から、ご家族の日常話まで記事のバリエーションも豊富で、ほっこりネタだけではなく時折描かれるオニハハ。さんの心理描写なども魅力的です。







KADOKAWA賞



該当者なし





殿堂入りブログ



読者から圧倒的に人気を誇る、殿堂入りとして表彰するにふさわしい活躍を重ねたレジェンドブログ。

今年は、「ゆっぺのゆる漫画ブログ」が殿堂入りを果たし、全9ブログが「殿堂入りブログ」に選ばれました。



『カータンBLOG』:http://ka-tan.blog.jp/

『まめきちまめこニートの日常』:http://mamekichimameko.blog.jp/

『母ちゃんちの晩御飯とどたばた日記』:http://inoue-kanae.blog.jp/

『DJあおいのお手をはいしゃく』:http://djaoi.blog.jp/

『moroの家族とハンドメイドと』:https://komotaro.blog.jp/

『web漫画家やしろあずきの日常』:https://yashiroazuki.blog.jp/

『作り置き&スピードおかず de おうちバル ~yuu's stylish bar~』:http://yuu-stylish-bar.blog.jp/

『BUSONコンテンツ』:https://buson.blog.jp/

『ゆっぺのゆる漫画ブログ』:https://yuppe2.blog.jp/



「ライブドアブログ OF THE YEAR 2022」特設ページでは、このほかローカルブロガー賞など、様々な賞の発表や受賞者へのインタビュー記事を紹介しています。詳細は以下の特設ページをご覧ください。



■「ライブドアブログ OF THE YEAR 2022」特設ページ

https://blog.livedoor.com/of_the_year/2022/



「ライブドアブログ」は今後も、様々な環境や分野で活躍するブロガー・クリエイターを支援し、読者との新たな接点を創出することで、すべてのクリエイターが“作品づくりで生きていく”ことを応援してまいります。



■ライブドアブログ「公式ブログ」とは

ライブドアブログ「公式ブログ」は、ライブドアブログにブログを投稿するブロガーの中でも、特に良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度です。2015年9月に、良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する「ライブドアブログ公式ブログ」制度を発足して以来、2022年10月末時点で約700ブログに加入いただき、多種多様なブログ記事が人気を博してきました。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-16:40)