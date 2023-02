[株式会社アニメイトホールディングス]

『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』の世界観で冒険が出来る期間限定のコラボレーション決定! さらに、武村雄介や藤野深月たちのフェローも登場!



株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)は、

COMICらぐちゅうが提供する『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』(漫画:増田ちひろ/原作:裏地ろくろ/キャラクター原案:サブロー)と、ブラウザゲーム「クリエイティブRPG」10周年記念のコラボレーションが決定しました!

















【開催内容】



●期間限定コラボシナリオ&クエスト公開!

期間中、『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』の世界観で冒険ができる期間限定のシナリオやクエストがリリースされます。

クリエイティブRPGのプレイヤーのキャラクターたちは、『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』の世界で、生き抜くための冒険を行います。



●武村雄介や藤野深月たちの限定コラボフェローがリリース!

期間中、クリエイティブRPGをプレイし条件を達成することで『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』のキャラクターたちの限定フェローが手に入ります。

フェローは、キャラクターにちなんだ特別なスキルやアイテムを、クリエイティブRPGのプレイヤーのキャラクターたちに伝授してくれるお助けキャラです。



今後の続報をお待ちください!





【クリエイティブRPGとは】

オリジナルキャラクターの【小説】や【イラスト】をクリエイターたちと一緒に作っていく、TRPGのような手作り風RPGです。



例えば、状況に応じたキャラクターの行動を自由に書いてライターに送るとその結果が小説形式で発表されます。

シナリオは他のプレイヤーのキャラクターたちも参加出来ますので、“みんなで遊べる小説”とも呼べるコンテンツです。

また、自分のオリジナルキャラクターを好きなイラストレーターに描きおろしでイラスト化してもらうこともできます。



自分のために創られたオーダーメイドのコンテンツを楽しめることが、クリエイティブRPGの魅力です。







■COMICらぐちゅう公式ページ

https://comic-ragchew.jp/



■クリエイティブRPG公式サイト

http://c-rpg.jp/



■クリエイティブRPG公式Twitter

https://twitter.com/sanzenkai





【ゲーム情報】

タイトル:クリエイティブRPG

ジャンル:ブラウザゲーム(RPG)

プラットフォーム:PC / Android / iOS

プレイ料金:基本プレイ無料(一部有料)





【本件掲載の際は、権利表記のご記載をお願い致します】

(C) Masuda Chihiro・Uraji Rokuro / Frontier Works Inc.

Copyright (C) 2023 Frontier Works Inc. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/17-21:46)