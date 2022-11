[LINE株式会社]

「コブラ」「クリスタルボーイ」のコラボブロック登場やオリジナルデザインQUOカードPayが当たるTwitterフォロー&リツイートキャンペーン実施!



LINE株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:出澤 剛)は、当社が展開する6角形パズルゲーム「LINE POP2」(iPhone・Android対応/無料)において、本日より『スペースコブラ』とコラボレーションを開始したことを、お知らせいたします。







本日より、「LINE POP2」と『スペースコブラ』のコラボレーションがスタートします。寺沢武一氏によるSF漫画『COBRA(コブラ)』のTVアニメ版として、1982年に放送され人気を博した『スペースコブラ』。同年にSFアニメーション映画『スペースアドベンチャーコブラ』が公開され、今もなお色褪せることのない名作として、多くのファンを魅了しています。



今回、SFアニメーション映画『スペースアドベンチャーコブラ』の公開40周年を記念して、「LINE POP2」とTVアニメ版の『スペースコブラ』とのコラボレーションが決定しました。「LINE POP2」に『スペースコブラ』の人気キャラクター「コブラ」「アーマロイド・レディ」「クリスタルボーイ」などがプレイを助けてくれるミニモンとして登場します!

また、ミニモン召喚や各種イベントなどで獲得できる「コブラ」と「クリスタルボーイ」のミニモンをステージにセットすると、プレイ画面にオリジナルデザインのコラボブロックが出現するほか、ゲーム内の各種イベントでも『スペースコブラ』とのコラボをお楽しみいただけます。



さらに、抽選で『スペースコブラ』オリジナルグッズやオリジナルQUOカードPayが当たるTwitterフォロー&リツイートキャンペーンなども実施いたします。







今回プレイを助けてくれるミニモンとして、『スペースコブラ』に登場する人気キャラクターの「コブラ」「アーマロイド・レディ」「クリスタルボーイ」などが「LINE POP2」に登場します。コラボミニモンはミニモン召喚や各種ゲーム内イベントでも獲得することができます。



【期間】2022年11月25日(金)11:00~12月15日(木)10:59









「コブラ」「クリスタルボーイ」などのコラボブロックが登場!



コラボ期間中、ガチャやイベントで獲得した「コブラ」「コブラ(サイコガン)」「コブラ(ラグボール)」「クリスタルボーイ」のミニモンをステージにセットすると、プレイ画面にオリジナルデザインのコラボブロックが出現します。

※「コブラ」「コブラ(サイコガン)」「コブラ(ラグボール)」は同じデザインのコラボブロックです。









毎日ログインするだけ!「★2 ダック」や豪華アイテムが獲得できる「POP2パス」開催!



『スペースコブラ』とのコラボを記念して、毎日ゲーム内にログインするだけで、「★2 ダック」や豪華ゲーム内アイテムがもらえる「POP2パス」を開催します。



【期間】2022年11月25日(金)11:00~12月15日(木)10:59



【報酬】

・1日目報酬:★2 ダック

※報酬はプレゼント箱に配布されます。

※イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。









「LINE POP2」×『スペースコブラ』コラボ記念!豪華報酬がもらえる各種イベントを開催!





・星座モードに「スペースコブラの星座イベント~ドミニクの銀河パトロール~」登場!

星座モードに『スペースコブラ』のコラボステージ「スペースコブラの星座イベント~ドミニクの銀河パトロール~」が登場します。ステージをクリアしながら進むと「★3 ドミニク・ロイヤル」が獲得できるほか、すべてのステージをクリアすると特別なコラボ限定フレームがもらえます。



【期間】2022年11月25日(金)11:00~12月15日(木)10:59









・クリアチャンスイベント「スペースコブラクリアチャンス」開催!

「コブラ」とともに「情報チップ」を集めると、お礼として限定フレームや「★4 コブラ」などがもらえるリアチャンスイベントを開催します。



【期間】2022年11月25日(金)11:00~12月1日(木)10:59









・本コラボを記念した「スペースコブラのタワーイベント~レディと宇宙ツアー~」出現!

期間限定のPOP2タワー「スペースコブラのタワーイベント~レディと宇宙ツアー~」が出現します。タワーの各フロアには「★3 アーマロイド・レディ」のミニモンや豪華アイテムが用意されていますので、ぜひ挑戦してください。



【期間】2022年11月25日(金)11:00~12月2日(金)10:59











・ラリーイベントに「クリスタルボーイ」が登場!

新規チャプターオープンを記念して、ラリーイベント「スペースコブラのラリーイベント~クリスタルボーイの挑戦~」を開催します。今回はクリア報酬として「★4 クリスタルボーイ」やコラボ限定ミニモンが手に入るミニモンボックスなどが獲得できます。



【期間】2022年12月2日(金)11:00 ~ 12月8日(木)23:59



ほかにも、「★4~6 サラマンダー」や「★3 タートル号」が獲得できる道探しイベント、ビンゴイベントを順次開催します。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。







「LINE POP2」 友だち招待キャンペーン実施!



期間中、ゲーム内の招待機能から”友だちを5人招待した方”&”初めてLINE POP2をプレイし、ステージ5をクリアした方”の中から抽選で合計100名様に「LINE Pay残高500円分」が当たる友だち招待キャンペーンを実施します。



【期間】2022年11月25日(金)11:00~12月15日(木)10:59



【賞品】

・LINE Pay残高500円分…合計100名様

※キャンペーン参加の注意事項/同意事項はアプリ内のお知らせよりご確認ください。

※招待側はキャンペーン同意いただかないと参加対象になりませんので、必ず同意ボタンをクリックしてキャンペーンにご参加ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。









『スペースコブラ』コラボ記念、Twitterフォロー&RTキャンペーン実施!



本コラボを記念して、「LINE POP2」公式Twitterアカウントをフォローして、該当のキャンペーンツイートをリツイートすると、『スペースコブラ』のオリジナルグッズやQUOカードPay500円分などが当たります。



【期間】

第1弾:2022年11月25日(金)11:00~12月4日(日)23:59

第2弾:2022年12月5日(月)11:00~12月14日(水)23:59



【参加方法】

(1)「LINE POP2」公式Twitterアカウント(Twitter ID:@LINE_POP2_JP)をフォロー

(2)該当のキャンペーンツイートをリツイート

(3)ゲーム内で新規ステージを「3ステージ」

▼「LINE POP2」公式Twitter:

https://twitter.com/LINE_POP2_JP





【賞品】

第1弾:

・オリジナルQUOカードPay 500円…20名様

・和紙風不織布 A4ポスター COBRA 4種1セット…5名様



第2弾:

・オリジナルQUOカードPay 500円…20名様

・COBRAコットントートBAG…10名様

※キャンペーン参加の注意事項は当日のツイートよりご確認ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。





(C) BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA・TMS



LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、さまざまな連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



----------------------------

『スペースコブラ』とは

----------------------------

原作は週刊少年ジャンプにて連載された寺沢武一によるSF漫画『コブラ』。

TVアニメはチーフディレクターに、出崎統(代表作:『あしたのジョー』『ベルサイユのばら』『エースをねらえ! 』『ガンバの冒険』『家なき子』など)、竹内啓雄、作画監督には杉野昭夫が参加し、当時のアニメ界を代表するスタッフのもとで製作されました。

劇場版『スペースアドベンチャー コブラ』公開40周年記念して、2022年12月2日(金)より2週間限定で特別4K上映の公開が決定!4K映像となって帰ってきた伝説的作品を大迫力のスクリーンで是非ご堪能ください!

※出崎統氏の「崎」は山へんに立+可



------------------------

「LINE POP2」概要

------------------------

「LINE POP2」は、6角形のブロックを上・下・斜めの6方向に移動させ、同じキャラクターのブロックを3つ以上並べて消していく、6角形パズルゲームです。2014年10月27日のサービス公開以降、ポップなデザインやサウンドによるかわいらしい世界観と、ステージごとに異なる多彩なギミック、限られた移動回数の中で効率的にブロックを消していく戦略性など、世界中の幅広いユーザーからご好評いただき、日本国内のApp Store、Google Playの無料アプリランキングでもそれぞれ1位を記録しております。2022年6月10日時点で世界累計1,800万ダウンロードを突破いたしました。



■LINE POP2



対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語・英語・中国語(繁体字)・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2014年10月27日

価格:無料(アイテム課金)

開発:NHN

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C) NHN Corp. All rights reserved.



▼App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id878506376



▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGLP2



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-17:16)