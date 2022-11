[LINE株式会社]

新曲リリース記念!プレイリストを公開&メンバーの私物プレゼントが当たるキャンペーンも開催!



LINE株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:出澤 剛)は、当社が運営する音楽レーベル「LINE RECORDS」 https://linerecords.me/ の所属アーティスト・SWALLOW(スワロー)が、11月27日(日)に10th Single「THE ORCHID GREENHOUSE(読み:ジ・オーキッド・グリーンハウス)」をLINE MUSICで先行配信することを、お知らせいたします。









最近では、地元・エフエム青森でのレギュラーラジオ番組「SWALLOW’s nest radio」をはじめ、地元・三沢でのライブ出演など青森を中心に精力的に活動しているSWALLOW。

ヴォーカル&ギター・工藤帆乃佳は、今年8月に発表された、レコード・カセット・CDで発表された名曲をカバー・アレンジし現代に歌い継ぐプロジェクト『Old To The New』の第4弾アーティストとして、THE YELLOW MONKEYの名曲「JAM」のカバー楽曲を配信するなど新たな一面をみせたばかり。



そしてこのたび、レギュラーラジオで初解禁したSWALLOW10作目となるシングル「THE ORCHID GREENHOUSE」が11月27日(日)にLINE MUSICで先行リリースすることが決定しました。

今回も、作詞・作曲は工藤帆乃佳、編曲には安部遥音、種市悠人、Haruhito Nishi (ONEly Inc.)が担当しています。



「THE ORCHID GREENHOUSE」は、高校卒業間際に作っていたデモをもとに制作をスタート。これまで使ったことのない楽器やアレンジが入り、数年の時を経て「THE ORCHID GREENHOUSE」として完成しました。



「THE ORCHID GREENHOUSE」は高校生(15歳)から大人(20歳)になるまでを描いたストーリー。

これまで経験し、過ごしてきたものたちへの一つの区切りとして、これから先のSWALLOWはどのような思いで表現活動を続けていくのか?その決意とともに未来も感じさせる、SWALLOWのキャリアにとっても重要となる壮大なミッドバラードソングになっています。



■楽曲情報





10th Single「THE ORCHID GREENHOUSE」

(読み:ジ・オーキッド・グリーンハウス)



作詞・作曲:工藤帆乃佳

編曲:SWALLOW、Haruhito Nishi (ONEly Inc.)

Produced by SWALLOW



URL:https://lin.ee/cUOJOeW/sbhq

※11月27日(日)0時よりLINE MUSICにて先行配信スタート



■コメント

この曲も、高校卒業前の時期に書いた曲のひとつです。奇しくも、SWALLOWのこれまでの曲の全てに繋がる一曲になりました。

何かを得るために何かを諦めたり、自由になるために孤独を選んだり、新しい出会いのために別れが訪れたり、そういう運命じみたものを、あの時から無意識に感じていたのだと思います。

生きていればそういうこともある、それが人生だと、経験を伴って理解するようになると、若くて拙いデモにも新たな解釈が生まれます。そうやって、あの古いデモが曲として完成しました。

SWALLOWはこれまで、環境にも、親にも、ファンの皆様にも、恵まれてきました。温室の中で育まれた花は綺麗だけど打たれ弱く、脆いです。これから、温室の窓を放って、冷たい風に耐えて、太く力強い茎を育てます。

誰かに何かを届けたいなら、もうただ自分の好きなことをしているだけじゃダメなんだよ、と、そういうメッセージを、今の自分に、若者たちに、送りたいと思います。



■【LINE MUSIC限定】メンバーの私物プレゼントが当たるリリース記念キャンペーン

「THE ORCHID GREENHOUSE」のLINE MUSIC先行リリースを記念して、LINE MUSIC限定でメンバーの私物プレゼントやサイン入りチェキが当たるキャンペーンを開催いたします。

詳細はキャンペーンページをご覧ください。

https://linerecords.me/news/2022/07/31/000000



■【LINE MUSIC限定】ボタニカルなプレイリスト By SWALLOW

新曲「THE ORCHID GREENHOUSE」にちなみ、SWALLOWのメンバーが植物にまつわる曲を集めました。

ぜひ新曲と併せてお聴きください。

https://lin.ee/ItNCpiM/lnms



■SWALLOW(スワロー) プロフィール





工藤 帆乃佳(Gt.Vo)、安部 遥音(Gt)、種市 悠人(Key)からなる3ピースバンド。

2016年9月、青森県でバンド「No title」を結成。2017年7月から始まった、LINE社主催「LINEオーディション2017」で総合グランプリを獲得し、翌年2018年1月にデビュー。

その後、映画主題歌や高校野球テーマソングを担当。

ARABAKI ROCK FEST出演などを経て「No title」としての活動終了を宣言。

2020年6月1日、バンド名を「SWALLOW」に改名。

同年11月8日、改名後初となる1st Single「SWALLOW」をリリースし、SoftBank ウインターカップ2020 第73回 全国高等学校バスケットボール選手権大会 テーマソングに大抜擢。そして5th Single「青く短い春」では、テレビ東京系『ゴッドタン』の7月エンディングテーマにも起用。2022年はSWALLOWの新章突入を掲げ、セルフプロデュース楽曲である「常葉」「嵐の女王」「AUREOLIN」を3ヶ月連続リリース。そして4月からは地元・エフエム青森にて初のレギュラー番組「SWALLOW’s nest radio」もスタート。



*公式Twitter:https://twitter.com/SWALLOW_hhy

*公式Instagram:https://www.instagram.com/swallow_hhy/

*公式TikTok:https://www.tiktok.com/@swallow_official

*LINE公式アカウント:https://lin.ee/f9XELOz

*公式LINE BLOG:https://lineblog.me/swallow_official/

*公式サイト:https://swallow-official.com/

*レギュラーラジオ番組:

タイトル:SWALLOW’s nest radio

放送局:エフエム青森

放送日時:毎週日曜18:00-18:30

ラジオ放送後の1週間は、radikoタイムフリーで聴取可能。





【LINE RECORDS】

LINEが運営する、アーティストとユーザーの距離を縮めるデジタル・ネイティブ・レーベル。

音楽を通じたコミュニケーションの更なる活性化及びユーザーとの接点の拡大を目的に、楽曲に関するレコード制作、楽曲管理等を行う。

URL:https://linerecords.me/



