「ヘタミュ」新シリーズ第2弾

ミュージカル「ヘタリア~The Fantastic World~」

メインビジュアルを解禁いたしました!



夜空を彩る花火を見上げるイタリアやドイツ、日本たちを描いた華やかなメインビジュアルとなりました。



ミュージカル「ヘタリア~The Fantastic World~」は

2023年4月7日(金)~4月10日(月)、

大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

2023年4月15日(土)~4月23日(日)、

東京・日本青年館ホールにて上演。

一般プレイガイド先行が2月26日(日)23:59まで受付中です。



続報は、公式サイト・Twitterで随時お知らせいたします。

ゆかいな仲間たちが繰り広げるミュージカル「ヘタリア~The Fantastic World~」に引き続きご期待ください!













CAST









イタリア 役 長江 崚行(いたりあ/ながえ りょうき)

<主な出演作品>

・舞台「青山オペレッタ」

・ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ

・舞台「アーモンド」







ドイツ 役 上田 悠介(どいつ/うえだ ゆうすけ)

<主な出演作品>

・舞台『僕のヒーローアカデミア The "Ultra" Stage』シリーズ

・LIVE STAGE「スケートリーディング☆スターズ」

・舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ







日本 役 植田 圭輔(にほん/うえだ けいすけ)

<主な出演作品>

・舞台「文豪ストレイドッグス STORM BRINGER」

・「ワールドトリガー the Stage 」大規模侵攻編

・舞台「鬼滅の刃 其ノ参 無限夢列車」







アメリカ 役 磯貝 龍乎(あめりか/いそがい りゅうこ)

<主な出演作品>

・ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ

・舞台「レイルウェイ」シリーズ

・舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ







イギリス 役 廣瀬 大介(いぎりす/ひろせ だいすけ)

<主な出演作品>

・ゲーム「A3!」

・ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」

・アニメ「RE-MAIN」







フランス 役 寿里(ふらんす/じゅり)

<主な出演作品>

・Action stage『エリオスライジングヒーローズ』

・舞台『K』

・舞台「戦国BASARA」







中国 役 杉江 大志(ちゅうごく/すぎえ たいし)

<主な出演作品>

・ミュージカル「スタミュ」シリーズ

・舞台『文豪とアルケミスト 異端者ノ円舞(ワルツ)』

・本能バースト演劇 『sweet pool』







スペイン 役 山田ジェームス武(すぺいん/やまだじぇーむすたけし)

<主な出演作品>

・ミュージカル「DREAM!ing」シリーズ

・舞台『魔法使いの約束』

・舞台「黒子のバスケ」シリーズ







プロイセン 役 高本 学(ぷろいせん/たかもと がく)

<主な出演作品>

・舞台「刀剣乱舞」大坂夏の陣

・舞台『宇宙戦艦ティラミス』シリーズ

・ミュージカル「スタミュ」シリーズ







オランダ 役 磯野 亨(おらんだ/いその とおる)





ENSEMBLES

仲田祥司、町田尚規、伊東征哉、山口渓、松崎友洸、安久真修、丸山武蔵、船橋拓幹







TICKET



料金

9,900円(全席指定 ・税込)

※未就学児入場不可 ※営利目的の転売禁止



※感染対策の一環として、プレイガイド等からお客様のお名前及びご連絡先を提供いただく場合がございます。

※公演中止の場合を除き、お客様の体調不良および新型コロナウイルス感染ほか天変地異及びそれに伴う交通機関トラブルなど、事情の如何に関わらずチケットの変更・キャンセル・払い戻しは一切いたしません。ご了承の上、お買い求めください。

※会場での感染予防対策の詳細は、随時公式サイトにてご案内いたしますので、ご来場前に必ずご確認ください。ご協力いただけない場合にはご入場いただけない可能性もございますので、予めご了承ください。

※本公演は、公益社団法人全国公立文化施設協会及び緊急事態舞台芸術ネットワークが定めるガイドラインに基づき公演を実施致します。また、今後の状況やガイドライン改定によって運営方針が変更となる場合がございます。変更の際は、公式サイト、公式Twitterにて随時お知らせいたしますので予めご了承ください。



一般プレイガイド先行

2月16日(木)18:00 ~ 2月26日(日) 23:59

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/musical-hetalia/

ローソンチケット https://l-tike.com/musical-hetalia/

イープラス https://eplus.jp/musical-hetalia/



一般発売

3月12日(日) AM10:00 ~

[チケットに関する問い合わせ] 公演事務局 0570-200-114(11:00~18:00 ※日祝除く)







公演概要



◆公演タイトル:ミュージカル「ヘタリア~The Fantastic World~」



◆公演日程:

[大阪公演] 2023年4月7日(金)~4月10日(月)





[東京公演] 2023年4月15日(土)~4月23日(日)





◆会場: [大阪公演] 東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール(大阪府東大阪市御厨南二丁目3番4号)

[東京公演] 日本青年館ホール(東京都新宿区霞ヶ丘町4-1)



◆原作:「ヘタリア World★Stars」日丸屋秀和(集英社「少年ジャンプ+」連載)

◆演出:吉谷晃太朗 ◆脚本:なるせゆうせい

◆振付:MAMORU ◆音楽:tak ◆歌唱指導:水野里香

◆舞台衣装デザイン:新朋子(COMO Inc.) ◆衣装製作:COMO Inc. ◆ヘアメイク:西村裕司(earch)

◆カメラマン:金山フヒト ◆宣伝美術:羽尾万里子(Mujina:art)



◆キャスト

イタリア役:長江崚行、ドイツ役:上田悠介、日本役:植田圭輔

アメリカ役:磯貝龍乎、イギリス役:廣瀬大介、フランス役:寿里

中国役:杉江大志、スペイン役:山田ジェームス武、プロイセン役:高本学、オランダ役:磯野亨

仲田祥司、町田尚規、伊東征哉、山口渓、松崎友洸、安久真修、丸山武蔵、船橋拓幹



◆企画制作・プロデュース:4cu(Frontier Works Inc.)

◆制作:株式会社FAB

◆大阪共催:PFI東大阪文化創造館株式会社

◆主催:ミュージカル「ヘタリアFW」製作委員会







「ヘタリア」とは



原作は「ジャンプ+」(集英社)にて連載中、シリーズ累計60万部を突破した日丸屋秀和による人気コミック

『ヘタリア World★Stars』。

アニメ「ヘタリア World★Stars」も好評配信中の、いま大注目の国民性コメディーです。







4CU







『常に新しいものを自から作り出し、好奇心を失わず探究し続け、変化を恐れず、信念をもって突き進む』



Frontier Works Inc.が手掛ける、舞台事業を中心とするブランド「4cu」です。

アニメやゲ-ムを原作とした舞台作品の企画・プロデュ-スをはじめ、LIVE、映像製作などを展開していきます。





●公式サイト:http://4cu-ent.com/

●公式Twitter:@4cu_official(https://twitter.com/4cu_official)

●公式Instagram:4cu_official(https://www.instagram.com/4cu_official/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/18-10:46)