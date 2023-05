[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、アイドルイベント第2弾「新しいわたし、Debut!」と登場するアイドルイベント限定キャラに関する情報をお知らせいたします。







■アイドルイベント第2弾「新しいわたし、Debut!」開催中!

5月4日(木)メンテナンス後より、アイドルイベント第2弾となる、「新しいわたし、Debut!」を開催中!

イベントに参加&一定条件を達成で、無料で限定キャラ「★1 アミー(アイドル)」をGETできます!

また、イベントバトルを進めると、アイドルイベントオリジナルのサウンドボックスが視聴可能!

堕天使たちが一生懸命歌うアイドルソングに癒やされましょう♪



▼イベント開催期間

2023年5月18日(木) 13:59 まで





▼アミー(アイドル)の紹介動画はこちら!









Being With You

歌唱:メインボーカル ベリアル(CV:小波すず)、バフォメット(CV:小波すず)

作詞:Marica

作編曲:馬場井英之



■限定キャラ「★3 ベリアル(アイドル)」まもなく登場!

限定キャラ「★3ベリアル(アイドル)」が、5月11日(木)メンテナンス後から各種ピップアップガチャより登場!

本キャラは5月11日(木)メンテナンス後より開始のランキングバトルのボーナスキャラに参加します!

ぜひ、ベリアル(アイドル)と一緒にイベントをお楽しみください♪



▼ピックアップ対象ガチャ

・プレミアムガチャ(★3 ベリアル(アイドル) ピックアップ)

・Debut!特別ガチャ(★3 ベリアル(アイドル) ピックアップ)



▼各種ガチャ開催予定期間

2023年5月18日(木) 13:59 まで





▼ベリアル(アイドル) の紹介動画はこちら!







■限定キャラ「★3 バフォメット(アイドル)」ピックアップ終了間近!

限定キャラ「★3バフォメット(アイドル)」の各種ピックアップガチャが、5月11日(木)14時に終了します!

本キャラは、ベリアル(アイドル)と一緒にランキングバトルのボーナスキャラに参加予定!

バフォメット(アイドル)に出会うのは今がチャンス!ぜひ、ピックアップ中のこの機会をお見逃しなく♪



▼ピックアップ対象ガチャ

・プレミアムガチャ(★3 バフォメット(アイドル) ピックアップ)

・Debut!特別ガチャ(★3 バフォメット(アイドル) ピックアップ)



▼各種ガチャ開催予定期間

2023年5月11日(木) 13:59 まで





▼バフォメット(アイドル)の紹介動画はこちら!







■キャラの育成に役立つお得なパックを各種販売中!

聖典の紙片がつまった商品や、ゴールドがざくざくついた商品など、キャラのスキルLvアップや聖典覚醒には欠かせないアイテムをたっぷり入手できる、お得なおまけつきパック各種販売中です!まもなく開催予定のランキングバトルに向けた準備や、開催中の裏FCバトルのラストスパート等にぜひ、お役立てください♪



▼販売予定期間

2023年5月18日(木) 13:59 まで





▼公式サイト

https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html



▼公式Twitter

https://twitter.com/AnCL_STAFF



▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA



■『エンジェリックリンク(エンクリ)』とは

本作は、異世界転生した主人公(あなた)と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ 『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。



多忙な日常に疲れがちな現代社会――

可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか?



▼公式プロモーションムービー









■公式Youtubeチャンネルにて、ゲーム&キャラ紹介動画公開中!

現在公式Youtubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中!

ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています!



●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ~エンクリってどんなゲーム?~







●ルシフェルの『ダ天使辞典』~ルシフェル編~









●堕天使の『異世界散歩』









■製品概要

タイトル:エンジェリックリンク(略称:エンクリ)

ジャンル:ふっとばし系コマンドバトルRPG

公式サイト: https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

公式PV:







公式Twitter:https://twitter.com/AnCL_STAFF

プラットフォーム: PC(ブラウザ版)/スマートフォン(ブラウザ版)/DMM GAMESストア

権利表記:(C)2021 EXNOA LLC



