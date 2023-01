[ヴィレッジヴァンガード]





2023年1月9日(月・祝)より、いま注目の神コンビ【ユギカ×くろうめ】のヴィレッジヴァンガード限定グッズが発売!

神曲と呼ばれる『ユエイル』『蛾想』『ディフレイル』『ダアティミスト』がグッズになりました!唯一無二のザラついた独特な声、低音の効いた巧みな編曲、リズム、全部のバランスが神がかってる作品の連発の【ユギカ】さん、神コンビと言われている【くろうめ】さんによる、サイコーーッにかっこいい世界観に中毒者多数です。【くろうめ】さんならではの今にも動き出しそうな、歌いだしそうな、魂を感じるイラストが【ユギカ】ワールドを彩ります!2023年1月9日~2023年1月22日までの期間限定、オンラインストアにて完全受注販売になります!今しか買えない限定コラボグッズをお見逃しなく!!!



海外のお客様向け通販もあります!!



海外在住のお客様も下記サイトより商品をご購入いただけます!!ぜひご利用ください!!

※海外向け通販は、日本時間の1月10日(火)よりご利用可能となります。

※This product will be listed from January 10

▼For overseas customers

https://shop.buyee.jp/vvstore



【商品詳細】



■ロングスリーブTシャツ 全2種 各¥7,200(税込)









※左袖プリント有

【素材】

綿100%

【サイズ】

Mサイズ:身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈58cm

Lサイズ :身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈59cm

XLサイズ:身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈60cm



■パーカー ¥7,500(税込)



【素材】

綿100%

【サイズ】

Mサイズ:身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈62cm

Lサイズ :身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm

XLサイズ:身丈73cm/身巾56cm/肩巾50cm/袖丈63cm



■ファスナー付きクリアポーチ ¥2,300(税込)



【素材】

PVC

【サイズ】

横18.7cm×縦10.8cm



■シャープペン ¥650(税込)





【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

縦13.5cm×横幅1.5cm



■マグカップ ¥1,900(税込)





【素材】

陶器

【サイズ】

直径8cm(持ち手含む12cm)×高さ10cm



■スマホリング ¥1,000(税込)





【素材】

アクリル/合金

【サイズ】

縦4.9cm×横3.9cm×厚み0.2cm



■缶バッジ 全4種 各¥400(税込)





【素材】

スチール/合成紙

【サイズ】

約直径5.7cm



■アクリルキーホルダー 全4種 各¥950(税込)





【素材】

アクリル

【サイズ】※左から

ユエイル:約H6.9cm×W4.5cm

蛾想:約H6.9cm×W4.6cm

ディフレイル:約H6.7cm×W5cm

ダアティミスト:約H7cm×W4.7cm



■ステッカー 全4種 各¥450(税込)





【素材】

合成紙

【サイズ】※左から

ユエイル:約H6.9cm×W4.7cm

蛾想:約H7cm×W4.9cm

ディフレイル:約H6.6cm×W5.3cm

ダアティミスト:約H7cm×W4.9cm



(C)kuroume



【受注期間】



2023年1月9日(月・祝)10:00~2023年1月22日(日)23:59





【お届け予定日】



2023年3月上旬~3月中旬





【販売店舗】



オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/19073/



▼詳細はこちら!

https://www.village-v.co.jp/news/item/14977

▼『ユギカ』のYouTubeはこちら!

https://www.youtube.com/@yugica

▼『ユギカ』のTwitterはこちら!

https://www.twitter.com/yugica00

▼『くろうめ』のTwitterはこちら!

https://twitter.com/kuroume_1024



▼『ヴィレッジヴァンガード応援サイト』がオープン!

https://cheer.village-v.co.jp/

ヴィレヴァンスタッフの愛が爆発!POPじゃ書き足りない!?

「わたしたちの勝手に応援したいほど好きなもの」が詰まった『ヴィレッジヴァンガード応援サイト』がオープン!コメントといいね待ってます!!



