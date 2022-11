[合同会社DMM.com]

合同会社DMM.com(本社:東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、以下DMM)は、LINE公式アカウントを用いた機能拡張ツールを提供する、DMM初のBtoB向けSaaS事業「DMM チャットブースト」の新CMを、2022年11月21日(月)より放送開始いたします。











「DMM チャットブースト」は、誰でも簡単に顧客対応やマーケティングを自動化できるLINE公式アカウントの機能拡張ツールです。本サービスを活用することで、新規の顧客獲得や、リピート率増加による売上の最大化、顧客対応や煩雑な作業を自動化し人件費を削減することが可能となります。顧客ごとに適したマーケティングやカスタマーサクセスを行うための自由度の高いカスタマイズ性を持ち、顧客管理機能や分析機能によってビジネスを加速させます。



新CMでは、LINEのマーケティングツールを使用したことのないユーザー向けに、サービスの信頼感や充実したサポート体制を伝えるため「DMM チャットブースト」を“相棒”と表現。ビジネスの成功を共に目指していく頼れるパートナーであることをテーマに掲げ、“相棒”との相性抜群でコンビ愛の強い芸人であるダイアンさんを起用しました。DMMチャットブーストのキャラクターで、正体不明の最強覆面レスラー「Mr.Boost(ミスターブースト)」とユースケさんが“相棒”として出演するほか、津田さんのおなじみのリアクションにもご注目ください。





■撮影終了後インタビュー

撮影終了後のインタビュー冒頭では、CMに出演した感想と合わせて、お二人の掛け合いにより和気あいあいとした雰囲気でインタビューが行われました。



Q:「DMM チャットブースト」は、LINE公式アカウントの機能を拡張させ、誰でもマーケティングを自動化できるLINE公式アカウントの自動化ツールですが、今後お二人が副業するとしたら、どんなことをしたいですか?



A (津田さん):そうですね、タレントショップをやりたいですね。竹下通りは昔はタレントショップの街やったじゃないですか。それをもう一回復活させたいですね。そして、集客のために「DMM チャットブースト」を使うという。LINEを連携させてね!



Q:本サービスは、“LINE活用の頼れる相棒”というコンセプトですが、相方がそれぞれ違う方だった場合、どんな人だったら相性がいいと思いますか?



A (津田さん):もうね、考えたくないです。やっぱりユースケと一緒にやってきたし、質問に対してちょっとムカつきましたもん。考えたくないんですよ、ユースケ以外で。考えただけでユースケに対しての裏切りだし、泣きそう。何でそんなこと言うんですか。



A (ユースケさん):俺は似ているタイプ(津田さん)の方がいいんじゃないかと思ってますね。



Q:やっぱり相方は頼れるな、と感じる時はどのような時ですか?



A (ユースケさん): 結構周りの人に津田は何もしてないと言われるんですよ。確かにネタは僕が書いてる。津田はネタも書かへんし、って毎度言ってきたりするんです。そう言われるたびに僕はちょっと腹が立っているというか、そんなわけがないじゃないですか。コンビでやってて、どっちかが何もせーへんとかがありえないので、そう言われるたびにすごい腹立って。ネタ合わせの時に、相方はストップウォッチを持ってくれるっていうすごい大事な役があって。



A (津田さん):またそれやー!



A (ユースケさん):それがあるから時間が測れるんですよ。あれがなかったら俺もうほんまにテンパって、どうやって時間測んねんって。



A (津田さん):またそれやー!



■出演者情報





■テレビCMの概要

タイトル :「ダイアン/ゴイゴイブースト」篇(15秒)

出演者 : ダイアン

放映開始日: 2022年11月21日(月)

放送地域 :全国









・CMメイキング













■その他配信先

テレビCMだけでなく、WEBやタクシーCMでも演出の異なる動画を配信予定です。

・DMMチャットブースト for EC 「売上最大化篇」











・DMMチャットブースト for 店舗 「頼れるLINE活用サポート篇」











・DMMチャットブースト CV「顧客獲得篇」









■DMMチャットブーストについて

DMMチャットブーストは、ビジネスを最速で成長させる、LINE公式アカウントを用いた機能拡張ツールです。顧客ごとに適したマーケティングやカスタマーサクセスを行うための自由度の高いカスタマイズ性を持ち、顧客管理機能や分析機能によってビジネスを加速させます。

業種/業態及び目的ごとに合わせ、「DMMチャットブースト for 店舗」・「DMMチャットブースト for EC」・「DMMチャットブースト CV」の3サービスを展開しております。

サービスサイト:https://chatboost.dmm.com/





■合同会社DMM.comについて

会員数3,914万人(※)を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業からこれまで、動画配信、FX、英会話、ゲーム、3Dプリントなど60以上のサービスを展開。沖縄での水族館事業参入、ベルギーでのサッカークラブ経営など、様々な事業を手掛けてまいりました。また2018年より若手起業家の支援を強化、「DMM VENTURES」による出資や、M&Aなどを積極的に展開しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。※2022年2月時点

企業サイト:https://dmm-corp.com/



