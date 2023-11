[株式会社カプコン]





シリーズ最新作『ストリートファイター6』で初となるセールを実施中! 現在販売されている本作の「スタンダードエディション」「デラックスエディション」「アルティメットエディション」が“最大34%オフ”とお得に購入できる!



各デジタルストアで購入できるので、まだ『ストリートファイター6』をプレイしたことがない方は、是非このセールを機に本作を手に入れてプレイしてみよう!



■セールの詳細はコチラ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp



今回のセールで『ストリートファイター6』が目に留まったけど、そもそもどんなゲーム? と思った方に本作の概要を改めて説明しよう! 本作は「ストリートファイター」シリーズの対戦格闘を継承した「ファイティンググラウンド」に加え、新たにシングルプレイヤー用没入型ストーリーモード「ワールドツアー」や、全世界のプレイヤーと交流できるモード「バトルハブ」が登場するなど、初心者からベテランまで幅広いプレイヤーが楽しめる新時代の対戦格闘ゲームである。



また、コマンド入力の壁を取り払うために必殺技ボタンやアシストボタンが設定された操作方法「モダン」タイプや、攻撃ボタンを押すだけで距離や状況に応じて、キャラクターが適した動作を自動的に行う操作方法「ダイナミック」タイプも導入している。初めてプレイする方や、久しぶりに「ストリートファイター」をプレイする方も、バトルの熱い駆け引きや爽快感を楽しめるぞ!



「リュウ」や「春麗」などのレジェンドファイターだけでなく、本作より新たに登場する「リリー」や「マリーザ」なども含め、初期では計18人のファイターをプレイできる。すでに追加された「ラシード」や「A.K.I.」以外にもキャラクターを追加予定だ。個性あふれるファイターとのバトルを楽しもう!



『ストリートファイター6』セール概要

■PlayStation(R)Store

セール期間:2023年11月27日(月)23:59まで

・PS5/PS4『ストリートファイター6』スタンダードエディション ※ダウンロード版のみ

https://www.playstation.com/ja-jp/games/street-fighter-6/

通常価格:7,990円(税込)→セール価格【34%オフ!】:5,273円(税込)



■Xbox Game Store

セール期間:2023年12月1日(金)18:59まで

・Xbox Series X|S『ストリートファイター6』スタンダードエディション ※ダウンロード版のみ

https://www.xbox.com/ja-JP/games/street-fighter-6

通常価格:7,990円(税込)→セール価格【33%オフ!】:5,353円(税込)



■Steam Store

セール期間:2023年11月29日(水)2:59まで

・Steam『ストリートファイター6』スタンダードエディション ※ダウンロード版のみ

https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

通常価格:7,990円(税込)→セール価格【34%オフ!】:5,273円(税込)



※ストアによりセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更する場合がござい

ます。

※セール詳細及びコンテンツ内容はカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。



PS5(R)やアーケードコントローラー、『ストリートファイター6』の非売品グッズが抽選で当たるSNSキャンペーンが開催中!







『ストリートファイター6』の初セールを記念してPS5(R)やアーケードコントローラー、『ストリートファイター6』の非売品オリジナルグッズが抽選で当たる豪華なキャンペーンが開催中だ! 「ストリートファイター公式(@StreetFighterJA)」及び「ストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)」の2つのX(旧Twitter)アカウントをフォロー、キャンペーン対象ポストをリポストして手に入れよう!



■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20231117/sf6_salecp/



■キャンペーン期間

2023年11月17日(金)~2023年12月8日(金)13:00まで



■参加方法

1.下記2つのX(旧Twitter)アカウントをフォローする。

・ストリートファイター公式:https://twitter.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部:https://twitter.com/SF6_PR

2.キャンペーン対象ポストをリポスト

※当選された方には「ストリートファイター6 広報部」(@SF6_PR)よりX(旧Twitter)のダイレク

トメッセージをお送りします。



■賞品

1.PlayStation(R)5 デジタル・エディション(CFI-2000B01):1名様



(C)2023 Sony Interactive Entertainment Inc.



2.ファイティングスティックα for PlayStation(R)5, PlayStation(R)4, PC:2名様





3.『ストリートファイター6』グラフィティクリアファイル(非売品):20名様



※画像はイメージです

※賞品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。



「にじさんじ」所属バーチャルライバー「葛葉」主催の『ストリートファイター6』カジュアル大会「KZHCUP in STREET FIGHTER 6」が11月26日(日)に開催!







「KZHCUP」は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の大人気ライバー「葛葉」が主催するカジュアル大会である。「にじさんじ」所属ライバー12名とプロゲーマー4名の全16名が4つのチームに分かれ、No.1チームの座をかけて戦う初の『ストリートファイター6』大会を11月26日(日)に開催! カプコンが本イベントの企画を協力する。「KZHCUP in STREET FIGHTER 6」を制するのはどのチームか、是非お見逃しなく!



■「KZHCUP in STREET FIGHTER 6」カプコン特設サイト

https://www.streetfighter.com/6/contents/kzhcup/ja-jp/



「KZHCUP in STREET FIGHTER 6」概要

■開催日時:2023年11月26日(日)15:00開始

■視聴URL:にじさんじ公式YouTube

https://www.youtube.com/@nijisanji

■出演者:葛葉(主催)/ 大和周平(実況)

■出場者・チーム:

【チームA】笹木咲 / 安土桃 / 叶 / かずのこ(プロゲーマー)

【チームB】ソフィア・ヴァレンタイン / 神田笑一 / イブラヒム / ふ~ど(プロゲーマー)

【チームC】椎名唯華 / 社築 / 奈羅花 / ハイタニ(ストリーマー)

【チームD】壱百満天原サロメ / 渡会雲雀 / 伊波ライ / ウメハラ(プロゲーマー)

■協力:カプコン



対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■公式SNS:

・ストリートファイター / STREET FIGHTER(@StreetFighterJA)

https://twitter.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)

https://twitter.com/SF6_PR

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中

■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-11:46)