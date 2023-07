[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営する、プログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO」(URL:https://coeteco.jp/)は、小学生を対象とした、見て、触れて、学べる体験型イベント『コエテコ ジュニアプログラミングフェス in 渋谷』を、2023年8月20日(日)に開催いたします。







■『コエテコ ジュニアプログラミングフェス in 渋谷』公式サイト

URL:https://expo.coeteco.jp/junior-programming-fes-2023



【『コエテコ ジュニアプログラミングフェス in 渋谷』とは】





本イベントは、プログラミングやドローンを楽しく体験し、夏休み最後の学びを得られる場を提供することをコンセプトに企画された、見て、触れて、学べる体験型イベントです。カジュアルに体験してみたい、学びたい小学生におすすめの「イベントブース」と、興味のある分野にもっと触れてみたい小学生におすすめの「ワークショップエリア」を用意しており、ニーズに合った参加方法を選ぶことができます。

「ワークショップ」へは、渋谷区立小中学校のプログラミング教育を支援する「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト」(※1)が例年、夏休み期間に行っている小中学生向けプログラミングイベント「プログラミングサマーキャンプ2023」からも一部小学生向けのプログラムを出展することが決定しており、プログラミングツールを使ったゲーム制作など、多様なコンテンツをリアルイベントにて提供します。

また、保護者向けのショートセミナーも予定しており、保護者の皆様のプログラミング教育に関する情報収集の場としてもご活用いただけます。



GMOメディアは、今後もSDGsの「4.質の高い教育をみんなに」を推進するとともに、より多くのお子様と保護者の方にプログラミング教育の理解を深める場の創出に努めてまいります。



(※1)「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト」とは、渋谷に拠点を構える東急、サイバーエージェント、DeNA、GMOインターネットグループ、MIXIの5社が、2020年度・2021年度からの小中学校におけるプログラミング教育必修化に伴い、渋谷区教育委員会と連携し、次世代に必要な資質・能力を持った人材を渋谷から輩出する土台作りを進めることを目的に立ち上げられたプロジェクトです。(URL:https://kidsvalley.jp/)



■開催の経緯

子ども向けプログラミング教育市場は小学校での必修化決定を契機として拡大を続けており、2024年度に大学入学共通テストで教科として採用も決定したことで、1,000億円にまで市場規模が拡大する可能性もあります。(※2)

しかしながら、カリキュラムのばらつきや受講者の性別の偏りなどの課題を抱えており、今後のさらなる発展のために、業界での取り組みも求められています。(※3)

そこで「コエテコ byGMO」は、すべての子どもたちがプログラミングを楽しく学べる場を創出するべく、本イベントの開催を決定しました。



(※2)2022年6月20日発表 GMOメディア船井総合研究所『2022年プログラミング教育市場規模調査』

URL:https://www.gmo.media/archives/4324/

(※3)2022年4月28日発表 「コエテコ総研 byGMO」 民間の子ども向けプログラミング教育の実態

URL:https://www.gmo.media/archives/4152/



■イベント内容

■イベントブース(当日観覧・体験可能)

・株式会社ジャムハウス

『パソコンをつかわない新しいまなび!「プラレールプログラミング」』

・DOHSCHOOL

『DOHSCHOOLプレゼンツ:世界最大級のロボットコンペティション「VEXロボティクス」に挑戦!コントローラーでロボットを操作し高得点を目指そう!』

・GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 PlayCanvas運営事務局

『PlayCanvasで楽しむドミノ倒し 3Dモデルを自分で作って渋谷のワールドに置いてみよう!』

・アルスクール株式会社/アドバンスデザインテクノロジー株式会社/東京大学のプログラミングサークルut.code();

『ブロックでプログラムを作って動かしてみよう!初めてのプログラミング教室』

・アントレキッズ

『教育版Minecraftを使ってプログラミング学習をしよう!』

・これからKIDS

『マイクラ×プログラムでクエストクリアを目指せ! マイクラクエスト』

・デジタネ by エデュケーショナル・デザイン

『プログラミングコース『デジタネ』の「ディズニーコース」「マイクラッチコース」を体験!自分でゲームや作品を作って遊んでみよう!』

・HDL合同会社

『ドローンをプログラムして、空を駆け抜けろ! ドローンプログラミングトーナメントへの挑戦』

・Kids VALLEY ~未来の学びプロジェクト~

・GMOインターネットグループ

・株式会社エス・エー・アイ

・株式会社アフレル

・株式会社プログラミング総合研究所



■ワークショップ(事前申し込み必要)

・GMOインターネットグループ(Kids VALLEY プログラミングサマーキャンプ同時開催)

『GMOデジキッズ サマーキャンプ2023 アクションゲームを作ろう! スクラッチでゲームプログラミング』

・株式会社ディー・エヌ・エー(Kids VALLEY プログラミングサマーキャンプ同時開催)

・株式会社 アフレル

『小学生からのAI体験! Scratchでつくって体験「フードロスとAI」「食とAI」』

・マイプロ(TM) by クラスモールキッズ

『マイプロ(TM)体験ワークショップ!マインクラフトでプログラミングの冒険に出よう!』

・株式会社エーアスクール

『Unity(ユニティ)というソフトを使ってプロも使う本格的なゲーム開発プログラミングを体験しよう!』

・デジタネ by エデュケーショナル・デザイン:

『子どもに人気のRoblox(ロブロックス)を使ったプログラミングを体験!自分でゲームを作って遊んでみよう!』



■イベント参加特典

イベントがもっと楽しくなる参加特典を2つご用意いたしました。イベントブースやワークショップ以外にも参加特典のミッションをクリアして、夏休みの自由研究や思い出作りにご活用ください。

1. リアルプログラミング謎解きゲーム参加シート

不思議なキャラクター「コエテコテッコ」の謎を解き明かす謎解きゲームを開催します。ゲームに参加しながらプログラミングの知識を深めることができます。隠された7つの謎を解き明かし、「コエテコテッコ」を救出してください!

2. 自由研究シート

参加したワークショップの学んだことや感想を記入できるシートをご用意しました。自分自身の成長の証として、新たな学びの発見の場としてご活用ください。



※実際に配布するデザインと異なる場合がございます



■イベント概要





【「コエテコ byGMO」とは】(URL:https://coeteco.jp/)





■小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数業界No.1(※4)

GMOメディアが運営する「コエテコ byGMO」は、「プログラミング教育がわかる、プログラミング・ロボット教室がみつかる」をコンセプトに、2017年11月に開設したプログラミング教育ポータルサイトです。2023年3月末時点で掲載された教室数は12,700を超えています。



(※4) 2020年12月 MMD研究所調べ



■プログラミング教育解説記事など関連情報も充実し、保護者の方々のスクール選びをサポート

2020年4月からの小学校でのプログラミング教育の必修化に伴いプログラミング教室への注目が高まっていることから、国内のプログラミング教室の数も10,000を超えるなど急激に拡大しています。また、保護者の多くはプログラミング学習が未経験ということから「子どもに合うプログラミング教室がわからない」という悩みを抱える方も少なくありません。

「コエテコ byGMO」では、サービス開始当初から「わからないことをわかりやすく」という理念の基、プログラミング教育の解説記事や教室の情報を充実させることで、保護者のニーズを満たしてきました。

また、SDGsの1つである「4.質の高い教育をみんなに」の達成に向け、プログラミング教育に関する最新ニュースや調査結果をはじめ、様々なプログラミング教室の情報を伝えることで、小学生のお子さんを持つ親御さんを対象に、プログラミング教育への理解を深めるとともに、プログラミング教室選びの参考となることを目指しています。





以上





