シリーズ最新作『ストリートファイター6』で発売初期から登場する18キャラクターのコスチューム「Outfit 3」が12月1日(金)に発売決定! コンセプトアートが未公開だった9キャラクター分も含め、各キャラクターが「Outfit 3」で対戦する様子をたっぷり見れるショーケーストレーラーも公開中だ!









ゲーム内のイラストや様々な文化から得たインスピレーション、ユーモアが詰まった魅力的なコスチュームである。初公開のコンセプトアートや開発デザインチームのコメントは、ゲーム連動サービス「バックラーズブートキャンプ」にて掲載予定。『ストリートファイター6』に関する開発コラムを定期的に更新しているので、是非この機会にチェックしてみよう!



■バックラーズブートキャンプ

https://www.streetfighter.com/6/ja-jp/column/all/1



※Year 1追加キャラクターの「Outfit 3」は、「豪鬼」参戦時と同じタイミングで発売予定です。







































対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■公式SNS:

・ストリートファイター / STREET FIGHTER(@StreetFighterJA)

https://twitter.com/StreetFighterJA

・ストリートファイター6 広報部(@SF6_PR)

https://twitter.com/SF6_PR

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中



※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■コピーライト: (C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



