GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷正寿)は、2023年9月16日(土)から 開催される、国内最大級の情報セキュリティコンテスト「SECCON 2023」(主催:特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 以下、JNSA)に、トップスポンサーである「プラチナスポンサー」として協賛いたします。

本イベントは、実践的情報セキュリティ人材の発掘・ 育成、技術の実践の場の提供を目的として設立された情報セキュリティコンテストであり、グループ会社のGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社(代表取締役社長:牧田 誠 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ)のセキュリティエンジニア・三村 聡志が実行委員長を務めています。

GMOインターネットグループは、本イベントへの協賛を通じて、グループ会社であるGMOサイバーセキュリティ byイエラエが持つトップエンジニアのスキルを社会に還元し、日本や世界のセキュリティ技術の向上に貢献してまいります。









【GMOインターネットグループのセキュリティ事業】(https://www.gmo.jp/security/)





GMOインターネットグループでは「すべての人に安心・安全なインターネットを」をテーマに、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ、GMOグローバルサイン株式会社(代表取締役社長:中條一郎 以下GMOグローバルサイン)、GMOブランドセキュリティ株式会社(代表取締役社長:中川光昭 以下、GMOブランドセキュリティ)の3社を中心に、セキュリティ事業に取り組んでいます。

GMOサイバーセキュリティ byイエラエでは、ホワイトハッカーによる「サイバーセキュリティ」を、GMOグローバルサインは暗号通信・SSLによる「暗号セキュリティ」を、そして、GMOブランドセキュリティにおいてはドメイン・商標の専門家による「ブランドセキュリティ」を提供し、DXやオンライン化、IoT化が加速し、セキュリティ対策の重要性が高まる中、インターネットをご利用いただくすべの方々に、安心・安全をご提供しています。



■協賛の目的

「SECCON」は、IT/ICTに関わる多様な人材への情報セキュリティの考え方や知見を広めることに目的に始まりました。その中から世界に通用する実践的情報セキュリティ人材の発掘・育成することを目指して、年間を通じて様々なワークショップやコンテストといったイベントが企画されています。

GMOインターネットグループはこの目的・意義に賛同し、本イベントを通じ高度セキュリティ人材の育成に貢献するべく協賛を決定いたしました。年間を通じて実施される様々なイベントを通じ、参加者をはじめとする他企業・関係者とつながりをもつとともに、GMOサイバーセキュリティ byイエラエが持つトップエンジニアのスキルを社会に還元することで、日本の情報セキュリティレベルを世界トップレベルに引き上げていきたいと考えています。



【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】(https://gmo-cybersecurity.com/)





今回の「SECCON2023」の実行委員長であるセキュリティエンジニア・三村 聡志が所属する、GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、「誰もが犠牲にならない社会」をミッションに掲げ、ホワイトハッカーによる攻撃者目線のセキュリティ対策を提供しています。脆弱性調査・研究の活動を通じて、最先端の攻撃手法に対する理解をさらに深め、サービス品質の向上にもいかしてまいります。

また、日本や世界のセキュリティエンジニアの技術力向上を目的として、脆弱性調査・研究チームを発足し、活動の第一弾として2023年4月に参加した「Ricerca CTF」で優勝するなどの実績があります。

チームは、今後も国内外のセキュリティコンテスト(CTF)への挑戦や、セキュリティカンファレンスの開催、発見した脆弱性情報の発信などを通じて、トップエンジニアのスキルを社会に還元し、日本や世界のセキュリティ技術の向上に貢献してまいります。



【「SECCON2023」について】(https://www.seccon.jp/2023/)





「SECCON」は実践的情報セキュリティ人材の発掘・ 育成、技術の実践の場の提供を目的として設立された情報セキュリティコンテストであり、CTF競技(※)の「SECCON CTF」を中心として、CTFを目指す人向けの「SECCON Beginners」、情報セキュリティ技術に興味がある女性を対象としたコミュニティ「CTF for GIRLS」、セキュリティ技術をハンズオンで学ぶ「SECCON Workshop」、SECCON Contest of Contestに応募された競技やコンテストの企画案・設計案を実際に実施するイベント「SECCONCON」、セキュリティ技術者のためのオープンカンファレンス「電脳会議」のイベントで構成されています。

※ Capture the Flagの略で、世界各地で開催されているセキュリティ技術を競うコンテストの総称。セキュリティのスキルを用いて隠された答え(Flag)を探し出す攻防形式、答えをサーバーへ送信するクイズ形式などがあります。



■「SCCON2023」開催概要





【「SECCON2023」実行委員長 三村聡志のコメント】





GMOサイバーセキュリティ byイエラエ 高度解析部 高度解析課 課長 三村聡志



2012年にスタートした「SECCON」は今年で11期目を迎えます。これまで積み重ねてきたレガシーを大切にしながら、柔軟な視点で新たな挑戦もできる環境にしていきたいと考えています。



まだまだ若い年齢ではありますが、日本のセキュリティ技術の向上に貢献できるイベントとなるよう皆様のご支援またご意見を大切にしながら一歩一歩進めてまいります。



【GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社】(URL:https://gmo-cybersecurity.com/)







【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)



