株式会社書泉(アニメイトグループ)は、「アイドルイベントの聖地」と呼ばれる書泉ブックタワー含む書泉店舗においての、2023年1月の「女性タレント写真集売上ランキング」を発表いたします。





<2023年1月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング>











1位 モーニング娘。'23 石田亜佑美 写真集「Are you Ready me」

(出版社:オデッセー出版/ワニブックス、発売日:2023/1/7)

2位 『オトナになったね、まきちゃん 達家真姫宝 写真集』(出版社:双葉社、発売日:2023/1/19)

3位 ちとせよしの写真集『vacation』(出版社:ジーオーティー、発売日:2023/1/20)

4位 『白ばらの夜 草野 綾写真集』(出版社:双葉社、発売日:2022/12/9)

5位 『燦々』熊切あさ美写真集(出版社:双葉社、発売日:2022/12/22)

6位 『原つむぎは、酔うと床で寝るらしい。』(出版社:サイゾー、発売日:2022/12/20)

7位 吉岡里帆Wアニバーサリー写真集「日日」通常版(出版社:マガジンハウス、発売日:2023/1/15)

8位 駒木結衣 フォトエッセイ『空を結ぶ』(出版社:ワニブックス、発売日:2023/1/27)

9位 乃木坂46写真集 乃木撮 VOL.03(出版社:講談社、発売日:2023/1/24)

10位 似鳥沙也加1st写真集 Ribbon(出版社:KADOKAWA、発売日:2022/9/28)





※調査店舗:

書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店(販売数合計)。

※店頭イベント販売数含む。



★書泉アイドル・タレント写真集担当 コメント★



1位はモーニング娘。’23 石田亜佑美さんの写真集「Are you Ready me」です。

モーニング娘。’23のサブリーダーを務める石田亜佑美さん。

6冊目となる写真集は、1月7日のバースデーに発売され、「アイドルとしてありのままの石田亜佑美」をコンセプトに、26歳の等身大の美しさ、天真爛漫な無邪気さ、アイドルとしての新たな一面など、魅力あふれる様々なカットを楽しめる1冊です。



1月10日に書泉ブックタワーで開催されたリリースイベントは大盛況となりました。





★石田亜佑美さんコメント★



石田亜佑美6冊目の写真集「Are you Ready me」を 26歳の誕生日にお届けします。

モーニング娘。に加入し12年、たくさんの撮影をさせていただいたので、もうどんな自分も撮りきってしまったのではと思っていたのですが、ファンの方がどんな私を好きだろうかと想像してみると、まだ、これは撮っていない!撮りたい!という案が浮かびました。



写真集の最後に、その想いを込めたカットが入っているので、1枚目から最後まで、

ぜひ楽しみにページをめくっていただけたら嬉しいです。



2023年、26歳の 1年も、よろしくお願いします!









