株式会社カプコンは、2023年11月25日(土)に東京ビッグサイトにて開催されるアーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ in TOKYO BIG SIGHT」について、カプコンのブースの出展情報を公開いたしました。









■カプコンブース出展一覧





■会場マップ





「アミューズメント エキスポ in TOKYO BIG SIGHT」のカプコンブースでは、カプコンのアミューズメント施設で好評稼働中のシリーズ初のVR作品『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』のプレイアブル出展をはじめ、e-SPORTSゲームの興奮を気軽に体験できる「CAPCOM e-SPORTS CLUB」、スマホやパソコンからネットを通じて、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでも楽しめる『カプコンネットキャッチャー カプとれ』、こちらもスマホやパソコンからネットを通じて、いつでもハズレ無しのくじが楽しめる『カプくじ オンライン』を出展いたします。



なお、「CAPCOM e-SPORTS CLUB」では、「ストリートファイター」シリーズの最新作『ストリートファイター6』のPC版、PS5版をお楽しみいただけ、カプコンスタッフと対戦するイベントも開催予定です。

また、カプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「カプコンストア」のPOPUPショップもカプコンブース内に展開いたします。



【アミューズメント エキスポ in TOKYO BIG SIGHT 開催概要】

・会場:東京ビッグサイト 東2・3ホール (東京都江東区有明 3-10-1)

・日程:2023年11月25日(土) 9:00~17:00(最終入場 16:30)

・チケット:

「ファストチケット」(9:00から入場可能) 3,000円(税込)

「スタンダードチケット」(10:00から入場可能) 2,000円(税込)

「レイトチケット」(13:00から入場可能) 1,000円(税込)

※小学生以下無料

※いずれも滞在時間に制限はありません

※会場での当日券の販売はございません



各種チケットの詳細は公式サイトをご確認ください。

公式サイト: https://amusementexpo.jp/



■■カプコンブース出展内容■■

■『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』





プレイヤーは悪の秘密結社『シャドルー』の下級兵となって、バーチャルシミュレーター内で戦闘訓練を行う。

「ストリートファイター」シリーズ初のVR作品となる『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』が

カプコンブースにてお楽しみいただけます。

※混雑状況により整理券対応とさせていただく場合がございます。

※試遊された方にはノベルティもご用意しております。



・『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』公式サイト:

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/streetfightervr.html



■CAPCOM e-SPORTS CLUB





「ストリートファイター」シリーズ最新作の『ストリートファイター6』のPC版、PS5版の試遊台をご用意。

お客様同士の対戦や、カプコンスタッフとの対戦イベントなどe-SPORTSを気軽にお楽しみいただけます。

※混雑状況により整理券対応とさせていただく場合がございます。

※試遊された方にはノベルティもご用意しております。



■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』(以下、『カプとれ』)



『カプとれ』は、スマホやパソコンからネットを通じて、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでも楽しめるサービスです。アミューズメント エキスポでは試遊台でお楽しみいただけ、試遊された方にはノベルティもご用意しております。

・『カプとれ』公式サイト:https://capcom-netcatcher.com/



■『カプくじ オンライン』



スマホやPCからいつでも簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじサービスです。

アミューズメント エキスポでは「カプくじ」のサービスを体験することができ、体験された方にはノベルティもご用意しております。

・『カプくじ オンライン』公式サイト:https://capcom-capkujionline.com/



■CAPCOM STORE POPUPショップ





カプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「カプコンストア」のPOPUPショップがアミューズメント エキスポ カプコンブース内にオープンいたします。

「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」、「ストリートファイター」といったカプコンの人気キャラクターのグッズを取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。

なお、1回の購入で3,000円以上ご購入いただいたお客様には「オリジナルショッパー」を差し上げます。



※イメージ(CAPCOM STORE TOKYO店舗画像となります)



【注意事項】

※会場の混雑状況により、入場制限や整理券対応を行う場合がございますので、予めご了承ください。

※各出展内容は、予告無く変更・中止になる場合がございます。





