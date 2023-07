[GMOインターネットグループ]

新管理画面にAI機能を実装し、商品登録作業の効率化やSEO強化による売上向上を支援



GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO:向畑 憲良、以下、GMOメイクショップ)は、ECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」(URL:https://www.makeshop.jp/

)において、AIが商品説明文を自動で生成する機能を実装し、本日2023年7月13日(木)より提供開始いたしました。ECサイトの売上を獲得するうえで重要な要素の一つである商品説明文を自動生成することで、EC事業者の業務効率化と売上向上を支援いたします。



本機能は、OpenAIが提供する「ChatGPT API」を利用しています。「makeshop byGMO」が2023年3月より提供を開始した新管理画面内に実装し、「makeshop byGMO」をご利用のEC事業者はどなたでもご活用いただくことが可能です。商品ページ内に表示される商品説明文の生成に加え、ディスクリプション(検索エンジンの検索結果に表示される説明文)の生成にも対応し、クリック率の向上を図るなどSEO対策への効果も期待できます。









【提供開始の背景】





昨今では、「ChatGPT」をはじめとした生成AIの注目が高まっています。EC業界においても生成AIの活用が求められており、GMOメイクショップが2023年6月に主催したイベント「makeshop day」(※1)でも、「ChatGPT」を活用したECマーケティング戦略に関するセミナーを開催し、参加したEC事業者やパートナー企業からご好評いただくなど、AI技術の活用に向けた支援を進めてきました。

また、GMOメイクショップでは、市場環境の変化や多様化する顧客ニーズに柔軟かつスピーディーに対応するべく、「makeshop byGMO」のシステムをフルリニューアルする『次世代EC開発プロジェクト』を進行しており、その一環として2023年3月にUIをリニューアルした新管理画面の提供を開始いたしました。(※2)新管理画面の開発を進めていくにあたり、AI技術を取り入れることでEC運営の効率化につながると考え、まずは、売上獲得において重要な要素の一つである商品説明文の生成機能を実装することといたしました。本機能の提供を皮切りに、今後もAI技術の活用によるEC事業者の課題解決と、商取引の活性化に取り組んでまいります。



(※1) GMOメイクショップ、食品ECをテーマとしたイベントを福岡で開催「makeshop day FUKUOKA 6th anniversary ~食品ECの最前線から学ぶ!必勝のEC戦略・戦術とは?~」 https://www.makeshop.co.jp/news/press/2023-05-25/

(※2)「MakeShop byGMO」、ショップ管理画面をリニューアル! 3月30日より新UIをリリースhttps://www.makeshop.co.jp/news/press/2023-03-30-2/



【機能の概要】





本機能は、「makeshop byGMO」の新管理画面よりご利用いただけます。商品の登録・編集画面に実装された『AIで商品説明文を生成する』のボタンから商品名と必要なキーワードを入力するだけで、商品説明文を自動生成いたします。商品の魅力が伝わりやすく、ユーザーにとっても読みやすい文字量として、400字程度の生成結果になるようあらかじめ設定されており、また、生成結果が表示される画面からそのまま編集をおこなうことも可能です。AIが生成した文章をもとに、より商品の魅力が伝わる説明文へアレンジを加え商品ページに反映させることで、商品登録作業の効率化を実現いたします。

さらに、ディスクリプションの生成にも対応し、クリック率の向上を図ることでSEO対策への効果も期待できるなど、「makeshop byGMO」新管理画面ならではの機能を提供し、ECサイトの売上向上を支援いたします。



■生成イメージURL:https://www.makeshop.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/animation-l.gif



【GMOインターネットグループにおけるAI活用推進策】





1.4月より開始した「ChatGPT業務活用コンテスト」“AI(愛)しあおうぜ!“では、社内のAIに関する取り組みや新サービスへ繋がる応募作品が生まれています。(※3)

2.AIに関する最新動向や最新ツールの理解を深めるために、専門家によるオンラインセミナーを月に2回開催。また、eラーニング等の動画コンテンツも計画中です。

3.生成AIを使いこなすために重要なプロンプト力を高めるため社内ナレッジ共有SNS「Genius」プロジェクトを開始。2023年4月よりSlack版の運用を開始しています。

4.Slackの全パートナー参加のチャンネルではAIに関する最新情報を共有しています。

5.グループ各社では積極的にAI活用を目的とした合宿等を推進しており、サービス実装に繋がっております。



(※3)賞金総額1,000万円超!4つの部門で毎月開催!「AI(愛)しあおうぜ!ChatGPT業務活用コンテスト」開始!https://www.gmo.jp/news/article/8338/



【GMOメイクショップについて】





GMOメイクショップは、「Commerce for a better future./商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、プラットフォーム事業とシステムインテグレーション事業を展開しています。プラットフォーム事業では、EC構築支援から、ECマーケティング支援、EC運用受託まで対応し、また、運営資金調達のための補助金・助成金の申請支援や、ECの売上を最短即日で入金する『即日売上入金サービス』提供によるキャッシュフロー改善支援など、EC領域における一気通貫の支援体制を整えています。

ECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」は、2022年には年間流通額が3,055億円に到達、11年連続で業界No.1(※4)を獲得し、導入店舗数は2022年12月末時点で11,000店以上となっています。上位版サービスとして、カスタマイズに対応する「GMOクラウドEC」も提供し、スタートアップから大規模ECまで、あらゆるビジネスのEC化をサポートしています。

今後もGMOメイクショップは、広範なEC領域において、店舗様が抱える様々な課題を解決できるよう、サービスの強化を図り、国内のEC市場の活性化に貢献してまいります。



(※4)ECサイト構築サービス運営企業各社の発表数値より、SaaS型の数値を比較(自社調べ 2023年3月時点)





以上





