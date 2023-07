[GMOインターネットグループ]

DIGITALIOと共催で7月26日(水)に開催



GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営するアフィリエイトサービスプロバイダ(以下、ASP)(※1)「アフィタウンbyGMO」は、株式会社DIGITALIO(代表取締役CEO:古谷 和幸、代表取締役COO:安藤 敦⼠ 以下、DIGITALIO)と共催で、2023年7月26日(水)に無料ウェビナー「特許取得済!ASP初の"ギフト付与機能"『アフィコ』で獲得件数2倍に!」を開催いたします。

なお、GMOメディアでは「アフィタウンbyGMO」において、アフィリエイト広告の出稿主がWEBメディア上で会員基盤やポイント機能がない場合でも、対象者にインセンティブを簡単に付与できるギフト管理システム『アフィコ』の特許を2023年5月31日(水)に取得しました。(特許番号:第7288931号)

(※1) ASPとは、広告主と広告掲載で収益を得たいWEBサイト(アフィリエイター)を仲介する事業者のこと。







「アフィタウン byGMO」では、DIGITALIOが提供するデジタルギフト「デジコ」と連携し、商品やサービスへ申し込みを行った利用者へギフトコードの配布が簡単にできる機能『アフィコ』を提供しております。2021年にASP初の仕組みとしてサービス提供を開始し、インターネット回線やクレジットカードなどのアフィリエイト記事を中心に様々なサービスやメディアにて導入いただいています。『アフィコ』を導入したことにより、導入前より獲得件数が2倍(※2)になるなど、メディアの収益アップにつながる実績が出ております。

本ウェビナーは、2部構成となっており、第1部は広告主の皆様、第2部はインフルエンサーの皆様に向けた内容となっています。メディア集客におけるデジタルインセンティブの可能性や実際のデジタルギフト活用とその効果について、実績や親和性が高いジャンルの紹介も交えて解説いたします。

また、ページリニューアルやカラー機能など『アフィコ』新機能についてもご紹介させていただきますので、すでに『アフィコ』をご存知の方もぜひご参加ください。



(※2)同じ媒体で『アフィコ』導入以前後の実績を比較



【ウェビナー概要】











【『アフィコ』の特許取得】





『アフィコ』は「アフィタウン byGMO」を通じてアフィリエイト広告を出稿する広告主に向けて、「アフィタウン byGMO」と提携するWEBメディア上で、会員基盤やポイント機能がなくても、対象者へインセンティブを簡単に付与できる機能です。対象者はデジタルギフト「デジコ」(※3)が提供するAmazonギフトカード(※4)など4種類のデジタルギフトからインセンティブを選ぶことが可能で、ニーズに応じたインセンティブの付与ができます。

また、対象者の判定やメールアドレスの取得、対象者へのデジタルギフトの送付は『アフィコ』が自動で行うため、手間をかけることなく運用できます。

広告主側は、アフィリエイト広告を見て商品やサービスへの申し込みを行った利用者に対して、インセンティブを付与することで、これまでリーチできていなかった方に対して、自社の商品やサービスの利用を促すことが可能になります。

本サービスで利用されているギフト管理システムは特許を取得しております。GMOメディアでは、今後も広告主・インフルエンサーにとって利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。



(※3)「デジコ」はDIGITALIOが提供するデジタルギフトサービスです。

(※4)Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。本プログラムは【株式会社DIGITALIO】による提供です。本プログラムについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。





■特許概要





【「アフィタウン byGMO」とは】(URL: https://www.gmo.media/service/affitown/)





「アフィタウン byGMO」は、GMOメディアのメディア運営のナレッジを活かし、成果報酬型の広告配信を中心に運営しているASP(アフィリエイトサービス・プロバイダ)です。メディア会社運営のASPとして国内の大手メディアへの配信も行っており、国内外の大手企業様からもサービスをご活用いただいています。





【GMOメディア株式会社】 (URL:https://www.gmo.media/)





【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)



※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

