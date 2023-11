[株式会社カプコン]

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第7節は、11月17日(金)18時40分から!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」公式Webサイト

11月14日(火)に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第6節の試合速報をお知らせいたします。



▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第6節ご視聴はこちら

MATCH 1:【AWAY】忍ism Gaming vs CYCLOPS athlete gaming OSAKA【HOME】











■先鋒戦:ヤマグチ選手(ディージェイ)(クラシック) vs GO1選手(春麗)(クラシック)



ディージェイで待ち受けるヤマグチ選手に対するは、第4節において見事なディージェイ戦を見せたGO1選手の春麗。ヤマグチ選手は、GO1選手に対して対策を準備してきたと語るも、先に試合の主導権を握ったのはGO1選手だった。春麗の「空中百裂脚」からチャンスを作り、第1BATTLEを奪うことに成功する。その後も、ヤマグチ選手の仕掛けるフェイントに釣られることなく試合を展開し、ストレートでGO1選手が勝利を手にした。



■中堅戦:ももち選手(ルーク)(クラシック) vs フェンリっち選手(JP)(クラシック)



緊張感の伝わる静かな立ち上がりから始まった中堅戦。第1BATTLEは、見事なさし返し攻撃と、バーンアウト状態となった相手を手堅く攻め込む形でフェンリっち選手が先制した。その後、両者バーンアウト状態も辞さない、アグレッシブな攻撃が目立つ試合展開となったが、JPの「ヴィーハト・アクノ」と、スーパーアーツLv2「ラヴーシュカ」を起点に相手を崩し切ることに成功したフェンリっち選手が中堅戦に勝利し、チームに大きな10ポイントを持ち帰った。



■大将戦:藤村選手(ケン)(クラシック) vs かずのこ選手(キャミィ)(クラシック)



両チームの今後の命運を背負う重要な大将戦。まずは、優れた状況判断で相手にプレッシャーを掛けつつ戦うかずのこ選手が先にペースを掴んだ。自身の戦闘スタイルを相手に意識させることで、相手の動きをコントロールする見事な駆け引きを見せるかずのこ選手。最後まで藤村選手に反撃の隙を与えることなくストレートで大将戦に勝利し、チームの窮地を救う大活躍を見せた。



前半戦で苦しい展開が続いた両チームの対戦は、「CYCLOPS athlete gaming OSAKA」の勝利で幕を閉じた。MATCHを通じて、相手チームに1BATTLEも取らせることなく完璧な形で勝ち切った勢いのまま、後半節を駆け抜けてもらいたい。



MATCH 2:【AWAY】DetonatioN FocusMe vs FAV gaming【HOME】











■先鋒戦:竹内ジョン選手(ラシード)(クラシック) vs ボンちゃん選手(ルーク)(クラシック)



2nd STAGE 第1節と同じ組み合わせとなった先鋒戦。前半節のリベンジを果たすべく、気合が入る竹内ジョン選手だったが、ボンちゃん選手のラシード対策が随所に光り苦戦を強いられる。竹内ジョン選手が先手を取るものの、ボンちゃん選手はどっしりとした立ち回りで簡単に崩されない。終始安定した試合展開を作り、巧みなドライブゲージ管理を見せたボンちゃん選手が圧倒する形で先鋒戦に勝利した。



■中堅戦:ナウマン選手(ケン)(クラシック) vs sako選手(春麗)(クラシック)



ナウマン選手のケンに対するは、チームリーダーのsako選手の春麗が登場。2nd STAGEでの初勝利を手にしたいsako選手は、春麗の「覇山蹴」での弾抜けや、相手のジャンプの着地を狙う攻撃で試合の主導権を握ることに成功する。劣勢を強いられていたナウマン選手だったが、驚異の勝負強さで粘りを見せる。フルセットフルラウンドに渡る激闘となった中堅戦だったが、最後はナウマン選手の会心のドライブインパクトが決まり勝負あり。

チームに漂う嫌なムードを吹き飛ばす快勝を挙げた。



■大将戦:ふ~ど選手(ディージェイ)(クラシック) vs ときど選手(ケン)(クラシック)



ときど選手の挨拶代わりのドライブインパクトから始まった大将戦。見事にそのインパクト返しに成功し、試合の主導権を握ったのはふ~ど選手。試合前インタビューで、ときど選手戦に自信ありと語った通り、圧倒的な試合展開でときど選手を追い詰めていくふ~ど選手。終始試合を掌握し、ときど選手に粘らせることなくストレートで大将戦に勝利。有言実行を示す形となった。



ここまで独走状態だった首位「FAV gaming」に、待ったをかけた「DetonatioN FocusMe」。追撃態勢はばっちり! 残り4節でランキング首位も見えてきた。





MATCH 3:【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs 魚群【HOME】











■先鋒戦:かべ選手(ケン)(クラシック) vs 水派選手(キャミィ)(クラシック)



自身の持ち味である強気な攻めを繰り返す水派選手に対し、随所にキャミィ対策を見せ第1BATTLE先取に成功したのはかべ選手。第2BATTLEも勝利まであと少しというところまで追い詰めるものの、ここから水派選手の逆襲がスタート。かべ選手の行動に対しての一点読みが炸裂し、逆にペースを握られてしまう。その後も最後まで攻撃的な選択肢を通し続けた水派選手が勝利。第1節に続いて、今節でもかべ選手のSFリーグ初勝利を水派選手が阻む形となった。



■中堅戦:ひぐち選手(ガイル)(クラシック) vs もけ選手(春麗)(クラシック)



ひぐち選手のガイルに対して、自信満々といった形で挑んでいくもけ選手だったが、終始試合をコントロールしていたのはひぐち選手だった。春麗の「覇山蹴」に対して、ガイルの「リバーススピンキック」でカウンターを取るなど、様々な春麗対策を見せたひぐち選手。もけ選手の攻撃を上手くいなしながら流れを譲らず、ストレートで中堅戦に勝利した。



■大将戦:ネモ選手(JP)(クラシック) vs マゴ選手(ジュリ)(クラシック)



第1BATTLEはマゴ選手、第2BATTLEはネモ選手と、お互いに1BATTLEずつ取り合う展開となった大将戦。第3BATTLEからは、しゃがみ中キックからドライブラッシュに繋ぎ、早い展開でネモ選手を追い詰めていくマゴ選手がペースを握る展開となった。抜群のタイミングで繰り出されるジャンプ攻撃や、ジュリのスーパーアーツLv2「風水エンジン」からのコンボ攻撃など、巧みな試合展開を演じたマゴ選手がチームリーダー対決となった大将戦に勝利した。



チームリーダーマゴ選手の大活躍で、「魚群」は30ポイントを獲得し一気にランキング2位にランクアップ。この流れのまま、後半節のランキング争いを泳ぎ切る姿に期待したい。





順位表(2nd STAGE 第6節終了時点)











順位推移表(2nd STAGE 第6節終了時点)











次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第7節は、11月17日(金)18時40分から!











次回、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第7節は、11月17日(金)19時から「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。



試合開始前の18時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ!」を配信予定です。ぜひご覧下さい。



▼対戦カードはこちら



MATCH 1:【AWAY】魚群 vs DetonatioN FocusMe【HOME】



MATCH 2:【AWAY】CYCLOPS athlete gaming OSAKA vs Saishunkan Sol 熊本【HOME】



MATCH 3:【AWAY】FAV gaming vs 忍ism Gaming【HOME】



▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」2nd STAGE 第7節のご視聴はこちら



YouTube

Twitch

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 プレイオフ」2023年12月16日(土)-17日(日)開催













■開催日程

2023年12月16日(土)、17日(日) 両日共に、19:00より配信開始予定。



■試合組み合わせ

DAY 1:「2nd STAGE 3位チーム」 vs 「2nd STAGE 4位チーム」

DAY 2:「2nd STAGE 2位チーム」 vs 「DAY 1 勝利チーム」



■WEB先行視聴チケット

・「プレイオフ DAY 1」+「プレイオフ DAY 2」+「グランドファイナル」WEB先行視聴チケットセット

価格:6,500円(税込)+手数料



・「プレイオフ DAY 1」単日WEB先行視聴チケット

価格:2,500円(税込)+手数料



・「プレイオフ DAY 2」単日WEB先行視聴チケット

価格:2,500円(税込)+手数料



▼WEB先行視聴チケットの購入はこちら

※本イベントの詳細やチケット販売に関する注意事項はSFL公式サイトや各プラットフォーム券売ページを必ずご確認の上、ご購入ください。



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023 グランドファイナル」2024年1月13日(土)開催









■開催日程

2024年1月13日(土) 16:00より配信開始予定。



■会場

新宿住友ビル 三角広場

住所:東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

アクセス:「都庁前」駅直結(都営大江戸線)

「西新宿」駅徒歩4分(丸ノ内線)

「新宿」駅徒歩8分(JR線他)



■試合組み合わせ

「2nd STAGE 1位チーム」 vs 「プレイオフ 1位チーム」



■会場観戦チケット(抽選販売)

「プレオーダー(抽選販売)」の受付は終了いたしました。

追加販売は、2023年11月24日(金)18:00~「先着販売」にて販売予定です。



・「プレオーダー(抽選販売)」当落発表

11月15日(水)13:00発表予定



・A席(会場前方中央席) 価格:6,000円(税込)+手数料

・B席(一般) 価格:5,000円(税込)+手数料



▼会場観戦チケットの購入はこちら

※イープラスにご登録のメールアドレスに抽選結果のご連絡をお送りいたします。

※イープラスお申込み状況照会(https://eplus.jp/jyoukyou/)からも抽選結果をご確認いただけます。

※お客様のご希望で購入決定されたチケットは、理由の如何を問わず、取替・変更・キャンセルはお受けできません。



■WEB先行視聴チケット

・「プレイオフ DAY 1」+「プレイオフ DAY 2」+「グランドファイナル」WEB先行視聴チケットセット

価格:6,500円(税込)+手数料



・「グランドファイナル」WEB先行視聴チケット

価格:3,000円(税込)+手数料



▼WEB先行視聴チケットの購入はこちら

※本イベントの詳細やチケット販売に関する注意事項はSFL公式サイトや各プラットフォーム券売ページを必ずご確認の上、ご購入ください。



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」について











大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰の公式チームリーグ戦です。



2018年より始まり、2021年シーズンには、企業8社がチームオーナーとなり、4人1組のチームを編成してリーグへ参画する「チームオーナー制」を導入。

シリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催される2023年シーズンは大会規模を拡大、合計9チームがリーグへ参画し、激戦を繰り広げます。



大会ルールもさらにブラッシュアップ。「1st STAGE」と「2nd STAGE」から構成される「2STAGE制」で開催。「2nd STAGE」上位チームが「プレイオフ」へ進出し、さらに勝ち上がったチームが決勝大会「グランドファイナル」へ駒を進め、日本最強の座をかけて戦います!



「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2023」は、「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて、全節オンラインライブ中継を配信いたします!



■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

■CAPCOM eSports公式Twitchチャンネル

■CAPCOM eSports 公式X(旧Twitter)

『ストリートファイター6』について











■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C(15才以上対象)

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:好評発売中(2023年6月2日)

■価格:

【スタンダードエディション】

■PS5/PS4 パッケージ 税込:8,789円、ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:7,990円

【デラックスエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:10,490円

【アルティメットエディション】

■PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC(Steam)ダウンロード 税込:12,490円

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



