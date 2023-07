[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎 以下、GMOペパボ)が運営するネットショップ作成サービス「カラーミーショップ byGMOペパボ」(URL:https://shop-pro.jp/)は、創意工夫を凝らしたネットショップを発掘し表彰するコンテスト『カラーミーショップ大賞 2023』を開催いたします。

本コンテストに向けて、2023年7月11日(火)より、特設サイトにてノミネートされた全390のショップ(※1)を公開するとともに、一般投票の受付を開始いたしました。一般投票は7月21日(金)まで受け付け、その結果を踏まえて最終審査を行い、9月13日(水)に開催される授賞式において受賞ショップを発表いたします。

また、Twitterで投票したショップ名とハッシュタグ(#カラーミーショップ大賞2023)を投稿いただいた方を対象に、「全国のネットショップを応援しようキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、「カラーミーショップ byGMOペパボ」を利用しているショップで販売されている、選りすぐりの豪華グルメをプレゼントいたします。





(※1)「カラーミーショップ byGMOペパボ」が一次審査で選出したショップのうち、最終審査へ進むことを承諾したショップ。





【『カラーミーショップ大賞 2023』とは】





「カラーミーショップ byGMOペパボ」は、“高機能・低価格”をコンセプトに、5万店舗以上(※2)にご利用いただいているネットショップ作成サービスです。

豊富な機能に加えて、事業者のニーズや成長に合わせ選択できる、フリープランやECアドバイザーによるアドバイスが受けられるプレミアムプランを取り揃えています。

「カラーミーショップ byGMOペパボ」において、ネットショップの構築・運営で独自の創意工夫を凝らしているショップを発掘し表彰するコンテストが『カラーミーショップ大賞』で、2014年に第1回を開催し今年で9回目となります。

『カラーミーショップ大賞』は、「カラーミーショップ byGMOペパボ」をご利用いただく5万以上のショップ全てが一次審査の対象となる「オファー制」を採用しており、「カラーミーショップ byGMOペパボ」のスタッフによる一次審査でオファー対象となるショップを選出します。

今年は、390ショップにオファーを受けていただき、7月11日(火)より一般投票のノミネートショップとして特設サイトで公開しました。

7月11日(火)から7月21日(金)まで、一般の方からの投票を受け付け、その結果を踏まえて最終審査を行い、最も優秀な「大賞」をはじめとする各賞の受賞ショップを発表いたします。受賞ショップの発表および授賞式は、9月13日(水)に東京・渋谷「セルリアンタワー東急ホテル」で執り行う予定です。



(※2)2023年6月末時点



【特別賞を刷新!全8カテゴリをそれぞれ選出】





『カラーミーショップ大賞 2023』では「特別賞」を刷新、「コンテンツ賞」、「コミュニケーション賞」、「DX賞」を追加し全8カテゴリとなりました。これらは、昨今のネットショップオーナーが取り組むサイト内コンテンツの充実度/クオリティ向上の取り組みや、SNS・メルマガなどによる購入者とのコミュニケーション、さらに、業務のDXへの積極的な取り組みを表彰するために新設しました。



【『カラーミーショップ大賞 2023』概要】





・特設サイトURL:https://award.shop-pro.jp/2023





【「全国のネットショップを応援しようキャンペーン」概要】





『カラーミーショップ大賞 2023』の一般投票期間中、Twitterで投票したショップ名とハッシュタグ(#カラーミーショップ大賞2023)を付けて投稿いただいた方の中から抽選で10名様に、「カラーミーショップ byGMOペパボ」を利用しているショップの豪華グルメが当たる「全国のネットショップを応援しようキャンペーン」を実施いたします。



※左上から、京都吉兆 KYOTO KITCHO、王様のパン、若男水産、半田そうめんの白滝製麺

ブエノチキン、伊東屋珈琲、FISH STAND、奈良醸造









以上





