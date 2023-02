[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社マリン・エンタテインメント(アニメイトグループ)より、ラジオ『羽多野・寺島 Radio 2D LOVE』に関する最新情報として、番組発のアニソンカバーユニット・M.O.E.によるCDリリース情報をお届けします。





声優の羽多野渉さんと寺島拓篤さんがパーソナリティを務めるラジオ番組『羽多野・寺島 Radio 2D LOVE』から誕生したユニット『M.O.E.』の初のカバーシングルCDのテーマは『たたかう女の子アニメ』。カバー楽曲は全曲アレンジにて収録! また、ボーナストラックとして羽多野さん、寺島さんそれぞれとカラオケの雰囲気が楽しめる各パートバージョンも収録致します。





『M.O.E. ANISON COVER SINGLE CONVICTION -FIGHTING GIRL-』収録曲

コネクト 〔テレビアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OP〕

Give a reason 〔テレビアニメ『スレイヤーズNEXT』OP〕

輪舞-revolution 〔テレビアニメ『少女革命ウテナ』OP〕



*ボーナストラック*

コネクト (sing with 羽多野)

コネクト (sing with 寺島)

Give a reason (sing with 羽多野)

Give a reason (sing with 寺島)

輪舞-revolution (sing with 羽多野)

輪舞-revolution (sing with 寺島)



※収録曲順ではございません。

※ボーナストラック『sing with羽多野』は寺島さんのパートが『sing with寺島』は羽多野さんのパートの歌唱がない仕様です。



CDは『通常盤』に加えて、アニメイト通販・店舗のみで予約/購入が可能な『アニメイト限定盤』もリリースされます。アニメイト限定盤特典としてチェキ風カード(3枚1セット)のAver.もしくはBver.がランダムで封入されておりますので、宜しければこちらもご注目下さい。



また、『M.O.E. ANISON COVER SINGLE CONVICTION -FIGHTING GIRL-』の発売を記念して、アニメイトで予約(全額内金)もしくは購入された方対象の応募抽選制のイベントが開催されます。詳細はアニメイトHP内のイベント情報ページ( https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108564 )でご確認の上で、奮ってご応募下さい。



M.O.E. ANISON COVER SINGLE CONVICTION -FIGHTING GIRL-



【発売予定日】

2023年4月26日



【アーティスト】

M.O.E.(羽多野渉、寺島拓篤)



【仕様】

<通常盤>

●価格:¥1,980(税抜価格¥1,800)







<アニメイト限定盤>

●価格:¥2,420(税抜価格¥2,200)

●封入特典:チェキ風カード(3枚1セット) ※A・Bの2種からランダムで封入







【関連サイト】

・公式HP(羽多野・寺島 Radio 2D LOVE公式)

⇒ http://www.marine-e.net/sp/2dlove/

・羽多野・寺島 Radio 2D LOVE 配信ページ

⇒ https://ch.nicovideo.jp/2dlove

・M.O.E. ANISON COVER SINGLE CONVICTION―FIGHTING GIRL―発売記念イベント情報

⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=108564





【関連情報】

*M.O.E.(エムオーイー)とは*

ラジオ番組『羽多野・寺島 Radio 2D LOVE』から誕生した アニソンカバーユニット。

ユニット名は『MUSIC OTAKU ENTERTAINMENT』が元の意味。



【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT



