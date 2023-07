[GMOインターネットグループ]

「Japan Drone & AAM Awards 2023」審査員特別賞を受賞【GMOインターネットグループ】



GMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷正寿)は、2023年6月26日(月)~28日(水)の3日間、国内最大級のドローン・eVTOL(※1)国際展示会「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2023」(主催:一般社団法人日本UAS産業振興協議会 以下、JUIDA 共催:株式会社コングレ)にトップスポンサーである「Platinum Sponsor」として出展しました。おかげ様をもちまして、3日間延べ6,000名以上のお客様にお立ちよりいただき大盛況となりました。

また、「Japan Drone & AAM Awards 2023」において、GMOインターネットグループは「審査員特別賞」を受賞いたしました。





GMOインターネットグループのブースは「すべての空にセキュリティを」をテーマに、GMOインターネットグループが「空の移動」やIoTの領域において提供している各種セキュリティ技術を紹介したほか、ホワイトハッカーによる「ハッキングデモンストレーションLIVE」を実施しました。また、ブースにて展示をした米国LIFT AIRCRAFT社製の空飛ぶクルマ「HEXA」は、2023年3月14日に、大阪城公園内野球場にて、日本で初めて国の許可が必要な屋外スペースでの有人実証飛行に使用した機体で、グループ代表の熊谷がパイロットを務めたものです。(※2)



(※1)電動垂直離着陸機、垂直に離着陸する電動の「空飛ぶクルマ」。

(※2)参考プレスリリース https://www.gmo.jp/news/article/8286/





【「Japan Drone/次世代エアモビリティEXPO 2023」出展の目的】





GMOインターネットグループは2021年5月21日より、経済産業省および国土交通省が設立・運営する「空の移動革命に向けた官民協議会」に参画するなど、「空の移動革命」の実現に向けた制度設計に、グループの強みであるセキュリティ技術分野から協力してまいりました。(※3)

GMOインターネットグループは、GMOグローバルサインによる「暗号セキュリティ」と、GMOサイバーセキュリティ byイエラエが提供する「サイバーセキュリティ」が、安心・安全な空の移動には必須であることを来場された皆様にお伝えし、ドローンや空飛ぶクルマの普及を支援するため出展いたしました。

(※3)参考プレスリリース https://www.gmo.jp/news/article/7228/





【「Japan Drone & AAM Awards 2023 審査員特別賞」を受賞】







この度、GMOインターネットグループは、ブースでの展示等を通じて、特に今回の展示会を盛り上げたとして、賞を与えるにふさわしい製品・技術/サービス、あるいは出展者そのものを表彰する「審査員特別賞」を受賞いたしました。





■登壇者:GMO グローバルサイン株式会社 CTO室 室長 浅野 昌和







【ホワイトハッカーによるドローンハッキングLIVE】







GMOサイバーセキュリティ byイエラエのホワイトハッカーによるハッキングデモンストレーションLIVEを3日間にわたり開催しました。ドローンに対するサイバー攻撃の手口や手法を実演するこのLIVEは、全16回行い、3日間延べ1,500名以上のお客様にご観覧いただきました。







このLIVEでは、ドローンの映像を差し替える攻撃や、コントローラーの操縦を乗っ取る攻撃のデモンストレーションを、お客様の目の前で披露しました。ドローンや空飛ぶクルマにおけるセキュリティのリスクについて、リアルにイメージをすることができるLIVEとなり、お客様からは危機感を感じたという感想を多くいただきました。





■説明者:GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 高度解析部 高度解析課 課長 三村 聡志



【LIFT AIRCRAFT社製eVTOL「HEXA」展示・VR飛行体験】







さらに、米国LIFT AIRCRAFT,Inc.のeVTOL「HEXA」の展示も実施しました。この機体は2023年3月14日(火)に大阪城公園内野球場にて、日本で初めて国の許可が必要な屋外スペースでパイロットが乗り組み有人飛行した機体で、GMOインターネットグループのグループ代表・熊谷正寿がパイロットを務めました。

「HEXA」には、3日間延べ400名以上のお客様が搭乗し、写真を撮るなど直接触れて次世代のモビリティを体感していただきました。また、実際の操縦訓練プログラムであるVRトレーニング・シュミレーターを使う飛行体験も実施しました。



【特別プログラム「空飛ぶクルマ 実証実験におけるセキュリティと今後の展望」】







ブースにて展示したeVTOLの「HEXA」を提供するLIFT AIRCRAFT,Inc.のMatt Chasen CEOをお招きし、GMOサイバーセキュリティ byイエラエの牧田 誠と、GMOグローバルサインの浅野 昌和とともに、「空飛ぶクルマ 実証実験におけるセキュリティと今後の展望」についてディスカッションを実施しました。





■登壇者

-LIFT AIRCRAFT,Inc. Matt Chasen CEO

-GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社 代表取締役社長 牧田 誠

-GMO グローバルサイン株式会社 CTO室 室長 浅野 昌和







【「国際コンファレンス」】







展示会初日の6月26日(月)には、国際コンファレンスにおいて、経済産業省・国土交通省のご担当者様、そして航空コンサルタントの株式会社SClabAir様をお招きし、「ドローン・空飛ぶクルマ、国内外の制度整備・技術開発から考える空の安全」をテーマとしたパネルディスカッションを実施しました。





■登壇者

-経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 次世代空モビリティ政策室 次世代空モビリティ戦略企画 調整官 山本 健一 様

-国土交通省 航空局 無人航空機安全課 課長補佐 保坂 達也 様

-株式会社SClabAir 代表取締役 各務 博之 様

-GMOグローバルサイン株式会社 CTO室 室長 浅野 昌和

-GMOサイバーセキュリティ by イエラエ株式会社 代表取締役社長 牧田 誠



【今後の展望】





GMOインターネットグループは、今後も様々な取り組みを通じて、安心・安全な「空の移動革命」を実現するため、さらなるセキュリティ対策技術の開発に取り組み、次世代モビリティ産業の成長に貢献していきます。



【Japan Drone/次世代エアモビリティ EXPO 2023について】





日時:2023年6月26日(月)~28日(水)10:00~17:00

会場:幕張メッセ(展示ホール5・6)千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

主催:一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)

共催:株式会社コングレ

詳細URL:https://ssl.japan-drone.com/



【GMOグローバルサイン株式会社】(URL:https://jp.globalsign.com/)









【GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社】(URL:https://gmo-cybersecurity.com/)









【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/)



