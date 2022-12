[ヴィレッジヴァンガード]







ヴィジュアル系アーティスト総合情報サイトびじゅなびとヴィレッジヴァンガードのコラボグッズが実現!

グッズはTシャツ1種とタオル6種。グッズを身に着けてヴィジュアル系のライブを盛り上げよう!

本グッズは12月27日(火)に日本武道館で開催される大型イベント「V系って知ってる?powered by MAVERICK DC GROUP」会場での販売が決定している。



〈V系って知ってる?powered by MAVERICK DC GROUPとは?〉



DEZERTのSORAがオーガナイザーとなり令和にVisualRockに敬意を込めた大型イベントである。出演はDEZERT、キズ、アルルカン、ムック、D’ERLANGER、girugameshに加え“V系RespectSuperSession”と題し、歴史を彩り続けるレジェンドバンドを尊び敬うセッションバンドの出演も決定。セッションバンドに参加するメンバーの豪華さも話題になっている。





■<V系って知ってる? powered by MAVERICK DC GROUP>



2022年12月27日(火) 日本武道館

open13:00/start14:00

▼出演

・DEZERT

・キズ

・アルルカン

・ムック

・D'ERLANGER

・girugamesh

・V系RespectSuper Session



【V系RespectSuper Session】※順不同

▼蜉蝣RespectSession

千秋(DEZERT/Vo)、結生(メリー/G)、海(vistlip/G)、kazu(thegod and death stars, gibkiy gibkiy gibkiy/B)、きょうのすけ(キズ/Dr)

▼LUNASEA RespectSession

葉月(lynch./Vo)、ミヤ(ムック/G)、ヒロト(アリス九號./G)、明希(シド/B)、堕門(アルルカン/Dr)

▼GLAYRespectSession

maya(LM.C/Vo)、酒井参輝(己龍/G)、悠介(lynch./G)、YUKKE(ムック/B)、アレン(Dr)

▼DIREN GREY RespectSession

ガラ(メリー/Vo)、reiki(キズ/G)、來堵(アルルカン/G)、ユエ(キズ/B)、SORA(DEZERT/Dr)

▼BUCK-TICKRespectSession

逹瑯(ムック/Vo)、Shinji(シド/G)、柩(NIGHTMARE/G)、祥平(アルルカン/B)、ゆうや(シド/Dr)

▼シドRespectSession

暁(アルルカン/Vo)、Miyako(DEZERT/G)、ユエ(キズ/B)、影丸(-真天地開闢集団-ジグザグ/Dr)

▼ZI:KILLRespect Sessionfeat,deadman

眞呼(deadman/LOA-ROAR/Vo)、ミヤ(ムック/G)、aie(deadman,the god and death stars, gibkiy gibkiy gibkiy/G)、kazu(thegod and death stars, gibkiy gibkiy gibkiy/B)、晁直(lynch./Dr)

▼ムックRespectSession

来夢(キズ/Vo)、暁(アルルカン/Vo)、奈緒(アルルカン/G)、reiki(キズ/G)、Sacchan(DEZERT/B)、Яyo(girugamesh/Dr)

▼hideRespect Session

来夢(キズ/Vo)、PATA(XJAPAN/G)、ミヤ(ムック/G)、明希(シド/B)、SORA(DEZERT/Dr)



【商品詳細】



■Tシャツ+ステッカー ¥4,000(税込)

Tシャツ



ステッカー





BANGYA!!

【素材】

Tシャツ:綿

ステッカー:PET

【サイズ】

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾46cm/袖丈20cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL 身丈78cm/身巾58cm/肩巾53.5cm/袖丈24cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



■ロングフェイスタオル+ステッカー 頭振れます ¥1,500(税込)

タオル







ステッカー







自分、頭振れます!

【素材】

タオル:ポリエステル

ステッカー:PET

【サイズ】

タオル:約H20cm×W110cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



■ロングフェイスタオル+ステッカー V系命人間 ¥1,500(税込)

タオル



ステッカー





終身名誉 V系命人間

【素材】

タオル:ポリエステル

ステッカー:PET

【サイズ】

タオル:約H20cm×W110cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



■ロングフェイスタオル+ステッカー 遠征じゃない ¥1,500(税込)

タオル







ステッカー





国内は遠征じゃない!

【素材】

タオル:ポリエステル

ステッカー:PET

【サイズ】

タオル:約H20cm×W110cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



■ロングフェイスタオル+ステッカー ピックちょーだい ¥1,500(税込)

タオル



ステッカー





ピックチョーだい!

【素材】

タオル:ポリエステル

ステッカー:PET

【サイズ】

タオル:約H20cm×W110cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



■ロングフェイスタオル+ステッカー 好きです ¥1,500(税込)

タオル



ステッカー





ヴィジュアル系が好きです!

【素材】

タオル:ポリエステル

ステッカー:PET

【サイズ】

タオル:約H20cm×W110cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



■ロングフェイスタオル+ステッカー アンコール ¥1,500(税込)

タオル



ステッカー





アンコール!アンコール!

【素材】

タオル:ポリエステル

ステッカー:PET

【サイズ】

タオル:約H20cm×W110cm

ステッカー:約H2.5cm×W12cm



【オンライン通販受注】



【受注期間】

2022年12月25日(土)10:00~2023年1月9日(月)23:59

【お届け予定日】

2023年2月下旬~3月上旬



▼オンライン通販はこちら!

https://vvstore.jp/feature/detail/19051/



【店頭販売】



2022年12月25日(日)各店舗オープン時間より販売開始

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガード 下北沢店 (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/679)

ヴィレッジヴァンガード イオンモール新居浜 (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/838)

ヴィレッジヴァンガード イオンモール下田 (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/620)

ヴィレッジヴァンガード リーフウォーク稲沢 (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/11717)

ヴィレッジヴァンガード あまがさきキューズモール (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/854)

ヴィレッジヴァンガード イオンモール三川 (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/4939)

ヴィレッジヴァンガード イオンモール土岐 (https://www.village-v.co.jp/shop/detail/14455)

※店頭販売は上記7店舗のみとなります、ご注意ください。



▼詳細はこちら

https://www.village-v.co.jp/news/item/14967

▼〈イベント公式ホームページ〉

https://www.vkei.jp/

▼〈イベント公式Twitter〉

https://mobile.twitter.com/vkei_jp

▼〈びじゅなび公式ホームページ〉

http://www.visunavi.com/

▼〈びじゅなび公式Twitter〉

https://mobile.twitter.com/visunavi



▼『ヴィレッジヴァンガード応援サイト』がオープン!

https://cheer.village-v.co.jp/

ヴィレヴァンスタッフの愛が爆発!POPじゃ書き足りない!?

「わたしたちの勝手に応援したいほど好きなもの」が詰まった『ヴィレッジヴァンガード応援サイト』がオープン!コメントといいね待ってます!!



