本年3月の発売以来、累計販売数は500万本を超え、世界中のゲームファンに愛されている『バイオハザード RE:4』。本年10月30日にiPhone/iPad版が配信された『バイオハザード ヴィレッジ』に続いて12月20日から「RE:4」の配信が始まる。



『バイオハザード RE:4』はシリーズ屈指の人気作「バイオハザード4」を最新のテクノロジーとアイデアで蘇らせた作品。原作の”核”を大切にしつつも、現代的に再構築。美麗さを増したビジュアルと再構成されたストーリーが原作の目指した”意図”をより深く掘り下げている。ナイフアクションをはじめ、より多彩になったキャラクターアクションで幅広い攻略が楽しめる。原作未経験の方はもちろん、シリーズファンも新鮮な感覚で楽しめる本作は“リメイク作品の最高峰”の呼び声も高い1作だ。

先日配信が始まったiPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』と同様、ダウンロードは無料。序盤のゲームプレイが体験でき、続きは本編を購入して遊ぶ「Play Before You Buy」スタイルのアプリケーションなので、対象デバイスをお持ちの方は是非、無料ダウンロードでまずは「RE:4」に触れてみて欲しい。手のひらサイズで、最新ゲームが遊べる驚きが実感できるハズだ。さらに対応コントローラーを接続すればゲーム機同等の操作感でプレイすることもできる。

そして、『バイオハザード RE:4』はユニバーサル購入とセーブデータの共有に対応。iPhone/iPad版を購入すれば同じAppleIDのお手持ちのMacでもプレイ可能だ。家では大画面でじっくりプレイ、外出先でカジュアルにプレイとシチュエーションに合わせて最新サバイバルホラーを楽しんで欲しい。



■好評予約受付中! 『バイオハザード RE:4』



Appleデバイスに向けて2023年12月20日から配信が始まる『バイオハザード RE:4』は好評予約注文受付中だ。無料ダウンロードの配信開始を逃さないよう、予約注文しておこう。なお、本編を早期購入いただいた方には特典としてアタッシェケース:「ゴールド」、アタッシェケース:「クラシック」、チャーム:「ハーブ」、チャーム:「ハンドガンの弾」がプレゼントされる。

さらに最新の追加コンテンツ『セパレート ウェイズ』も同日から配信される予定だ。



■商品名:バイオハザード RE:4

■発売日:2023年12月20日(水)発売予定

■希望小売価格:

・ゲーム本編 7,990円(税込)

・セパレート ウェイズ 1,000円(税込)

※ゲームの序盤は無料で体験いただけます

■11月20日までの期間限定! 『バイオハザード ヴィレッジ』 発売記念セール好評開催中!



10月30日から配信が始まった『バイオハザード ヴィレッジ』は配信記念セールが好評開催中。11月20日までの期間限定で本編が60%となっている。さらに期間中にiPhone/iPad版の追加コンテンツ『ウィンターズ エクスパンション』をご購入の方には特典としてシナリオコンテンツ「シャドウズ オブ ローズ」で使用可能な追加衣装「ストリート ウルフ アウトフィット」がプレゼントされる。バラエティ豊かな恐怖、そして主人公イーサンの胸打つストーリーが味わえる極上のサバイバルホラーをお得に手に入れて欲しい。



『バイオハザード ヴィレッジ』本編 通常価格:4,990円(税込)

『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』 通常価格:4,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,990円(税込)



『ウィンターズ エクスパンション』(追加コンテンツ) 通常価格:2,000円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,000円(税込)



※iPhone/iPad版『バイオハザード ヴィレッジ』はMac/iOS間のユニバーサル購入には対応しておりません。『バイオハザード ヴィレッジ for Mac』をお持ちの方もiPhoneやiPadでプレイするには新たに購入いただく必要がございます。









■バイオハザード ヴィレッジ

■配信予定日:好評配信中(2023年10月30日発売)

■希望小売価格:

・ゲーム本編 4,990円(税込)

・ウィンターズ エクスパンション 2,000円(税込)

※ゲームの序盤は無料で体験いただけます

※『バイオハザード RE:バース』は付属いたしません。



■『バイオハザード ヴィレッジ 』 対応端末

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max



■『バイオハザード RE:4』 対応端末

【MacBook Pro】

MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)

MacBook Pro (16-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (14-inch, M1 Pro, 2021) / MacBook Pro (14-inch, M1 Max, 2021)

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Pro (16-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (16-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023)

MacBook Pro (13-inch, M2, 2023)

【MacBook Air】

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (13-inch,M2, 2023)

MacBook Air (15-inch,M2, 2023)

【iMac】

iMac (24-inch, M1, 2021)

【Mac mini】

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M2, 2023)/Mac mini (M2 Pro, 2023)

【Mac Studio】

Mac Studio(M1 Max, 2022)/ Mac Studio(M1 Ultra, 2022)

Mac Studio(M2 Max, 2023)/ Mac Studio(M2 Ultra, 2023)

【Mac Pro】

Mac Pro(M2 Ultra, 2023)

【iPad Pro】

iPad Pro(12.9-inch, M1 第5世代)

iPad Pro(11-inch, M1 第3世代)

iPad Pro(12.9-inch, M2 第6世代)

iPad Pro(11-inch, M2 第4世代)

【iPad Air】

iPad Air(M1 第5世代)

【iPhone】

iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max





