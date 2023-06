[GMOインターネットグループ]

GMOインターネットグループで、インターネットリサーチ事業を展開する GMOリサーチ株式会社(代表取締役社長:細川 慎一 以下、GMOリサーチ)は、2023年6月30日(金)に、クチコミマーケティングプラットフォーム「トラミー」を運営する株式会社アイズ(代表取締役社長:福島 範幸 以下、アイズ)と、相互のサービス利用に関する業務提携契約を締結いたしました。

業務提携により、GMOリサーチが提供しているパネルネットワーク「Japan Cloud Panel」と「トラミー」のそれぞれの会員に対して、相互にアンケートを配信することができるようになります。両社は業務提携を通じて、経営資源を相互に活用してシナジーを創出することで、さらに、さまざまなお客様のニーズにお応えしてまいります。







【業務提携について】





GMOリサーチはこれまで、提供している日本最大級のパネルネットワーク「Japan Cloud Panel」の会員に対してアンケート調査を行い、多くのお客様の調査ニーズにお応えしてまいりました。一方、商品やサービスを体験したユーザーからのクチコミやレビュー評価の調査に対するニーズも高まっており、これまでGMOリサーチとしてカバーしきれていなかった部分への対応も必要だと考えていました。今回、日本最大級のクチコミプロモーションサービスを提供する「トラミー」と業務提携を行うことにより、体験モニターの募集など、さらなるお客様の期待にお応えすることが可能となりました。

本提携により、両社は今までカバーしきれていなかった相互の会員へのアプローチが可能となります。GMOリサーチは、お客様によりよいサービスを提供するための新しい切り口として、お客様の利便性向上への対応をさらに強化してまいります。



【「Japan Cloud Panel」について】(https://gmo-research.jp/service/panel/jcp)





「Japan Cloud Panel」は、GMOリサーチが提供している日本最大級のパネルネットワークです。GMOリサーチが運営するモニターサイト「infoQ」(https://infoq.jp/)に加え、提携パートナーとのパネルネットワークを構築しています。国内約3,073万人(※1)のアンケートモニターで構成されているため、大規模な調査や、出現率の低い調査対象者へのアンケートが実施可能です。



(※1)2023年6月時点。



【「トラミー」について】(https://trami.jp/)





「トラミー」は、アイズが運営するクチコミマーケティングプラットフォームです。会員がクライアントの商品やサービスを実際に体験し、クチコミ・レビューを自身のSNS上で発信してもらうことで、認知拡散や検索対策に繋げていく施策を提供しています。



【GMOリサーチについて】(https://gmo-research.jp/)





GMOリサーチは「想いを、世界に」をフィロソフィーに掲げ、企業と生活者の関係の再構築を実現する、新しいマーケティング・ソリューション・プラットフォームを普及させる事業を展開しています。

アジア16の国と地域で、約5,506万人(※2)の消費者にインターネットリサーチが可能なパネルネットワーク「ASIA Cloud Panel」(※3)のネットワークを活用して、日本のみならず世界各国の企業から調査依頼を受けています。



(※2)2023年6月時点。

(※3)インターネットリサーチサービス「GMOリサーチ・クラウド・パネル」におけるアジア地域に特化した消費者パネルの総称。



【株式会社アイズについて】(https://www.eyez.jp/)





アイズ(東証グロース市場 証券コード:5242)は、クチコミマーケティングプラットフォーム「トラミー」、広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト「メディアレーダー」などの独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。





【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOリサーチ株式会社

営業開発部 鈴木

TEL:03-5459-5565

E-mail:info@gmo-research.jp





【GMOリサーチ株式会社】 (URL:https://gmo-research.jp)





【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/)





Copyright (C) 2023 GMO Research, Inc. All Rights Reserved.



